I migliori resort per famiglia in montagna

Sfrecciare in slittino sulle piste delle Dolomiti, buttarsi da scivoli di piscine ultra-moderne, partecipare a corsi di cucina o esibirsi in teatro. Sono solo alcune delle tante attività proposte dai family resort di montagna, specializzati nell'accogliere le famiglie con figli di ogni età. Ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con la sua filosofia. Nel complesso strutture di altissimo livello per genitori e figli.



Family Spa Grand Hotel Cavallino Bianco, Ortisei







La Laguna





"It's Family Time - Live It Now!". Al Cavallino Bianco la vacanza diventa filosofia di vita, declinata in un ricco programma di attività ed esperienze che mette al centro la famiglia, con attività e tempo dedicato e diversificato per tutti, genitori e figli, da condividere o 'riservarsi': il tempo per tutta la famiglia, quello da trascorrere in coppia, il tempo per i bambini e infine quello esclusivamente con sé stessi. Il tutto in un contesto naturalistico d'eccezione, nel cuore del comprensorio sciistico Dolomiti Superski. Siamo a 1.234 metri di altitudine, nel centro di Ortisei, in Val Gardena, a pochi passi dagli impianti di risalita, per sciare, ma anche per ciaspolate, discese in slitta, nordic walking. Si dorme in 104 spaziose suite familiari, che vanno dai 25 mq delle Family Petit Suite fino ai 140 mq della Grand Family King Suite. È il regno dei bimbi Lino Land: 1.250 mq con ristorante dedicato, giochi, la Family Play Room per giocare con mamma e papà, con assistenza professionale garantita per l'intera giornata, come nel Baby Lino, il "nido" per i piccolini da un mese di età ai 3 anni. A noleggio tutto quello che può servire, dai passeggini agli scalda-biberon. Immancabile l'appuntamento serale a teatro, per assistere agli spettacoli messi in scena dai propri figli. Bilanciata, gustosa e super sana, la proposta nutrizionale è a base di cibi sani, locali e di stagione e studiata su misura dalla dottoressa Ivonne Daurù Malsiner. E per i piccolissimi, una vasta scelta di prodotti biologici della Hipp (marchio top nell'alimentazione dei neonati) oppure tra pappe e omogeneizzati preparati freschi dallo staff di cucina, nel rispetto dei più alti standard di igiene e sicurezza e con materie prime locali e di stagione. Nei quasi 3.000 mq di area benessere, l'Aqva Sana (2.890 mq), piscine (coperta ed esterna), la laguna per famiglie (con vasca per bebè, mega scivolo e lounge), la piscina baby e tanti idromassaggi. E ancora, la sauna per famiglie e la Family Relax Lounge, con caminetto e letti "sogni d'oro". Non mancano Beauty&Spa con vasta scelta di trattamenti anche per i più piccoli, palestra panoramica, un simulatore Foresight, per analizzare la tecnica di gioco; il Geoway, una rivoluzionaria attrezzatura con effetti rigeneranti e duraturi sulla silhouette.



Feuerstein Nature Family Resort and Spa, Vipiteno









Legno, quarzite argentea, pietra: materiali naturali e i cinque elementi naturali si fondono, dentro e fuori il Feuerstein Family Resort and Spa, a pochi km da Vipiteno e dal Passo del Brennero. Cascate scroscianti, pascoli ricoperti di neve, un lago da fiaba e, tutt'intorno, le cime silenziose della Val di Fleres, sono lo scenario del cinque stelle mountain resort, il regno delle vacanze per famiglie a 1.250 metri di altitudine, caratterizzato da enormi ambienti all'interno, infiniti spazi all'esterno. Sono le ampie vetrate panoramiche ad aprire lo sguardo sulla natura circostante e la vista spazia sul laghetto interno alla proprietà e gli chalet. Per neonati e bambini, un programma di attività ispirato al metodo Montessori: niente computer o videogiochi, ma un fienile dove lanciarsi a capofitto, un atelier di pittura, un laboratorio del legno, un grande mondo acquatico composto da una baby pool per i neonati, una piscina didattica con memory subacqueo e immersione a ostacoli, piscina interna con scivolo di 100 metri dotato di cronometro. E ancora, giochi da tavola, escursioni negli alpeggi e corse in slittino. Anche d'inverno, tante le attività all'aria aperta: sul campo scuola interno i più piccoli muovono i primi passi sugli sci, per poi migliorare la tecnica nel vicino comprensorio sciistico Ladurns (15 km di piste, a circa 5 minuti di auto), quello di Racines e quello di Monte Cavallo presso Vipiteno, accessibili con lo stesso skipass. L'armonia con la natura si riflette nel design e negli arredi (tessuti naturali e mobili artigianali) delle 80 camere, curato dagli studi di architettura Baukraft di Bressanone e Biquadra di Merano. Per mamma e papà, un'offerta gastronomica che punta a recuperare i prodotti genuini della valle e la Mountain Spa di 3.000 mq, ispirata alla filosofia olistica, con una rigenerante zona saune (anche per bambini), un'ampia palestra e yoga-loft panoramico. Vicino al laghetto naturale, l'infinity pool all'aperto The View è riscaldata tutto l'anno con l'energia pulita dell'impianto a legna. In programma dal 14 al 25 giugno, le Giornate dello yogurt al Feuerstei, con visita della Latteria di Vipiteno, l'assaggio cieco dei singoli gusti di yogurt, la produzione del burro e il racconto di fiabe.

Le Massif by Italian Hospitality Collection - Courmayeur





Le Massif by Ihc





Aperto a Natale 2018, Le Massif by Italian Hospitality Collection è già uno dei più premiati family resort di montagna. Negli ultimi mesi il cinque stelle di Courmayeur, in Valle d'Aosta, si è aggiudicato il riconoscimento di World's Best New Ski Hotel ai World Ski Awards 2019, per la sua strategica posizione in una delle zone turistiche di montagna più esclusive d'Italia ma anche per i numerosi servizi su misura per gli amanti della neve, che a breve distanza hanno a disposizione gli accessi agli impianti di risalita per il Monte Bianco. È stato anche premiato come Best Cool Innovations Hotel ai Family Traveller Excellence Awards 2019, per servizi esclusivi come lo Ski concierge per prenotare corsi di sci in hotel, Ski butler per il noleggio dell'attrezzatura con consegna direttamente sulle piste e l'attenta cura per i piccoli ospiti con Kids Club e Mini Club che organizzano programmi e attività sulla neve. Inoltre, è stato premiato nella categoria Camere d'Autore della Guida Alberghi e Ristoranti d'Italia 2020 del Touring Club Italiano, che premia gli alberghi che si sono contraddistinti per la qualità dell'offerta. Affiliato ai The Leading Hotels of the World e firmato dall'architetto Andrea Auletta, l'hotel è distribuito 8 piani con 80 tra camere e suites. Larice, decor in ferro, pelle invecchiata, elementi naturalistici, in acciaio Corten a taglio laser, tessuti con disegno tartan e caldi velluti arredano gli spazi interni. Si gustano piatti della tradizione valdostana nel ristorante, con tocchi di cucina francese e italiana, studiati dall'executive chef Nicola Ricciardi. Annessa all'hotel, a 1.700 metri di altezza, la Loge du Massif è lo chalet sulle piste da sci di Plan Checrouit che, oltre alla vista sublime sulle cime montuose, offre sfiziose pietanze per pranzo e proposte per l'aprés ski. Non manca infine una Spa con piscina riscaldata.

Grand Hotel Kronenhof – Pontresina







Grand Hotel Kronenhof





Incorniciato da cime montuose a 7 km da Saint Moritz, il Grand Hotel Kronnehof di Pontresina, è un cinque stelle Superior specializzato in servizi di alto livello per le famiglie che desiderano trascorrere qualche giorno di vacanza in quota. Premiato come Europe's Best Luxury Family Hotel ai World Luxury Hotel Awards, vanta infatti il consolidato programma V.I.K. Very Important Kids, che prevede un calendario settimanale di attività che include lezioni di cucina per imparare a preparare la pizza, e sport camps con tante agevolazioni e attività tra cui scegliere, come lezioni di tennis ed escursioni di mezza giornata per praticare canoa, paddle. È stato invece studiato uno smoothie lab per imparare a fare succhi a base di frutta e verdura da utilizzare per i propri Mocktail serali, mentre i genitori si godono un cocktail l Kronenhof Bar. Nel programma è compresa la merenda a base di cioccolata calda o gelato, dei due ristoranti è riservato ai bambini il Rondelle, che serve un menu molto vario: dalle zuppe salutari, come quella di pomodori con mozzarella, alle tante paste e secondi. Le camere e suite sono molto spaziose e confortevoli, alcune hanno camino e idromassaggio. L'elegante spa comprende saune, piscina coperta, vaca di acqua salata e palestra. Completano il quadro, la pista da bowling e la splendida terrazza all'aperto.

Les Chalets Du Mont d'Arbois, A Four Seasons Hotel – Megève



Ad accogliere i piccoli ospiti del Les Chalets Du Mont d'Arbois, è la mascotte dell'hotel: Nemo, il cosiddetto 'resident puppy'. Firmato Four Seasons Hotel, i tre chalets sono situati alle pendici del Monte d'Arbois, a soli due km dalla struttura sorella nata nel 2017, il Four Seasons Hotel Megève, mentre gli Chalets prendono nome delle figlie maggiori di Benjamin e Ariane de Rothschild - Éve (lo Chalet principale), Noémie e Alice, e sono caratterizzate da un ambiente raffinato e tipicamente alpino, la perfetta location per il divertimento dei più piccoli e il relax di mamma e papà. Fa parte dei tre Chalets, La Taverne du Mont d'Arbois, rifugio gourmet per i più piccoli e propone un menù con ricette tipiche della regione savoiarda. Punta di diamante del progetto è poi La Suite Idéal, a 1.850 metri di altezza, raggiungibile solo via ski-lift o gatto delle nevi: 140mq interamente privati, per essere i primi sulla neve fresca del mattino e gli unici al calar del sole, nella magia della notte alpina. La cena in quota viene preparata e servita ad hoc dallo chef Julien Gatillon, ristorante Le 1920, due Stelle Michelin di Megève.



AQUA DOME, Tirolo





Acqua Dome





È il ranocchio Capitan Aquaki la mascotte dell'area kids di AQUA DOME, in Tirolo, la struttura termale più innovativa dell'arco alpino. Ogni giorno, il team di animazione si occupa della zona del mini club: qui, i bambini dai 3 ai 10 anni hanno svariati giochi a disposizione, tra cui quelli da tavola, una parete d'arrampicata e una zona fai da te, mentre i genitori possano godersi il relax e la zona benessere ammirando l'arco alpino dalle ampie vetrate. Per il divertimento di tutta la famiglia, idromassaggi, vasche con acqua salina e sulfurea, ricca di sodio, cloruro, solfato e zolfo, che sgorga a 68° da una fonte a circa un km. E poi c'è il "torrente termale", dove potenti getti trasportano i bagnanti di tutte le età, nei bacini futuristi, un capolavoro architettonico, sede anche della piscina sportiva. Il percorso ideale inizia nel cuore di Aqua Dome, nel "duomo termale", una gigantesca cupola di cristallo che ricrea il perfetto equilibrio di acqua e aria, acciaio e pietra, con due grandi piscine a 35 ° Celsius, dove le famiglie con bambini hanno un'area separata. I bambini si lanciano nell'imbuto che li "inghiotte", spingendoli in un piccolo vortice che conduce in una piscina d'acqua tiepida, mentre i più competitivi fanno a gara nello scivolo con effetti speciali di luci e suoni che cronometra il tempo di discesa e permette di fare gare con altri sfidanti, grandi e piccini. Non mancano saune, sale relax, la Baita della tranquillità con 40 lettini, immersi nel silenzio e 20 letti ad acqua.

Sonnwies 4 Superior – Luson, Alto Adige





Uff. Stampa Sonnwies





In Alto Adige, a Luson, è un luxury hotel per famiglie l'Hotel Sonnwies, con decine di spazi per giocare: parco acquatico, piscina con il cinema, scivoli, parco esterno, una fattoria con tanti animali e tante stanze interne dove divertirsi, dalla parete d'arrampicata alla sala dei lavoretti, insieme a mamma e papà oppure con lo staff di animazione. Arroccato a 1.050 m d'altezza, l'albergo è un piccolo rifugio nelle Dolomiti Patrimonio Unesco, con 10.000 mq di parco giochi, un'area giochi interna di 1.000 mq illuminata in modo naturale, con parco giochi, teatro, cinema, sala da gioco per divertirsi con la palla, palestra di roccia interna, con un innovativo sistema di sicurezza, adatto all'arrampicata di tutte le età. Per gattonare c'è la Giostra Softplay; per i bimbi dai 3 anni 70 ore di animazione settimanale; per i teenager, Chillout Lounge, Soundsystem, Gamesloung.

Nelle tre piscine relax e divertimento sono a misura di tutta la famiglia: dagli idromassaggi allo scivolo di 80 metri, dai giochi d'acqua alla piscina separata per i bebè, alla piscina riscaldata a 35° con grande schermo per proiettare i cartoni animati. Nella spa Salientes Runcada, il relax alpino è per tutta la famiglia: speciali rituali per mamma e papà da provare nella spa suite completa di sauna a raggi infrarossi e bagno aromatico in vasca doppia con idromassaggio. Le future mamme possono provare il percorso dedicato all'autopercezione corporea e visualizzazione, accompagnate da un'esperta ostetrica, e rafforzare l'energia vitale, mentre è per i più piccoli la bio sauna con cinema integrato e tanti trattamenti adatti alla pelle sensibile dei bimbi. È da provare con i genitori, l'Hipp, il Bagno di bolle nella vasca idromassaggio, è riservato alle bambine il trattamento "Bella come Biancaneve".