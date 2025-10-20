Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: indignazione e dolore per la morte di Raffaele Marianella

«Non stiamo parlando di tifosi, ma di delinquenti, assassini. Non esistono altri termini per descrivere quello che è accaduto». Con queste parole, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha commentato a Sky Sport la tragedia dell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costata la vita all’autista Raffaele Marianella, 65 anni.

Petrucci ha convocato un consiglio straordinario della Fip e annunciato l’annullamento del test amichevole tra la nazionale di coach Luca Banchi e la Sebastiani Rieti, previsto per mercoledì: «È chiaro che l’abbiamo annullata. Voglio ascoltare tutti i pareri, perché ciò che è accaduto impone una riflessione profonda».

Abodi: “Teppisti assassini, non sportivi”

Anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha espresso parole di condanna: «La violenza dei teppisti che diventano assassini non va confusa con il tifo sportivo».

Secondo il ministro, l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Rieti è «il prezzo che paghiamo a una società in declino complessivo». Abodi ha sottolineato la necessità di rafforzare la prevenzione e la tecnologia per identificare i responsabili, ricordando che «quelli che vediamo nelle curve sono spesso gli stessi che imperversano nelle periferie. Non vogliamo far pagare allo sport il prezzo di pochi delinquenti».

La figlia: “Ti terrò sempre nel mio cuore”

Un dolore senza parole quello della famiglia Marianella. Sui social, la figlia Federica ha scritto: «Ti terrò sempre nel mio cuore».

Raffaele Marianella, romano di origine ma residente a Firenze, lavorava da pochi mesi per una ditta di trasporti toscana. È stato colpito in pieno volto da un mattone lanciato contro il pullman lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza di Contigliano, dopo la partita di Serie A2 tra Sebastiani Rieti e Estra Pistoia.

Indagini serrate: emergono chat e sospetti di premeditazione

Le indagini della Polizia e della Digos di Rieti si concentrano su una decina di ultras sospettati di aver partecipato all’assalto. Secondo le prime ricostruzioni, alcune chat WhatsApp parlerebbero di una «missione punitiva» pianificata da almeno tre persone. Le loro posizioni sono ora al vaglio della Procura di Rieti, guidata dal pm Lorenzo Francia.

Fonti investigative confermano che potrebbero esserci novità nelle prossime ore, mentre si analizzano i messaggi e le telecamere presenti lungo la superstrada.

Meloni: “Un atto folle e criminale”

Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso dolore e sdegno: «Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman del Pistoia Basket è un atto di violenza inaccettabile e folle. Confido che i responsabili vengano rapidamente assicurati alla giustizia».

Il silenzio della Sebastiani e il lutto del Pistoia Basket

La Real Sebastiani Rieti ha annunciato un silenzio stampa a tempo indeterminato, parlando di «un segno profondo dentro tutti noi».

Dal canto suo, il Pistoia Basket 2000 ha comunicato la sospensione di tutte le attività per la giornata di oggi, «nel rispetto del dolore della famiglia Marianella».