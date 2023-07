Le cinque mete preferite dai single per l'estate 2023

I single in Italia hanno raggiunto quota 8,5 milioni, pari al 33,2% della popolazione. Di questi, secondo i dati raccolti da Eurispes, il 37,1% definisce l’essere single una scelta personale mentre il 50,2% afferma come questa condizione lo faccia sentire libero. È interessante notare come il 51,8% abbia inoltre dichiarato di non aver mai dovuto sostenere costi elevati per viaggiare solo.

In questa nuova economia che trova nella solitudine una nuova occasione di profitto, sono sempre più numerosi i portali votati all’organizzazione di eventi e vacanze per single. Ne è un esempio Speed Vacanze - tour operator fondato da Giuseppe Gamardella - che ha intervistato 400 single tra i 30 e i 60 anni per scoprire quali siano le mete più ambite in questa calda estate 2023.

L’approccio dei single al viaggio è molto cambiato negli ultimi anni. Non più spaventati all’idea di partire da soli (il numero di viaggiatori single è cresciuto del 3,9% dallo scorso anno), uomini e donne vedono la vacanza come un’occasione per uscire dalla propria comfort zone, esplorare nuovi orizzonti e creare connessioni inaspettate.

Ma quali sono le mete più desiderate dai single italiani? Scopriamole insieme.