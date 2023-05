Le dieci migliori trattorie d'Italia

Trattoria da Burde

Lo chef Paolo Gori gestisce, insieme al fratello, questa trattoria storica che nasce agli inizi del secolo scorso. Tutto è come una volta, dai salumi in vendita, al banco bar con tabacchi e la sala ristorante sul retro, aperta solo a pranzo.

La cucina si rifà alla tradizione locale, a partire dai crostini con fegatini di pollo e passando per le preparazioni rinsecchite, abbinate a un buon vino proposto da Andrea Gori. Ci sono poi la trippa, il lampredotto in zimino e il fegatino di maiale, ma anche la bistecca alla brace per cui la trattoria è famosa.

Via Pistoiese, 154

50145 Firenze, FI, Italia