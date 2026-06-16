Caldo killer sul lavoro: 7 lavoratori su 10 sono a rischio, l’allerta ora arriva in 90 secondi

Per anni lo abbiamo trattato come una seccatura stagionale, una parentesi rovente da attraversare con ventilatori, aria condizionata, bottigliette d’acqua e qualche bollettino meteo letto distrattamente, ma il caldo estremo, ormai, non è più soltanto una questione di disagio urbano o di estati sempre più difficili da sopportare: è diventato un problema di salute pubblica, di sicurezza sul lavoro, di continuità dei servizi e di tenuta dei sistemi produttivi.

I numeri raccontano una trasformazione che non può più essere derubricata a emergenza passeggera. Secondo l’International Labour Organization, ogni anno l’esposizione al caldo eccessivo è collegata a quasi 19 mila morti e a oltre 22 milioni di infortuni professionali, mentre i lavoratori esposti a condizioni di stress termico sono più di 2,4 miliardi, pari a circa sette lavoratori su dieci nel mondo.

È una platea enorme, fatta di operai dell’edilizia, agricoltori, addetti alla logistica, rider, operatori della manutenzione, personale sanitario, soccorritori e lavoratori che spesso continuano a svolgere attività fisicamente impegnative proprio nelle ore e nei luoghi in cui il corpo umano diventa più vulnerabile.

Quando lavorare diventa pericoloso

Il caldo estremo non produce soltanto stanchezza, cali di concentrazione o una generica sensazione di malessere. Può provocare disidratazione, collassi, danni renali, disturbi neurologici, aggravamento di patologie pregresse e aumento del rischio di incidenti sul lavoro, perché un organismo sotto stress termico reagisce peggio, si affatica più in fretta e perde lucidità proprio quando lucidità e prontezza sarebbero fondamentali.

Nei settori più esposti, dalla cantieristica all’agricoltura, dalla raccolta dei rifiuti alla logistica, la temperatura non è più un dettaglio ambientale ma una variabile di sicurezza, al pari di un macchinario, di un dispositivo di protezione o di una procedura di emergenza.

C’è poi un altro dato, meno visibile ma altrettanto pesante: la produttività. Le stime internazionali indicano che il rendimento del lavoro può ridursi fino al 3% per ogni grado oltre determinate soglie di temperatura, un effetto che, su scala globale, significa milioni di ore perse, servizi più fragili e costi economici sempre più difficili da ignorare.

L’allarme El Niño e l’estate che verrà

A rendere lo scenario ancora più delicato è il ritorno di El Niño, il fenomeno climatico naturale legato al riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico equatoriale, capace di alterare gli equilibri meteorologici in diverse aree del pianeta e di contribuire all’aumento delle temperature globali.

Secondo le ultime indicazioni della NOAA, l’agenzia statunitense per gli oceani e l’atmosfera, El Niño è presente e potrebbe rafforzarsi tra la fine del 2026 e l’inverno 2027, con una probabilità significativa che l’evento raggiunga un’intensità molto elevata.

In concreto significa che la prossima stagione calda potrebbe arrivare su un terreno già fragile, in un contesto in cui ondate di calore più frequenti e più intense rischiano di mettere ulteriormente sotto pressione lavoratori, imprese, sistemi sanitari e protezione civile.

Il problema non è solo prevedere, ma avvisare in tempo

La previsione meteorologica, da sola, non basta più. Sapere che sta arrivando un’ondata di calore è fondamentale, ma il punto decisivo diventa la velocità con cui quell’informazione riesce a trasformarsi in un’allerta reale, capillare, comprensibile e operativa.

In altre parole, non basta che il dato esista: deve arrivare rapidamente a chi deve cambiare turno, sospendere un’attività, proteggere una squadra, attivare una centrale, predisporre un intervento o raggiungere una persona fragile.

È qui che la tecnologia entra in gioco non come gadget, ma come infrastruttura di prevenzione. In Italia Regola, azienda specializzata in soluzioni per sale operative e sistemi di emergenza, ha sviluppato nowtice, una piattaforma in grado di inviare allerte multicanale in circa 90 secondi, raggiungendo simultaneamente dispositivi diversi e permettendo una comunicazione rapida nei momenti in cui ogni minuto può fare la differenza.

«Le temperature estreme non sono più eventi straordinari ma una condizione strutturale. La velocità dell’allerta può fare concretamente la differenza nella protezione delle persone», spiega Massimiliano Palma, CEO di Regola.

Il software che collega emergenza, sanità e territorio

Il punto non è soltanto inviare un messaggio, ma coordinare la risposta. Nei momenti di maggiore pressione, quando un’ondata di calore può moltiplicare malori, richieste di intervento e criticità operative, la frammentazione delle informazioni rischia di diventare essa stessa un fattore di vulnerabilità.

Per questo sistemi come nowtice e piattaforme come Unique, utilizzata per supportare il coordinamento operativo delle centrali 118 e 116/117, puntano a sincronizzare i flussi informativi tra centrali operative, servizi sanitari, protezione civile e operatori sul territorio.

«Non si tratta più solo di gestire l’emergenza quando si manifesta, ma di anticiparla attraverso sistemi che permettano di raggiungere rapidamente chi è esposto e chi interviene sul territorio», sottolinea Palma.

Il cambio di prospettiva è evidente: l’emergenza climatica non si combatte soltanto con grandi piani di lungo periodo, ma anche con strumenti capaci di ridurre il tempo che passa tra il rischio e l’azione.

L’Europa si muove: stop al lavoro all’aperto e diritto al ritiro

In diversi Paesi europei il tema è già entrato dentro le regole del lavoro. In Spagna, le allerte meteorologiche possono portare al divieto di svolgere attività all’aperto nei periodi di caldo estremo, mentre in Belgio sono previste misure specifiche al superamento di determinate soglie legate ai fattori termici ambientali.

In Francia, durante le ondate di calore, alcuni lavoratori hanno esercitato il cosiddetto diritto al ritiro, riconoscendo il caldo estremo come una condizione di pericolo grave e imminente.

Sono segnali diversi ma convergenti, che raccontano la stessa realtà: il caldo è ormai un rischio professionale e come tale deve essere misurato, prevenuto, regolato e gestito.

La nuova sicurezza sul lavoro passa anche dal clima

La domanda, a questo punto, non è più se le temperature estreme entreranno stabilmente nella gestione della sicurezza del lavoro, ma quanto rapidamente imprese, istituzioni e territori sapranno adattarsi a una condizione che è già cambiata.

Perché il caldo, oggi, non riguarda più soltanto chi lavora sotto il sole. Riguarda la logistica di una città, la capacità di risposta di un pronto soccorso, la programmazione dei turni, la protezione delle persone fragili, la continuità dei servizi pubblici e la responsabilità delle aziende nei confronti dei propri dipendenti.

In un mondo in cui le ondate di calore diventano più frequenti, più intense e più lunghe, la differenza tra un’emergenza gestita e una tragedia evitabile può stare anche in quei novanta secondi necessari a far partire un’allerta.

Ed è forse questa la vera lezione del caldo estremo: non si tratta più di aspettare che passi l’estate, ma di imparare a lavorare, vivere e proteggersi dentro un clima che non somiglia più a quello di prima.