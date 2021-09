Hotel e appartamenti da oggi si prenotano con lo sconto su Revolut

Hotel standard e di lusso, appartamenti oppure un bed and breakfast. Alloggi per tutte le tasche, ma con lo sconto, o meglio con il cashback, anglismo oramai sdoganato nel linguaggio comune. Significa che per ogni prenotazione viene rimborsato subito fino al massimo del 10 per cento dell'importo speso, da utilizzare a proprio piacere, anche per togliersi qualche sfizio in vacanza.

È il contenuto e l'incentivo di «Soggiorni», la nuova funzione appena lanciata da Revolut, la super app finanziaria che conta oltre 16 milioni di clienti e, da oggi, un'opportunità in più legata al mondo dei viaggi.

I clienti del servizio hanno già a loro disposizione tassi di cambio competitivi, nessuna commissione per le transazioni effettuate all'estero in un'altra valuta, una copertura assicurativa completa (che ripaga in caso di fastidi come lo smarrimento del bagaglio), l'accesso gratuito alle lounge aeroportuali qualora il volo esageri con il ritardo. E adesso l'opportunità, senza uscire dalla app, senza dover inserire i dettagli della propria carta per completare la transazione, di riservare un alloggio.

La schermata della funzione Soggiorni, Stays nell'originale inglese Revolut

Revolut promette un catalogo ragionato di proposte in grado di accontentare sia chi bada al risparmio, sia chi desidera concedersi qualche lusso in più dopo le ristrettezze imposte dalla pandemia. Le tariffe non sono quelle standard, ma hanno condizioni esclusive – e ormai siamo tutti in grado di effettuare un rapido raffronto online per controllare se sarà effettivamente così – inoltre non imporranno costi di prenotazione supplementari. In più, in base alla soluzione scelta, si avrà subito un riaccredito di denaro.



«Mentre il mondo inizia con cautela ad aprirsi, sappiamo che in tanti cercano disperatamente di viaggiare ogni volta che possono, che sia Palermo o Maiorca» spiega Marsel Nikaj, Head of Savings and Lifestyle in Revolut. Che aggiunge: «Abbiamo creato "Soggiorni" per consentire alle persone di trovare e prenotare facilmente la vacanza perfetta nella loro destinazione ideale. Dopo 18 mesi di infinite restrizioni e blocchi, vogliamo permettere alle persone di ottenere di più dal proprio denaro». Ed è solo l'inizio di un percorso: presto arriverà la possibilità di prenotare viaggi, voli, auto a noleggio ed esperienze. Sempre dentro la app, quindi direttamente dallo smartphone, meglio se con la possibilità di risparmiare. Un incentivo indiscutibile per qualsiasi nuovo servizio.