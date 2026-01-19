Brignone c’è, domani gran rientro: “Ogni giorno per me è un test”

Il momento è arrivato, Federica Brignone ha deciso di disputare il Gigante di Coppa del Mondo di domani a San Vigilio di Marebbe. Lo ha annunciato la campionessa del mondo in carica in una conferenza stampa a Plan de Corones. Federica avverte ancora dolore alla gamba operata, soprattutto quando scia in Gigante, mentre va meglio con la velocità. Lo ha ammesso lei stessa, ma le sensazioni sono buone e la tigre di Lassalle pensa alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il traguardo è quello e bisognerà cercare di arrivarci nel miglior modo possibile. Non è una preparazione normale quella che sta facendo Federica, come lei spiega: “Ogni giorno scopro cose nuove, se non mi fosse sentita pronta per esempio non avrei fatto il Gigante di domani, ma non ho paura di non essere pronta”.

La pista

Nelle parole di Federica c’è l’entusiasmo di chi ama lo sci e che non vede l’ora di tornare protagonista”. “Per me è veramente fantastico essere qua e essere qui in gara domani. Quale posto migliore poteva esserci come San Vigilio di Marebbe, quindi in Italia, a casa. È una pista che mi piace molto, è una gara che mi è sempre piaciuta, ovviamente sono qua di sicuro non come gli altri anni. Non è il mio caso quest’anno, quindi non sono qui per per fare un test di me stessa sono qua per testare la mia mente, per testare il mio corpo, la mia gamba. Soprattutto e sicuramente non sono qua per trovare un grande risultato, ma per me stessa. È qualcosa di speciale già essere qua per quello che mi è successo l’anno scorso, quindi tutto quello che verrà sarà comunque un una cosa fantastica”. Al momento la Brignone si sente più pronta per lo slalom GIgante: “Ho fatto anche cinque giorni di velocità in Val di Fassa con i miei compagni della velocità e con delle ragazze. Ho fatto un programma sicuramente diverso da quello che faccio di solito, sto bene se se non ho troppo male, mi fido anche abbastanza, il gigante è quello che mi viene meglio“.

Obiettivo Cortina

Un passo alla volta per arrivare a Cortina, ma senza fare programmi a lunga scadenza. Federica non fa annunci definitivi, il lavoro va avanti giorno per giorno: “Le Olimpiadi? E’ ancora difficile dire se ci sarò, penso che nessun atleta possa dire che parteciperà ai Giochi finchè non mette i bastoni fuori. Può succedere di tutto, è qualcosa che non si può sapere. Tutt’oggi non lo so. A dicembre ho rimesso gli sci da turismo ma fare l’atleta è un’altra cosa e quando ho messo gli sci da gigante è stato un disastro all’inizio. Poi ci ho riprovato a metà dicembre e ho iniziato a vedere un po’ di luce. Non ho ancora fatto una giornata senza dolore da quando mi sono infortunata, anche nella mia vita normale”.