Le fragole sono uno dei simboli della primavera nell’orto e nel bosco. Se vi capita di fare una scampagnata cercate tra i cespugli bassi, potreste trovare un piccolo tesoro gastronomico: le fragoline. Proprio in questo periodo spuntano e hanno il massimo di sapore. Un nostro amico Enrico Foti, là dove il Cilento si fa meraviglia del naturale con le fragoline, fa uno straordinario liquore-infuso. Da lui abbiamo preso l’idea di inventarci la contaminazione tra un classico della cucina italiana, il tiramisù, e il massimo della fragranza primaverile. Non è questa proposta un vero tiramisù, anzi è più una cheesecake, ma si fa in frettissima con un risultato davvero goloso.

Ingredienti - Una confezione di pasta brisè, 500 grammi di mascarpone, 3 uova, 250 grami di fragole, 5 cucchiai di zucchero semolato, 5 o 6 foglie di menta, zucchero a velo q.b.

Procedimento - Sistemate la pasta brisè con la sua carta forno in una teglia da torte di 20 cm di diametro. Fatela cuocere in forno a 180 gradi per circa 20 minuti avendo cura di picchiettare qua e là il fondo con i rebbi di una forchetta. Nel frattempo separate i tre tuorli dagli albumi. L’albume di due uova lo monterete a neve ferma. Battete i rossi con lo zucchero a bianco poi uniteli al mascarpone in una ciotola ampia. Mescolate bene - potete aiutarvi anche con la planetaria alla minima velocità - e aggiungete anche gli albumi montati a neve mescolando lentamente dal basso verso l’alto. È un’operazione per rendere più spumoso il composto, ma se volete potete semplicemente montare due uova intere e un tuorlo con lo zucchero direttamente. Passate il composto in frigo per una mezz’ora aspettando che la brisè, una volta cotta, si raffreddi. Nel frattempo fate a fettine sottili 2/3 delle fragole che avrete lavato e mondato dalle foglioline. Ora versate nella base di pasta brisè il composto di mascarpone e guarnite sistemando le fettine di fragole sulla superfice ricoprendola de tutto. Potete fare più strati di fettine di fragola. Al centro del fragolamisù sistemate delle fragole intere, guarnite con le foglioline di menta e una generosa spolverata di zucchero a velo.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a guarnire la torta con le fettine di fragole. Impareranno quant’è importante essere pazienti e precisi.