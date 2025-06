La Commissione europea presenta nuove funzionalità per i ricercatori e l’industria

La Commissione europea ha presentato ieri nuove funzionalità per i ricercatori e l’industria dell’intelligenza artificiale sulla sua piattaforma AI-on-Demand, tra cui un marketplace per l’IA, uno strumento di sviluppo dell’IA che richiede una codifica minima, nonché soluzioni sicure per l’IA generativa e modelli linguistici di grandi dimensioni.

La piattaforma, sviluppata congiuntamente dai progetti AI4Europee DeployAI, finanziati dall’UE, offre strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale affidabili sia ai ricercatori che all’industria. Gli sviluppatori troveranno una suite di set di dati, strumenti e risorse informatiche incentrata sulla ricerca. PMI, imprese e organizzazioni del settore pubblico potranno accedere a strumenti, risorse e moduli di intelligenza artificiale pronti all’uso, affidabili e personalizzati per le esigenze del settore.

Henna Virkkunen, Vicepresidente Esecutiva per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, ha dichiarato: “Oggi si compie un altro passo avanti verso il posizionamento dell’Europa all’avanguardia dell’innovazione e la sua trasformazione in un continente di intelligenza artificiale. Questa piattaforma consentirà alle nostre industrie dinamiche e al nostro bacino di talenti di sfruttare appieno il potenziale di un’intelligenza artificiale europea affidabile e colmare il divario di innovazione”.

Il punto di accesso centrale a un insieme di strumenti di IA comune contribuirà a rafforzare le capacità dell’Unione europea, come stabilito nel Piano d’azione per l’IA continentale. La Commissione invita gli sviluppatori di IA a registrare i propri strumenti e soluzioni, ottenendo visibilità in una rete crescente di innovatori dell’IA e un’esposizione diretta alle imprese che cercano soluzioni di IA pronte all’uso. Raccogliendo risorse di IA affidabili, la piattaforma accelererà l’adozione sicura e scalabile dell’IA nelle industrie europee e nel settore pubblico.

Di questi sviluppi e delle best practice italiane e internazionali nell’implementazione di strumenti di intelligenza artificiale si parlerà oggi pomeriggio, dalle ore 14:30, si terrà presso l’Europa Experience – David Sassoli, Piazza Venezia, 6, Roma, l’evento “La Rivoluzione dell’IA: dalle parole ai fatti”, organizzato da Techno Polis Forum-Lab, forum internazionale dedicato al dialogo tra policy, diritto, business e innovazione tecnologica.

L’appuntamento riunisce decisori pubblici, imprese ed esperti per confrontarsi sull’impatto reale e sui casi d’uso dell’intelligenza artificiale in settori chiave dell’economia e della società: internet, telecomunicazioni, editoria, energia e istruzione.

Dopo i saluti istituzionali di Carlo Corazza (Parlamento UE) e Claudio Casini (Commissione UE), e l’apertura di Serafino Sorrenti (Chief Information Security Officer, PdCM), interverranno esponenti di istituzioni pubbliche e grandi aziende – tra cui PdCM, MIMIT, MIM, ACN, ARERA, Cineca, Assonime, FIEG, TikTok, Google, Microsoft, Meta, WindTre, Fastweb + Vodafone, TIM, Eolo, RAI, Media Duemila, Wekiwi, RACE, Terna, Enel, SPES, UniGe e Multiversity. Modereranno i lavori Flavia Giacobbe (Formiche) e Giorgio Rutelli (AdnKronos).