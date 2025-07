Come spegnere l’insonnia – Panorama in edicola

Insonnia: il nuovo male d’Italia, Notte in bianco: PIL giù, Ursula volta a destra, Ringo: mito inquieto. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 9 luglio

«La settimana scorsa un giudice del Tribunale di Milano ha condannato Fares Bouzidi a 2 anni e 8 mesi di carcere per resistenza a pubblico ufficiale. I giornali hanno dato la notizia in poche righe, nelle pagine di cronaca locale. Curioso: per mesi il giovane tunisino è stato al centro di dibattiti e commenti, in tv e sulla stampa…»

Insonnia, la pillola che mette a letto gli italiani

Sottovalutato dai medici, questo disturbo si è trasformato in una malattia sociale di cui soffrono in milioni: dai ragazzi iperconnessi agli anziani sempre più longevi. Ma oggi si può contare su una nuova classe di farmaci, formulati per “spegnere” le attività indesiderate del cervello e ridurre gli effetti collaterali.

Senza sonno, senza crescita: le notti in bianco frenano anche il Pil

Dormire male non compromette soltanto la nostra salute, ma impatta sulla crescita economica di un Paese. Perdite che in Italia, ogni anno, sono state quantificate in 16,5 miliardi di euro tra cure a lungo termine, assenze per malattia e riduzione della produttività individuale.

Ursula si butta a destra

Dopo anni passati a benedire le politiche della sinistra europea, il presidente della Commissione Ue sembra aver fiutato l’aria che tira. E a costo di smentire sé stessa, si fa conservatrice.

Silvia Salis, l’anti Schlein

Nel Pd, il cui sport preferito è il “dagli al segretario in carica”, scala le gerarchie il sindaco di Genova. Adatta a tutte le stagioni, uno spiccato talento camaleontico, l’ex lanciatrice di martello fa impazzire Franceschini e Renzi per il suo ecumenismo. Lei gongola e apre al dialogo con i grillini. Aiutata dal marito star.

La vera storia di Ringo Starr

Il blasonato regista Sam Mendes sta girando un biopic su Ringo Starr, leggendario batterista dei “Fab Four”. Ne racconterà vita inquieta e gesti d’amore. Forse, anche di quella volta che chiese a Sinatra…