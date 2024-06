C’è voglia di pesce quando il sole comincia a scaldare e si sente arrivare l’estate. Così abbiamo pensato una ricetta gustosissima, facile e rapida da fare che vede protagonista uno dei pesci dei nostri mari più saporiti e buoni.

Se avete la fortuna di avere un pescivendolo d’affezione fatevi pulire i pesci: gli scorfani hanno aculei fastidiosi e dolorosi se non si sa bene maneggiarli. In alternativa potete usare dei filetti di scorfano che sono buonissimi. Il resto è semplice ricordanza di sapori mediterranei.

Ingredienti - 4 scorfani di circa 350 gr cadauno, due filetti d’alici e due cucchiai di capperi sotto sale (facoltativi), 6 cucchiai di olive taggiasche e leccino in salamoia, due spicchi generosi di aglio rosso, almeno sei cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 350 gr di pomodori ciliegini gialli e rossi, un mazzetto abbondante di prezzemolo, un peperoncino e sale qb.

Procedimento - Lavate bene gli scorfani e teneteli da parte. Tagliate a metà i pomodorini. Ora in una padella capiente fate imbiondire l’aglio e il peperoncino in olio extravergine di oliva, aggiungete i pomodorini e aggiustate di sale. Se volete potete far disciogliere nell’olio caldo i filetti di acciughe e aggiungete i capperi dissalati. Siate in quel caso parchi col sale. Appena i pomodori hanno preso calore togliete gli spicchi d’aglio e il peperoncino e aggiungete i pesci che farete rosolare da tutti i lati, poi abbassate la fiamma e irrorate con il concentrato di pomodoro che avrete disciolto in un po’ di acqua calda, incoperchiate e continuate la cottura per circa 10 minuti a fuoco dolce. Nel frattempo tritate finemente il prezzemolo. Ora aggiungete le olive dopo averle sciacquate e andate ancora per qualche minuto a cottura. Aggiustate di sale se serve e prima di servire irrorate con abbondante prezzemolo tritato e volendo con un giro di olio extravergine a crudo.

Come far divertire i bambini - Date a loro il compito di spargere il prezzemolo e di completare il piatto prima di andare in tavola.