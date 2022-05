Alla scoperta di Pistoia

Pistoia non è una città turistica conosciuta come Firenze, Pisa, Lucca, ma ha tante bellezze e curiosità da scoprire e per le quali vale la pena visitarla. Nel 2017 è stata nominata Capitale della Cultura.

Pistoia, crocevia degli antichi cammini di pellegrinaggio europei, con la via Francigena, il cammino di San Bartolomeo, la via Romea Germanica Imperiale, La Romea Strata Nonantolana Longobarda, il cammino di San Jacopo, offre la possibilità di conoscere la cultura e le tradizioni dei suoi borghi oltre ad apprezzare il bellissimo territorio che la circonda.

Pistoia è celebre per il suo zoo, creato nel 1970, che rappresenta una delle più importanti strutture zoologiche in Italia ed è anche conosciuta per il Blues; infatti il suo festival alla 41a edizione è uno dei più longevi ed importanti d’Italia; qui si è esibito il gotha della musica internazionale: da Bob Dylan a Joe Cocker, da Chuck Berry a Lou Reed, da Elton John a Santana.

David Bowie nel 1997 la scelse come prima vera tappa del Tour per lanciare il suo album Earthlig nel magnifico scenario di piazza Duomo davanti a più di 5.000 persone.

Il Distretto Rurale Ornamentale della provincia di Pistoia, questa importante realtà del settore agricolo, è la più grande per tipologia di tutta Europa e la Vannucci Piante, con il suo splendido parco vivaistico, è la più grande di Europa.

Pistoia, insomma, è una bomboniera su cui veglia la grande cupola del Vasari a ricordare una importante storia e oggi un grande fermento imprenditoriale.

Il suo cuore è Piazza della Sala, di giorno pittoresco mercato della frutta e verdura e la sera luogo della movida con numerosi localini dove poter sorseggiare ottimi cocktail.

Come tutte le città toscane, anche Pistoia ha i suoi personaggi e uno dei più conosciuti ed apprezzati qui è Paolo Guercini, persona raffinata e di cultura sempre pronto a dispensare sorrisi e consigli. Paolo Guercini è titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento da uomo, avviato dal padre nel 1963 e oggi raffinato riferimento del settore. Una boutique con una importante selezione di grandi griffe ma anche di abiti raffinati.

Altra attività, punto di riferimento da oltre 50 anni, è Ottica Fotorama, dove trovare montature e soluzioni di qualità e dove Sandro e Riccardo sono disponibili e attenti a non far mancare mai un consiglio prezioso.

Se andate alla ricerca di un regalo raffinato e modaiolo per la vostra signora dovete passare dal Tricomi, un negozio che nasce nel 1986 specializzato in calzature e si trasforma nel 2006 in boutique multibrand di abbigliamento di ricerca con prodotti che vanno dallo sportswear all’elegante di alta gamma.

Tante sono le soste golose dove potersi godere la cucina toscana. Tra tutte, due in particolare sono una sicurezza: Osteria La Bottegaia o Ristorante Rafanelli.

Per sorseggiare un caffè o un drink nella storia dovete andare al Caffè Valiani, ammesso all’Associazione Culturale dei Locali Storici d’Italia dal 2018, ubicato dentro allo splendido Orario dedicato a Sant’Antonio Abate, vicino alla chiesa di San Giovanni Forcivitas a due passi da Piazza Duomo.

Nel 1876 la “Premiata fabbrica di confetti, pasticceria, liquori Dante Valiani” partecipò all’Esposizione Universale di Philadelphia e ancora oggi si conservano gli ordini di Giuseppe Verdi, Rossini e Puccini. Un locale dove venire per godere uno squisito dolce con un buon caffè immersi nella storia e circondati di pregevoli opere d’arte moderne.

Pistoia merita di essere inserita tra le più belle mete da visitare in Toscana perché tra arte, storia, bei negozi, vivai, trattorie ed atmosfere magiche conquista a ritmo di blues.