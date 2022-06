Vivo X80 Pro è ufficiale in Italia nel segno di ZEISS

Un nuovo smartphone Android fa il suo debutto in Europa e in Italia, e si tratta di un vero e proprio flagship: stiamo parlando di vivo X80 Pro, punta di diamante del marchio cinese che vuole offrire un'esperienza mobile superiore soprattutto grazie alle nuove funzioni di fotografia cinematografica sviluppate in collaborazione con ZEISS. Scopriamo insieme tutti i dettagli, le specifiche e le funzionalità, dando un'occhiata anche al prezzo italiano.



vivo X80 Pro arriva in Italia con tecnologie all'avanguardia

X80 Pro è uno smartphone premium a tutti gli effetti ed è un prodotto sul quale vivo sembra essersi concentrata parecchio, non solo a livello fotografico. Il dispositivo integra il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Per tenere a bada il processore c'è un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Uno dei punti di forza di vivo X80 Pro è il display da 6,78 pollici: si tratta di un pannello 20:9 LTPO AMOLED E5 targato Samsung a risoluzione WQHD+ (3200 x 1400 pixel, 517 ppi e rapporto screen-to-body del 92,22%), con refresh rate variabile fino a 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, luminosità di picco di 1500 nit, supporto HDR10+, DCI-P3, copertura NTSC del 105%, contrasto di 8.000.000:1, profondità di colori a 10-bit, certificazioni SGS Eye Care Display e Displaymate A+, con a protezione un vetro SCHOTT Xensation Up. Il sensore d'impronte è integrato nel display ed è di tipo ultrasonico 3D, con sblocchi in 0,2 secondi e un'area di riconoscimento 11,1 volte più ampia rispetto alla media del settore.

Il comparto fotografico è senza dubbio uno degli aspetti più interessanti del nuovo smartphone Android. A bordo abbiamo una quadrupla fotocamera posteriore e una singola anteriore da 32 MP: sul retro sono presenti un sensore GNV da 50 MP (con lente in vetro ad alta trasmittanza per ridurre i riflessi) con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), PDAF e tecnologia Active Centering, un sensore IMX598 ultra-grandangolare da 48 MP con PDAF, un sensore IMX663 da 12 MP con zoom ottico 2x e stabilizzazione Gimbal e un sensore da 8 MP con zoom ottico 5x, Hyper-zoom fino a 60x, PDAF e OIS. Tutte le lenti sono dotate del trattamento ZEISS T* coating che migliora la trasmissione della luce e contribuisce a ridurre i riflessi come flare e ghosting.

"X80 Pro dimostra il nostro costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie di imaging mobile avanzate. Grazie alla collaborazione con ZEISS, leader mondiale nel settore dell’ottica e dell’optoelettronica, siamo in grado di offrire un’esperienza fotografica e video eccellente", ha dichiarato Vincent Xi, Presidente di vivo Italia.

Lo smartphone dispone di un nuovo chip di imaging, il vivo V1+, che integra un sistema di IA avanzato ed è responsabile di funzionalità come AI Video Enhancement, che permette di identificare la modalità corretta per ottenere il massimo da qualsiasi condizione di luce, e Camera Panning, che sfrutta la tecnologia di tracciamento verticale per catturare l'oggetto in tempo reale mentre l'algoritmo lo separa dallo sfondo creando un effetto bokeh di movimento.

Come avrete capito, vivo ha lavorato molto con ZEISS per offrire tecnologie all’avanguardia nel ramo fotografico: a bordo possiamo trovare la modalità ZEISS Cinematic con la funzione ZEISS Cinematic Video Bokeh, in grado di creare una sfocatura ovale in formato cinematografico 2,39:1, e ZEISS Cinematic Style Bokeh, che promette una modalità Ritratto in grado di simulare l'effetto delle lenti cinematografiche unito alla profondità di campo. Per gli scatti notturni entra in gioco ZEISS Superb Night Camera con funzioni come Pure Night View. Il sistema Colore Naturale ZEISS promette di migliorare la resa cromatica e di facilitare cambi di colore e di luminosità durante le riprese, mentre XDR Photo esalta l'effetto HDR ottimizzando illuminazione, contrasti e toni.

Il nuovo smartphone vivo dispone di una batteria a doppia cella da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata FlashCharge da 80 W e alla ricarica rapida senza fili FlashCharge Wireless da 50 W: la prima garantisce una ricarica completa in 36 minuti. Il produttore non si è scordato degli amanti del gaming mobile, e ha integrato l'innovativo X-axis Linear Motor supportato da un algoritmo sviluppato in casa che garantisce una vibrazione silenziosa ma potente e un tempo di risposta al tocco aumentato dl 20%, ideali per un feedback più immersivo.

Ecco la scheda tecnica completa di vivo X80 Pro:

display AMOLED E5 20:9 LTPO da 6,78 pollici con risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel, 517 ppi), refresh rate variabile fino a 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, luminosità fino a 1500 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con Adreno 730

12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

quadrupla fotocamera posteriore con sensore GNV da 50 MP (f/1.57) con PDAF e OIS, sensore IMX598 ultra-grandangolare e Super Macro da 48 MP con PDAF, sensore IMX663 da 12 MP con PDAF, OIS e zoom ottico 2x e sensore da 8 MP con PDAF e OIS, zoom ottico 5x e Hyper-zoom fino a 60x

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2,45)

connettività: Dual Nano SIM, 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac/ax (2,4 + 5 GHz), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza, A-GPS/GPS/Galileo/GLONASS, porta USB 3.1 Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

sensore d'impronte 3D Ultrasonic integrato nello schermo

altoparlante Dual Stereo

batteria dual-cell da 4700 mAh con ricarica rapida FlashCharge da 80 W e FlashCharge Wireless da 50 W

dimensioni di 164,57 x 75,30 x 9,10 mm e peso di 219 g

sistema operativo Android 12 con Funtouch OS 12

A livello di design lo smartphone si distingue per i materiali ricercati: la cover posteriore vede un Corning Gorilla Glass 6 lavorato in vetro Fluorite AG e il comparto fotografico è incastonato nel modulo Cloud Window a piastra quadrata, che richiama l'estetica delle macchine fotografiche più iconiche. Il frame laterale è in lega di alluminio, mentre il vetro anteriore è uno SCHOTT Xensation Up (come anticipato). L'unica colorazione disponibile nel nostro Paese sarà quella Cosmic Black, perlomeno al lancio.

Prezzo e uscita di vivo X80 Pro

vivo X80 Pro sarà disponibile all'acquisto in Italia nella colorazione Cosmic Black a partire da fine giugno 2022 nei principali negozi di elettronica e online. Il prezzo suggerito è di 1299 euro. Tutti coloro che acquisteranno il nuovo smartphone Android potranno ottenere il pacchetto Xclusive Care, che include Pick-Up gratuito (servizio di ritiro e consegna per l'assistenza), riparazione o sostituzione dello schermo danneggiato (per i primi sei mesi dall'acquisto, senza spese a carico dell'utente) e Video-assistenza gratuita.

Info: tuttoandroid.net