Canalis, Brumotti, Borghese: testimonial perfetti

Tre personaggi non divisivi, che trasmettono l’idea di salute e bellezza. Nomi scelti per incarnare la filosofia dei brand.

Quanto contano i testimonial per una campagna di comunicazione? Tanto, tantissimo. Soprattutto se sono scelti bene e rappresentano davvero la filosofia di un brand. Non bisogna sbagliare. Il Gruppo di Enrico Zoppas non ha sbagliato, anzi, a puntare su tre nomi con diverse caratteristiche, ma accomunati dall’ottimismo - basta guardarli in faccia e ci si sente pervasi da uno spirito positivo - e dal rapporto stretto che li lega a chi li segue nella loro professione. Sono Elisabetta Canalis, Vittorio Brumotti, Alessandro Borghese. Nomi amati, non divisivi, perfetti per prodotti di larga diffusione come quelli del Gruppo con cuore a Scorzé.

In palestra con Elisabetta

Modella e attrice, Elisabetta Canalis è icona di femminilità, classe e naturale bellezza. Per la campagna “My Secret”, di cui è protagonista, racconta che per lei il vero segreto del benessere sono i prodotti San Benedetto. “Sono molto orgogliosa di poter rappresentare un’azienda di eccellenza del Made in Italy nel mondo” ha detto Canalis. “Ancora di più in quanto italiana che vive all’estero. Voglio sensibilizzare il pubblico su temi importanti e valori in cui credo, che condivido con San Benedetto”. Prosegue l’attrice, amata dagli italiani fin da quando esordì, anni fa, in Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, “Sono tre valori: la ricerca del benessere, sia come personaggio pubblico sia nella vita privata, l’impegno sociale e la tutela dell’ambiente. Credo che il benessere derivi anche da ciò che beviamo: aiuta ad avere uno stile di vita sano ed equilibrato”. Canalis si sofferma sull’idratazione. “L’acqua è un alimento imprescindibile per il benessere del nostro organismo. Per me l’idratazione è fondamentale per conservare un buono stato di salute, parallelamente alla sana alimentazione, ancor di più se ci si cimenta con attività sportive e allenamenti intensi come capita a me. Cerco di bere molto durante l’arco della giornata, aiuta a drenare i liquidi stessi. I prodotti San Benedetto sono i miei alleati. Nella mia borsa della palestra non mancano mai i nuovi Energy Drink, non solo un energy drink classico, ma un nuovo approccio al mondo della frutta”. Elisabetta Canalis svela anche il suo “My Secret”. Dice: “Mi prendo cura di me stessa scegliendo San Benedetto Skincare, l’integratore alimentare in acqua minerale naturale con collagene, zinco e acido ialuronico. Una corretta idratazione è utile al mantenimento della bellezza della pelle, ne migliora aspetto ed elasticità”.



In bici con Ecogreen

Ambasciatore FAI, campione del mondo di bike trial, detentore di undici Guinness World Records e difensore civico contro il degrado attraverso le sue inchieste. Ecco Vittorio Brumotti, scelto da San Benedetto come volto della campagna Ecogreen. “Ne sono orgoglioso, mi affascina la dedizione con la quale l’azienda porta avanti il suo enorme impegno quotidiano verso l’ambiente” ha detto Brumotti. “È perfettamente in linea con i miei valori in tema di ecosostenibilità. Rendere il nostro pianeta più pulito e meno inquinato è una missione per cui mi batto da sempre. Dobbiamo lasciare alle generazioni future un mondo più pulito. Essere cool vuol dire essere soprattutto green, tutelando il patrimonio naturale che la nostra terra”. Continua il campione di bike trial: “Mi identifico nel metodo lavorativo dell’azienda. Mi ha colpito l’importanza delle persone e del loro ruolo. Fin dal primo momento mi sono sentito subito a casa, tra persone che formano una squadra, una vera e propria grande famiglia San Benedetto”.Nella nuova campagna un messaggio è fondamentale. “Nello spot sono immerso tra paesaggi incantevoli. Quando sono sulla mia bici, mi sento avvolto dalla bellezza incontaminata della natura, incantato dalla sua immensità silenziosa. Cerco di trasmettere allo spettatore che possiamo essere tutti protagonisti nel preservare la nostra terra, mantenere incontaminata l’acqua anche grazie all’impegno di un’azienda 100% italiana come San Benedetto. Per noi sportivi l’acqua da bere, abbinata a una sana alimentazione, è fondamentale. Prediligo cibi semplici con provenienza tracciabile, fin da ragazzo ho sempre trovato sulla tavola di casa prodotti freschi e a Km0 che mi hanno permesso, insieme all’acqua, di scolpire il mio fisico. Nei prodotti San Benedetto ho trovato validi alleati.”. Brumotti svela anche un accorgimento di sostenibilità. “Credo che la chiave giusta non sia solo riciclare gli oggetti, ma dare loro una seconda vita. Quando esaurisco le ruote della mia bici spesso le regalo ai miei amici che creano nuovi oggetti”.

Uniche come la tua scelta, racconta Borghese

Se la cucina in televisione va alla grande, tanto merito è di Alessandro Borghese, famoso chef che non le manda a dire, la cui competenza è da tutti rispettata. Borghese è stato scelto come ambassador per raccontare la qualità e l’unicità delle referenze Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water, brand del Gruppo di Enrico Zoppas. La dedizione alla qualità e all’eccellenza, la passione per la cucina e l’attenzione ai dettagli lo rendono il volto ideale per trasmettere al consumatore i valori aziendali e raccontare l’importanza dell’acqua di alta qualità nel mondo della ristorazione.Inoltre, Borghese rende protagoniste Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water all’interno dei suoi programmi tv più amati dagli spettatori italiani, ovvero “Alessandro Borghese Celebrity Chef”, innovativo format di cucina, e “Alessandro Borghese Kitchen Sound”, originale video-enciclopedia gastronomica con colonna sonora.



Il direttore commerciale marketing Italia Tundo: “Facciamo innamorare gli italiani”

Dice il direttore commerciale marketing Italia, Vincenzo Tundo: “Con le nuove campagne e i loro testimonial d’eccezione abbiamo voluto dare inizio ad una stagione di comunicazione che farà innamorare gli italiani e riconfermerà ancora una volta la nostra posizione di love brand sempre più diffuso e apprezzato tra le famiglie. Inoltre, siamo presenti in 146 tra eventi e sponsorizzazioni che raggiungono oltre 150 milioni di contatti. Da ultimo, parte degli investimenti vanno nei social media, finalizzati a nutrire il dialogo con il consumatore. San Benedetto è presente con i canali ufficiali su Facebook Instagram, Youtube e LinkedIn”. Dettaglia Tundo: “Noi abbiamo una parola chiave, cura, in inglese “care”. Cura verso l’ambiente e i territori in cui operiamo, verso la salute dei consumatori pensando a prodotti senza coloranti, senza additivi e in grado di supportare il nostro organismo in specifiche funzioni. La comunicazione per la nostra Azienda rappresenta, non solo uno dei pilastri fondamentali, ma una risorsa orientata sempre di più all’innovazione e al valore per posizionare San Benedetto tra i protagonisti della comunicazione Italiana. L’impegno che portiamo avanti nell’ambito della comunicazione si traduce in una presenza ininterrotta durante tutto l’anno, con più di 36.000 GRP’s totali (+51,5% rispetto al 2023), un posizionamento prevalente in primetime e uno standard qualitativo superiore ai benchmark di mercato.”

Sylva Koscina e Cindy Crawford nell’albo d’oro

Bisogna dire che l’azienda non ha mai sbagliato un colpo nella comunicazione di sé stessa. A partire dal nome. Di santi, nelle acque minerali, ce ne sono a centinaia. San Benedetto, patrono di Scorzè, si festeggia proprio il giorno d’inizio primavera. Ed ecco la rondine e l’acqua, simbolo di vita e natura. Elementi chiave da subito utilizzati. Nel 1969, la fonte perde i tratti figurativi e diventa un puro segno grafico. Il simbolo ha grande forza visiva e nel 1970 viene lanciato in campagne pubblicitarie con Sylva Koscina.La rondine che fa primavera diventa popolarissima negli anni Novanta. San Benedetto si lega al festival di Sanremo di Pippo Baudo. Altri programmi danno popolarità al marchio. Ad esempio, il Meteo, per molte stagioni. Oppure “Chi vuol essere milionario”, con Gerry Scotti. Alle promozioni, si sono unite sponsorizzazioni culturali. Dal 1998 al 2000, il Gruppo ha finanziato il recupero di nove tra le più belle fontane di Roma. Dal 2016 al 2020 testimonial diventa Cindy Crawford, diretta da Gabriele Muccino. Dal 2021, scendono in campo gli attuali testimonial.