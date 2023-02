11 meraviglie architettoniche da visitare in Qatar

Ci sono destinazioni che sogniamo di raggiungere per staccare la spina, per scappare dal freddo inverno, per avere la sensazione di vivere un’avventura. Il Qatar e la sua capitale Doha sono sicuramente al primo posto nei desideri di chi vuole viaggiare. Offre caldo, mare, avventura, lusso e bellezza. Ma un motivo in più per prendere il biglietto e partire sono le opere realizzate dai più grandi architetti al mondo come I.M. Pei, Jean Nouvel e Zaha Hadid. Luoghi di cultura ed heritage che nulla hanno da invidiare al Vecchio Continente.

Ecco perché, in questo articolo, abbiamo scelto di mostrare le 11 meraviglie che vanno visitate se decidete di volare in Qatar.

1. Museo nazionale del Qatar

Progettato dall’architetto vincitore del premio Pritzker Jean Nouvel, il Museo nazionale del Qatar trae ispirazione dalle formazioni naturali cristalline note come “rose del deserto”, che ricrea nell’edificio. Il suo design si compone di dischi a sbalzo interconnessi. Il museo, che si estende per quasi 40.000 metri quadrati, è stato costruito attorno all’edificio che era originariamente il palazzo dello Sheikh Abdullah bin Jassim Al-Thani, sede del governo per 25 anni.

2. Moschea di Katara presso il Villaggio culturale di Katara

Moschea di Katara

Progettata dalla turca Zeynep Fadilloglu, che si ritiene sia stata la prima donna architetto a specializzarsi in moschee, la moschea presenta piastrelle persiane e turche e lavori di smaltatura nei toni del blu e dell’oro. È un netto contrasto con gli edifici circostanti color sabbia. Il minareto, la cupola e la nicchia di preghiera (mihrab) presentano decorazioni ispirate al Palazzo Dolmabahçe di Istanbul e ad altre famose moschee del mondo musulmano. Accanto alla moschea si trovano le inconfondibili torri dei piccioni, strutture oblunghe con fori e posatoi per i piccioni.





3. Msheireb Downtown Doha

E' un'area in fase di sviluppo con architettura contemporanea, moschee bianche e immacolate, oltre a vari musei storici ospitati in eleganti tenute in stile arabo. Si tratta del primo progetto al mondo di rigenerazione sostenibile del centro cittadino, Msheireb Downtown fa rivivere l’antico distretto commerciale di Doha attraverso un nuovo linguaggio architettonico. Con oltre 100 edifici composti da immobili commerciali o residenziali oltre a negozi e luoghi di interesse culturale, nel centro di Msheireb Downtown troverete anche lo splendido cortile di Barahat, che comprende negozi di nicchia e una vasta gamma di opzioni di ristorazione all’aperto.

4. Qatar National Library



Qatar National Library

Progettato da Rem Koolhaas, l’esterno a forma di diamante della Qatar National Library nasconde un interno ampio, in cui predominano luce e visibilità. Con oltre un milione di libri, la biblioteca ha un sistema automatico di smistamento dei libri per rendere tutte le collezioni facilmente accessibili, mentre una libreria con testimonianze antiche nel piano interrato custodisce documenti risalenti al VII secolo d.C.

Una menzione particolare meritano gli stadi che sono stati costruiti per il Campionato mondiale di calcio appena concluso. Ne sono stati edificati otto. Due sono stati smontati e regalati ai paesi in via di sviluppo. Gli altri sono rimasti. Ecco, qui di seguito i più belli, chi li ha progettati e a cosa si ispirano.

5. Stadio Al Janoub



Stadio Al Janoub

Tra le otto sedi che ospiteranno il campionato di calcio FIFA World Cup 2022, lo Stadio Al Janoub, è stato inaugurato nel maggio del 2019. Progettata da Zaha Hadid, l’arena da 40.000 posti si ispira ai tradizionali dau che punteggiano le acque del Qatar e alle perle che hanno fatto parte integrante della sua economia. Lo stadio Al Janoub è pronto per diventare lo stadio ufficiale dell’Al Wakra Sports Club.

6. Stadio Al Thumama

Stadio Al Thumama

Altro spazio costruito appositamente per il campionato FIFA World Cup 2022, lo Stadio Al Thumama è stato progettato da Ibrahim M. Jaidah, architetto qatariota molto rispettato, e si ispira alla gahfiya, un copricapo intrecciato che tradizionalmente viene indossato dagli uomini nei paesi arabi. Per attenersi alla visione del Comitato Supremo rispetto alla sostenibilità, la capacità dello stadio, pari a 40.000 posti, verrà dimezzata dopo la FIFA World Cup 2022, e i sedili verranno donati ai Paesi che necessitano di infrastrutture sportive.

7. Stadio Al Bayt

Stadio Al Bayt

Situato nei pressi della città costiera di Al Khor, lo Stadio Al Bayt fonde tradizione e sostenibilità. Questo stadio particolare è coperto da una tettoia che riproduce le bayt al sha’ar, le tende usate dai beduini nel Golfo Arabico, e ha una capacità di 60.000 posti. Per attenersi alla visione del Comitato Supremo rispetto alla sostenibilità, la parte superiore del sistema di sedili modulare dello stadio può essere smontata e inviata a Paesi in via di sviluppo che necessitano di infrastrutture sportive.

8. Museo di arte islamica

Situato su un’isola artificiale adiacente al lungomare centrale di Doha, il museo di arte islamica è stato concepito dall’architetto insignito del premio Pritzker I.M. Pei, noto soprattutto per aver progettato la piramide in vetro all’entrata del Louvre a Parigi. L’edificio è stato ispirato dalla Sabil, la fontana delle abluzioni presente nella moschea risalente al IX secolo di Ahmad Ibn Tulun a Il Cairo, in Egitto. Caratteristiche tradizionali islamiche (cupole, motivi geometrici, archi e giochi d’acqua) si fondono con l’architettura moderna per creare questo museo distintivo del Qatar.4. Four Seasons Hotel Doha

9. Qatar National Convention Centre



Qatar National Convention Centre

Il Qatar National Convention Centre (QNCC), progettato da Arata Isozaki, è stato realizzato con alberi di sidro intrecciati che sostengono la struttura esterna. Con rami che offrono parecchia ombra, l’albero è tradizionalmente visto come simbolo della conoscenza. Il QNCC ospita una vasta gamma di eventi ed è dotato di auditorium, sale riunioni e spazio per mostre.

10. Sidra Medicine

Sidra Medicine

Costruito e decorato con acciaio, vetro e piastrelle in ceramica bianca, il Sidra Medicine è un ospedale e centro di ricerca biomedica. Progettato da Cesar Pelli, noto per il World Financial Center di New York, per le Torri Petronas Towers in Malesia e per l’International Finance Centre di Hong Kong, l’ospedale è dotato di tre edifici elevati a forma di vela, che evocano il passato marinaro del Qatar. Dei lussureggianti giardini tranquilli con elementi acquatici completano lo spazio silenzioso e naturalmente luminoso dei cortili.

11. Qatar Faculty of Islamic Studies

Qatar Faculty of Islamic Studies

È sede della moschea di Education City, vincitrice nella categoria dedicata alla religione del World Architecture Festival del 2015. La moschea si adagia su cinque ampie colonne che rappresentano i cinque pilastri dell’Islam. La QFIS si basa sul concetto islamico di Kulliyya, ovvero il “luogo in cui si ricerca tutta la conoscenza”. Il piano di costruzione a spirale e i diversi percorsi che collegano scuola e moschea hanno lo scopo di suggerire che tutta la conoscenza fondamentalmente viene dalla fede.Msheireb Centro di Doha