Ayada, in una parola la bellezza del lusso alle Maldive

Per chi arriva alle Maldive c’è un viaggio che è impossibile non fare ed è quello per raggiungere Ayada Maldive Resort. Un oasi a sud dell’atollo Gaafu Dhaalu che occupa circa 15 ettari di vegetazione protetta nell’isola di Magudhuva. Dall’aeroporto di Malé Ayada Maldives dista circa due ore e per raggiungerla occorre prendere un volo interno ed una barca veloce ma una volta arrivati nel cuore di Ayada Maldives si resta immediatamente avvolti dal caldo tropicale e dall’accoglienza tipica maldiviana unica nel suo genere che rende il soggiorno dei turisti indimenticabile. Collane di fiori freschi, frutta tropicale e noci di cocco sono il benvenuto per gli ospiti sull’isola che possono alloggiare in diverse tipologie di camere tra cui le Beach Villas. Queste ville che si trovano sulla spiaggia idilliaca di sabbia bianca che circonda l’isola offrono un bel giardino privato con una spaziosa piscina, una grande veranda e un bagno con vasca e doccia interna ed una esterna nel patio posteriore. Confortevoli ed eleganti sono arredate in stile tipicamente maldiviano con qualche richiamo turco ed una vista eccezionale che da direttamente sull’oceano indiano.

Le altre suite di Ayada Maldives

Ayada Maldive oltre le Beach Villas ha nove tipi di sistemazioni di lusso divise in 10 Garden Villas, 33 Beach Villas, 4 Beach Suites, 14 Sunset Beach Villas, 11 Sunset Lagoon Suites, 33 Ocean Villas, 14 Sunset Ocean Suites, 2 Sunset Family Suites e l’Ayada Royal Suite. Tutte le categorie, tranne le Garden Villas, includono piscina privata con acqua dolce, ampie terrazze e accesso diretto alla spiaggia o alla laguna. Ad ogni villa viene assegnato all’arrivo un assistente personale/maggiordomo disponibile 24 ore per soddisfare tutte le richieste degli ospiti. Le Ocean Villa sono invece posizionate sulla laguna turchese, queste ville sull’acqua sono ideali per contemplare lo splendido panorama tropicale mentre ci si rilassa sulle amache, coccolati dal dolce rumore della onde. Un inno alla calma e alla tranquillità. Queste ville spaziose offrono una camera padronale, un bagno molto ampio con vasca e doccia interna, una terrazzaprivata all’aperto, amache sulla laguna, piscina privata con vista dell’orizzonte e accesso diretto alla laguna per effettuare snorkeling ad ogni ora della giornata sulla barriera che circonda l’isola. Le beach suite family invece ideali per famiglie o coppie che preferiscono uno spazio vitale sono situate sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca e offrono una grande camera da letto, un piccolo soggiorno, una spaziosa veranda e una piscina nel giardino privato ampio. Il bagno ha una vasca e una doccia interna e nell’ampio patio posteriore c’è una doccia esterna. L’isola può essere girata con le bici che vengono messe a disposizione degli ospiti fuori le 112 suite.

Le attività

Ma Ayada Resort oltre alle sue bellezze naturali e le sue incantevoli suite riserva alla clientela anche ogni genere di attività e trattamenti che vanno dall’esplorazione dei magnifici fondali al tennis, allo yoga ai massaggi e trattamenti estetici oltre che eventi serali di intrattenimento sulla spiaggia molto suggestivi, come gli spettacoli con il fuoco.

Ayada, paradiso dei sub

Ayada dispone di un’offerta decisamente ampia di sport acquatici con le migliori attrezzature che la struttura mette a disposizione dei suoi clienti, insieme ad un team di professionisti con i quali è possibile scivolare sulle acque turchesi o esplorare il mondo sottomarino. Infatti Ayada grazie alla posizione privilegiata all’interno dell’atollo di Gaafu Dhaalu, ha al suo interno l’house reef e un paesaggio sottomarino con un’alta visibilità tutto l’anno con oltre 3000 barriere coralline, 1.000 specie di pesci, coralli e altre forme di vita marina. Il centro immersioni di Ayada certificato PADI 5 Star, offre una serie di corsi e programmi, guidati e supervisionati da istruttori esperti e preparati, grazie ad un’ampia varietà di attività, programmi e corsi per principianti. Mentre per gli appassionati dell’acqua più esperti ci sono attività che spaziano dal Catamarano a vela, alla canoa, allo stand up paddling fino allo snorkelling ma è anche possibile noleggiare moto d’acqua e motoscafi.

Non solo attività acquatiche

Ad Ayada non ci si diverte solo in acqua perché ha una serie di attività che si trovano all’interno del resort tra le quali: una sala giochi con due postazioni, PS4, ping pong, biliardo, calciobalilla insieme a divertenti giochi da tavolo, un padiglione fitness che mette a disposizione degli ospiti sessioni di personal training e una varietà di lezioni programmate. Inoltre per gli appassionati di tennis c’è un campo illuminato per giocare ma anche uno per il beach volley,il badminton ed il calcio. Sono inoltre disponibili tre piste da jogging di 900 metri, 1200 metri e 1600 metri intorno al resort. Presso il Centro ricreativo è presente uno studio al coperto con aria condizionata con un programma di yoga, pilates e aerobica. Si anche la possibilità di prenotare le lezioni con un istruttore esperto in base al livello di forma fisica. Mentre i più piccoli possono accedere al Kids’ Club che offre un ambiente completamente attrezzato, supervisionato da professionisti ed esperti. Questa struttura ha una piscina per bambini, una sala giochi, una stanza per la tata, un palco, un’area giochi e una serie di attività ricreative ed educative condotte da un team attento.

Le esperienze maldiviane

Ayada Maldives propone un vasto programma di autentiche esperienze maldiviane sull’isola e nei dintorni delresort. Gli ospiti potranno partecipare a battute di pesca, visitareisole disabitate e i loro bellissimi fondali, ammirare il tramonto con una romantica crociera. Tutte le escursioni sono accompagnate damembri del team esperti e gentili

Il benessere è uno dei punti di forza di Ayada Maldives



Ayada ha 3500 mq di Spa. L’Ayspaè stata progettata esclusivamente per rilassare corpo, mente e spirito con un ambiente rilassante con tonalità di marmo e legno perrafforzare una sensazione indigena con 8 ville per i trattamenti, vasche per l’idroterapia, sauna, una piscinafredda, una piscina calda e vitale, un salone per i capelli, manicuree pedicure e un Hammam turcoprivato.

Ayada l’isola dell’amore

Ideale per le coppie, Ayada Maldives completa la sua vasta offerta di servizi con una varietà di pacchetti romantici per assicurare una vacanza perfetta e memorabile nel paradiso maldiviano insieme ad un’ambientazione straordinaria che si presta ad un’indimenticabile cerimonia di matrimonio.

L’eccellenza di Ayada Maldives nella ristorazione

Il ristorante principale Magu si trova sul fronte orientale dell’isola di fronte all’oceano. Aperto per la prima colazione e la cena, offre un concetto di cucina aperta, con delizioso e generoso buffet che cambia ogni giorno, stazioni di cucina dal vivo e una selezione di prodotti da forno e pasticceria appena sfornati. I menù sono accuratamente elaborati per soddisfare i palati di grandi e piccini con un’abbondante scelta e sapori differenti. Il Magu consente di cenare all’interno o all’esterno, con posti a sedere in ambiente climatizzato oppure sulla terrazza all’aperto. Per l’intrattenimento dell’isola c’è invece lo Zero Degree che si trasforma da perfetta area relax durante il giorno a luogo vivace per gli eventi della sera. Il menù è molto ampio e completo di piatti internazionali. La sera la piscina viene illuminata con tanti piccoli led ed è meraviglioso rilassarsi sotto il cielo stellato. Sentire la magia delle Maldive è possibile grazie al Sea Salt, l’appetitoso barbecue. Qui si possono gustare carne e frutti di mare appena grigliati. Situato sulla spiaggia è il luogo perfetto per gustare il cibo alla griglia con i piedi nella sabbia dove lo chef prepara deliziosi piatti di pesce, carne e vegetariani con ingredienti di prima qualità, mentre gli ospiti possono guardarlo mente cucina abilmente davanti a loro sul Teppanyaki deriva da “Teppan”, che significa piastra di ferro, e “Yaki”, che significa grigliare o friggere.Ad affacciarsi sulle acque blu turchesi dell’Oceano è il ristorante all’aperto Ocean Breeze, cornice ideale per un pranzo a buffet in un ambiente casual ma raffinato. Si può godere della vista dell’orizzonte, mentre si assaporano specialità europee di carne o pesce. L’area bar, elegante ma informale, è il luogo ideale per un aperitivo indimenticabile ed è uno degli ambienti più romantici dell’isola.L’Ile De Joie invece è una vera e propria “isola della gioia”. Situato sulla laguna interna creata dalle ville overwater, questo “cheese and wine bar” ospita la cantina dei vini più pregiati dell’isola e offre un’ampia selezione di formaggi e un humidor fornito di unavarietà dei migliori sigari disponibili.Infine è possibile passare dalla serenità e tranquillità delle Maldive alla vivacità di una caffetteria tradizionale turca con l’Ottoman Lounge che offre la bellezza e l’esperienza unica di sorseggiare un autentico caffè turco e tè speciali con una vasta gamma di shisha tradizionali con gli aromi più vari.

I premi vinti da Ayada Maldives nel 2022 Nel 2022 Ayada Maldives ha ricevuto il premi Maldives Leading Luxury Resort 2022Trip Advisor - “Best of the Best” awardsTop Ten in “Out of the Ordinary resorts” in the world 2022

Come arrivare ad Ayada Maldives

Tra le compagnie che dall’Italia viaggiano verso la capitale Malé c’è la Turkish Airlines. La durata del volo senza scalo è di circa 9 ore. Arrivati all’aeroporto Internazionale di Velana (Malé) potrete raggiungere l’Ayada Maldives tramite un volo di 55 minuti fino agli Aeroporti Nazionali di Kaadedhdhoo o Maavarulu, seguito da un trasferimento in barca di 25-55 minuti al resort.





Per ulteriori informazioni sulla destinazione è possibile visitare il sito Visit Maldives https://visitmaldives.com/en