Brigitte Macron “schiaffeggia” il presidente sull’aereo presidenziale. L’Eliseo: “Una presa in giro tra coniugi”

All’arrivo in Vietnam, la first lady tocca bruscamente il volto di Macron. Pochi giorni prima la coppia presenziava a un evento contro il bullismo

Un colpo rapido, due mani sul volto del presidente e un passo indietro in diretta. Non è una nuova campagna virale, ma il gesto – ripreso da più angolazioni – di Brigitte Macron che “schiaffeggia” il marito Emmanuel all’atterraggio in Vietnam. Un video che ha fatto il giro del mondo in poche ore, e che l’Eliseo ha prima bollato come falso per poi ammettere: sì, è successo davvero.

Nel filmato, diffuso su X, si vede la coppia presidenziale scendere dall’aereo la sera del 25 maggio. Brigitte, in rosso acceso, cammina accanto al marito e, all’improvviso, gli poggia entrambe le mani sul volto con un gesto rapido e tutt’altro che affettuoso. Macron sorride, si ritrae di un passo e saluta le telecamere con nonchalance. Poco prima, la first lady sembrava già aver elegantemente rifiutato di prendergli il braccio per scendere la scaletta.

Il video ha scatenato una valanga di ipotesi: gaffe, scaramuccia privata, sfogo contenuto o semplice momento di tensione coniugale? Le prime reazioni ufficiali dell’Eliseo sono state confuse: prima la smentita, parlando addirittura di un video manipolato, poi la conferma e la minimizzazione. “È stata una presa in giro tra coniugi,” ha spiegato una fonte dell’entourage presidenziale. “Un attimo di leggerezza prima dell’inizio del viaggio.”

Un dettaglio che non è sfuggito a nessuno rende il tutto ancora più grottesco: appena quattro giorni prima, il 21 maggio, Emmanuel e Brigitte Macron partecipavano sorridenti alla cerimonia ufficiale del premio “No al bullismo” all’Eliseo, evento annuale promosso dal Ministero dell’Istruzione francese per sensibilizzare gli studenti su gentilezza e rispetto reciproco. Un contesto in cui la coppia aveva celebrato pubblicamente i valori dell’inclusione e della non violenza. Alla faccia della coerenza istituzionale.Nel frattempo, il presidente è giunto ad Hanoi per un tour nel Sud-est asiatico che prevede tappe anche in Indonesia e Singapore, con obiettivi di cooperazione economica e strategica. Ma per molti, il viaggio resterà nella memoria più per quella scena improvvisa sulla scaletta dell’aereo che per qualsiasi dichiarazione diplomatica. Perché la politica internazionale può attendere, ma un gesto fuori copione – specie se virale – no.