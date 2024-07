Che si fa stasera per cena? Invariabilmente scatta la voglia di caprese: pomodoro, mozzarella, basilico, ottimo extravergine di oliva e se il pane è buono la gioia è servita. Così pensando a queste sere di calura ci siamo inventati un risotto che potete servire anche tiepido e che imita la più classica delle suggestioni gastronomiche estive.

Ingredienti - 360 grami di ottimo riso italiano (Carnaroli, Arborio, Vialone Nano, Sant’Andrea), due spicchi d’aglio, alcuni rametti di timo e alcune foglie di basilico, un peperoncino, 400 gr di pomodorini vari (ciliegini, pendolini, sammarzani) e colorati, una burrata da 250 gr, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezzo bicchiere di vino bianco secco (facoltativo) due cucchiai di zucchero di canna, due cucchiai di paprica dolce, sale q.b., una zucchina, due cipollotti bianchi, una carota.

Procedimento - Mondate la zucchina, la carota e cipollotti e metteteli a bollire in una pentola per fare il brodo vegetale. Smezzate i pomodorini e nella friggitrice ad aria o in padella fateli confit stendendo un velo di olio extravergine di oliva, salandoli appena e irrorandoli con lo zucchero di canna. Nel frattempo in una casseruola fate andare l’aglio, il peperoncino, un po’ di timo in olio extravergine di oliva a fiamma leggera. Quando l’aglio tende a imbiondirsi aggiungete il riso e fatelo tostare. Ora eliminate aglio, peperoncino e timo e sfumate col vino bianco, poi procedete allungando con il brodo vegetale alla cottura del riso girando di quando in quando. A circa metà della cottura del riso ritirate i pomodori confit e 3/4 frullateli con il frullatore a immersione aggiungendo questa passata al riso. A un minuto dalla cottura del riso aggiungete la paprika, aggiustate di sale. Fuori fuoco mantecate, se serve, ancora con un po’ d’olio extravergine e guarnite con i pomodorini confit rimasti, le foglie di basilico e timo, una stracciata di burrata e servite.

Come far divertire i bambini - Fate guarnire a loro con i pomodorini, le erbe aromatiche e la burrata i singoli piatti.