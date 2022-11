L'Orient Express porta i suoi passeggeri alla scoperta della Dolce Vita

Dalle porte dell’Oriente alla Dolce Vita italiana. Lo storico Orient Express è pronto a una nuova avventura.

Il treno passeggeri a lunga percorrenza che collegava Parigi a Costantinopoli fu usato per la prima volta il 4 ottobre del 1883. La sua storia - resa poi immortale dal più celebre romanzo di Agatha Christie - è un’epopea tecnica, industriale e artista. L’Orient Express nasce infatti a causa di una delusione d’amore. È il 1867 quando, con il cuore spezzato, il giovane ingegnere belga Georges Nagelmackers fugge negli Stati Uniti e scopre l’esistenza dei vagoni letto. Da quel momento inizia la sua missione: realizzare treni di lusso che avrebbero condotto i viaggiatori fino alle porte dell’Oriente.

Oggi, l’Orient Express torna invece sulle rotaie per offrire ai suoi ospiti un viaggio indimenticabile tra le bellezze d’Italia. Il progetto, ideato da Arsenale Spa in collaborazione con Orient Express del Gruppo Accor, si definisce una «crociera di lusso su rotaie» e si compone di sei itinerari esclusivi, dalle Alpi alle spiagge paradisiache del Sud, dalle bellezze di Venezia a Roma o Palermo.

Omaggio al glamour degli anni Sessanta, La Dolce Vita è una dedica allo spirito di libertà, benessere e piacere. Il treno Orient Express La Dolce Vita incarna infatti l'arte di vivere italiana e tutte le sue tradizioni.

Progettato da Dimorestudio, lo studio globale di architettura e design fondato da Emiliano Salci e Britt Moran nel 2003, l'arredamento sontuoso del treno celebra l'artigianato, il design e la creatività degli anni Sessanta e Settanta. Dalle ispirazioni dei maestri del design italiano, tra cui Carlo Scarpa, Gio Ponti e Ignazio Gardella, ai grandi artisti del movimento dello Spazialismo, che pone lo spazio e il tempo al centro delle sue composizioni, come Lucio Fontana, Agostino Bonalumi ed Enrico Castellani.

Il treno si comporrà di 12 cabine Deluxe, 18 Suite, 1 Honor Suite e una lounge con un proprio bar; inoltre, una cabina sarà concepita come area lounge di benvenuto/reception con un bar all'interno, mentre un'altra sarà caratterizzata da un ristorante di charme. Ad accogliere i viaggiatori saranno poi La Minerva, a Roma, e Palazzo Donà Giovannelli, a Venezia; i primi hotel Orient Express. Alla stazione di Roma Ostiense ci sarà invece l'Orient Express Lounge che accoglierà i passeggeri offrendo loro un’esperienza unica e fornendo consigli e indicazioni di viaggio.

A partire dal prossimo 6 dicembre sarà possibile registrarsi come «viaggiatore prioritario» per uno dei sei itinerari (della durata di due o tre giorni). La prima partenza è prevista per il 2024.

Dimorestudio