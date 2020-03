Il South Australia a portata di Smarthphone

Basta spostarsi di poco da Adelaide, la moderna capitale, per perdersi nelle affascinanti distese dell'Outback, camminare lungo lingue di sabbia e di roccia, attraversare i parchi nazionali, habitat di wombat, dingo, canguri e koala, come il Cleland Wildlife Park o il Gorge Wildlife Park. Il South Australia è da sempre nella top ten delle mete dei viaggiatori, da scoprire (per ora) ammirando le immagini più rappresentative. In attesa di potersi nuovamente imbarcare per viaggi intercontinentali.



1. Lago MacDonnel, Eyre Peninsula

A un'ora e mezza di volo e 45 minuti di macchina da Adelaide, nell'Eyre Peninsula, il lago McDonnell sembra creato da un'intera tavolozza di colori. L'elevatissima concentrazione di sale presente nell'acqua dei laghi, infatti, si traduce in colori insoliti e intensi, nelle nuance del rosa, che mixati creano un effetto scenografico. Alla fine della strada si apre sull'Oceano Cactus Beach, che per le sue altissime onde attira ogni anno un gran numero di surfisti provenienti da ogni parte del mondo.

2. Mount Lofty Botanic Garden, Adelaide Hills

Dista appena 15 minuti di macchina dalle Adelaide Hills il Mount Lofty Botanic Garden. Il momento migliore per passeggiare tra la rigogliosa natura di questo giardino è l'autunno, durante il foliage, quando le chiome degli alberi si colorano di giallo, rosso e arancione. Il giardino botanico è suddiviso in diverse aree: si passeggia tra le felci, i rododendri e si esplora il Magnolia Grove, prima di rilassarsi in riva al lago. Finita la visita, a pochi minuti dal parco si possono incontrare koala, canguri, wombat al Cleland Wildlife Park, abitato da 130 specie animali, in gran parte nativi australiani.

3. Lago Bumbunga, Clare Valley





Bumbunga Aerial Footage www.youtube.com





A meno di due ore d'auto da Adelaide, le rive del lago Bumbunga attirano ogni giorno viaggiatori e fotografi professionisti che lo scelgono come set per shooting di moda. Situato a Lochiel, il lago Bumbunga affascina per le sfumature delle sue acque, dai colori vividi e vivaci, ma sempre diversi: a seconda del grado di salinità, la tavolozza dei colori spazia dal rosa, al bianco, al blu, regalando uno spettacolo sempre diverso. Non lontano dal lago, spostandosi in direzione nord-est, si incontra la famosa regione vinicola della Clare Valley, tappa obbligata per degustazioni di prelibati vini bianchi e rosè delle più note cantine vinicole locali.

4. Kangaroo Island

Con l'arrivo dell'autunno, Kangaroo Island sta rinascendo dopo gli incendi che in gennaio hanno colpito l'estremità occidentale dell'isola. Terza isola dell'Australia per dimensioni, Kangaroo Island è leggendaria per la sua incredibile fauna selvatica e le sue bellezze naturalistiche, i panorami unici e gli oltre 500 chilometri di costa disegnate da lingue di sabbia bianca. Le riserve naturali dell'isola ospitano moltissimi animali endemici come i canguri, che si osservano muoversi indisturbati all'interno del suo habitat naturale, insieme a moltissime altre specie. Un'esperienza affascinante da vivere accompagnati dalle esperte guide locali.

5. Arkaroola Wilderness Sanctuary, Flinders Ranges e Outback

Lontano dai sentieri battuti, nel cuore dei Northern Flinders Ranges, la più ampia catena montuosa del South Australia, l'Arkaroola Wilderness Sanctuary si estende per 61.000 ettari, regalando esperienze uniche nell'Outback australiano, dai voli panoramici in piper alle lunghe e avventurose passeggiate nel bush. Siamo a circa 670 km a nord di Adelaide e 130 km a est di Leigh Creek, a ovest delle Flinders Ranges settentrionali, l'antica città di estrazione del carbone oggi spostata a 13 km più a sud rispetto alla città originaria, dal design più moderno.