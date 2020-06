Sulle orme di Odisseo: tra spiagge paradisiache e i luoghi del mito

Nell'arcipelago delle Ionie, l'isola di Cefalonia vanta 254 km di litorale bordato da lingue sabbiose e di ciottoli tra le più estese, scenografiche e pulite di tutta la Grecia, venti fregiate della bandiera Blu.

Selvaggia e poco affollata, con i suoi 700 kmq è la più grande del grappolo delle Ionie l'arcipelago ellenico più vicino all'Italia. Sono isole montuose e verdissime, ricoperte da boschi di querce, eucalipti, ginestre e ulivi. Scenari paesaggistici che cambiano di continuo e non stancano mai.

Il nostro viaggio a Cefalonia (o Kefalonia) inizia dal piccolo aeroporto di Argostoli, il capoluogo, dopo 5 km si arriva a Lassi, una località turistica colma di taverne tradizionali, la spiaggia più frequentata qui è Makris Gialos.

Lungo la strada per Argostoli c'è il faro di San Teodoro tra le attrazioni più fotografate di Cefalonia, eretto nel XIX secolo e ricostruito dopo il terremoto. Argostoli è una cittadina da scoprire passeggiando lungo Lithostroto, un vero paradiso dello shopping. Sul lungomare c'è uno dei migliori ristoranti dell'isola Ampelaki dove assaggiare il meglio della cucina tradizionale locale.

Non lontano un'altra spiaggia che merita una sosta e un bagno è la bella spiaggia XI di sabbia rossa. Da Lixouri attraversando villaggi, cipressi, ulivi, si raggiunge la favolosa baia sabbiosa di Petani, più a sud la spiaggia di Vtsa dove è possibile mangiare con i piedi bella sabbia in una delle taverne presenti come quella di Spyros Antonello.

Dal capoluogo continuando su una strada asfaltata si arriva a Myrtos, con la sua spiaggia di ghiaia bianca e rocce candide che la sovrastano.

Assos è un'altro borgo marinaro delizioso, lì la spiaggia da provare è quella di Altaties.

Raggiunto il nord ci si ferma a Fiskardo, incantevole villaggio di pescatori immutato nel tempo con le case intonacate dall'ocra al rosa.

Molto affascinanti anche le grotte Dragkarati, con un'acustica eccezionale (qui si esibì Maria Callas) e la famosa Melissani che si visita in barca per ammirare stalattiti e giochi di luce.

Anche il Sud di Cefalonia merita certamente di essere visto: per esempio il villaggio di Lourdata piccolo, intimo e dal mare azzurro intenso.

Sami invece si trova più giù lungo la costa est , famosa per le sue spiagge come Antisamos, incastonata in una baia con una vegetazione rigogliosa e Set bagnata da acque con sfumature che vanno dal verde al turchese.

Da Sami, tutte le mattine, tutto l'anno, il traghetto parte alla volta di Itaca, a solo 4 km di distanza. Procedendo lentamente, la navigazione prepara ad un viaggio indietro nel tempo, mentre la mente torna al proemio dell'Odissea "Narrami, o Musa, dell'uomo dall'agile mente, che tanto vagò", alle tante peripezie affrontate dall'eroe omerico di ritorno dalla guerra di Troia. Itaca, patria di Ulisse, "la terra del sole", si può vivere tutto d'un fiato, in auto, in una giornata.

Ma il consiglio è di fermarsi, per seguire l'ombra dell'eroe omerico e riscoprire i luoghi del mito. Ma non solo, vale la pena visitare anche luoghi come Vathi, il capoluogo, che d'estate è animata da festival culturali, mostre d'arte, spettacoli teatrali e concerti.

L'isola si può vivere tutta di un fiato visto che si estende per soli 100 km di superficie, ma il consiglio è di fermarsi qualche giorno, per seguire le tracce di Ulisse e scoprire i luoghi del mito.

Si raggiunge Vathi, il capoluogo che si sviluppa sul lungomare ad anfiteatro, qui una statua di Ulisse ricorda il mito di Odisseo e il Museo Archeologico raccoglie i resti che si pensa provengano dal suo palazzo, le cui rovine si conservano a Pisso Aetos. A circa 2 km a sud-ovest si accede alla Grotta delle Ninfe detta anche c, la caverna dove Ulisse avrebbe nascosto i doni ricevuti dal re dei Feaci.

La baia di Afalés è la più grande dell'Isola, con ciottoli e quasi sempre deserta, raggiungibile con una strada sterrata. La vista migliore si gode dal villaggio di Perachori chiamato il "balcone di Itaca".





Per informazioni: http://www.kefalonia-ithaca-hotels.gr/it / greecetherapy.com

Le spiagge più belle Vatsa (Lixouri) è una baia di spiaggia dorata che si estende per 3200 metri , defilata e non attrezzata, si trova 8 km a sud di Lixouri. XI (Lixouri), incantevole spiaggia di sabbia fine e rossa, lunga 3 km a breve distanza da Lixouri. Makris Gialos (Lassi) si trova a sud in località Lassi, è una spiaggia di sabbia dorata con attrezzato centro per la pratica di sport d'acqua. Emblisi (Fiskardo) è la spiaggia più visina a Fiskardo insieme a Foki si può anche raggiungere a piedi in 40 minuti. Anitisamos (Sami) di ghiaia ben attrezzata lunga 700 metri racchiusa in una baia di vegetazione rigogliosa. Assos (Assos) spiaggia mista di sabbia e di sassi, bagnata da un mare cristallino. Myrtos, è un'icona del mare greco, lunga un km è una spiaggia attrezzata di fin sabbia bianca e ghiaia e si trova ai piedi di una roccia candida è sicuramente la più gettonata e fotografata. Petani, una splendida spiaggia mista di sabbia e ciottoli, lunga circa 300 metri incorniciata da faraglioni a nord di Lixouri.

Dove dormire Cefalonia Argostoli: Mirabel Hotel www.mirabelhotel.com Lassi : Lassi hotel & studios www.lassihotel.gr Minia: Villas Cape /www.villascape.gr/villascape-minia-kefallonia/ Petani: Petani bay Hotel www.petanibayhotel.gr

Itaca: Vathi : Hotel Mentor http://www.hotelmentor.gr/ Vathi: http://captainyiannis.com/