AAA ricetta saporita cercasi. Ed eccola pronta! Abbiamo saccheggiato nel giardino di un’amica delle albicocche gustosissime e ci è venuto subito desiderio di provarle anche in cucina.

L’albicocca è frutto antichissimo (arriva dalla Cina e a noi l’ha portata Alessandro Magno) ed è un vero alleato della salute: contiene un ottimo corredo vitaminico, ha una buna dose di potassio e in estate è quello che ci vuole per integrare i sali che si perdono. È anche “amica” dell’abbronzatura e grazie alla sua componente acida si presta assai a preparazioni con carne e pesce. Eccone dunque una.

Ingredienti - 800 gr di arista di maiale, 6 o 8 albicocche ben mature, una cipolla bianca di generose dimensioni, 80 gr di burro di primo affioramento, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio colmo di senape, mezzo bicchiere di vino bianco (facoltativo potete sostituirlo con acqua calda), 4 foglie di salvia e 6 foglie di menta, sale e pepe q.b.

Procedimento - Tritate grossolanamente la cipolla e ponetela a imbiondire insieme alle foglie di salvia in una casseruola ampia con il burro e l’extravergine. Nel frattempo togliete il nocciolo alle albicocche (se volete potete schiacciarli ed estrarre le armelline che si usano come mandorle amare in pasticceria) e fate i frutti a tocchetti. Nappate bene con la senape l’arista che vi sarete fatta legare dal vostro macellaio. Ora adagiate la carne in casseruola, alzate la fiamma e sigillate l’arista da tutti i lati. Se serve aggiungete appena un po’ d’acqua per evitare che la cipolla si bruci. Abbassate la fiamma incoperchiate e lasciate andare per circa venti minuti. Ora prendete le albicocche e unitele alla carne, irrorate con il vino, fate sfumare, aggiustate di sale e pepe e continuate la cottura per almeno altri venti minuti girando di quando in quando la carne. A questo punto aggiungete le foglioline di menta, coprite col coperchio e fate cuocere altri cinque-dieci minuti. Servite, aggiustando se serve ancora di sale e pepe, irrorando la carne con le albicocche che si saranno quasi disfatte a mo’ di salsa.

Come far divertire i bambini - Date a loro il compito di sorvegliare la carne durante la cottura.