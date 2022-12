Ucraina, tennis e tamponi, il 2022 degli italiani su Google

Sul telefono o sul computer non fa differenza, perché gran parte della nostra quotidianità passa da Google. Il discorso vale per tutti, dal professionista a caccia di dettagli alla casalinga che desidera la ricetta del giorno, fino ai ragazzi che sul motore di ricerca più redditizio del globo trovano risposte ai loro dubbi. Come ogni fine anno, quindi, arriva puntuale l'analisi dei dodici mesi appena trascorsi tramite le parole più cliccate nella barra di ricerca di Big G, anche se per evitare il ripetersi di grandi brand e personaggi sempre sotto i riflettori, da qualche tempo Google seleziona i termini che hanno registrato il picco di traffico più elevato per un periodo prolungato nel corso dell'anno preso in esame rispetto a quello precedente.



Più delle altre volte, quest'anno è fin troppo facile intuire il tema principale per le parole dell'anno, perché a dominare la scena è lo scoppio e il prolungarsi del conflitto tra Russia e Ucraina. Quest'ultimo è il termine che ha registrato il balzo maggiore in confronto al 2021, con la Regina Elisabetta in seconda posizione dopo che con la sua dipartita ha occupato le cronache mondiali per settimane. Sorprende molto l'ascesa degli Australian Open, che deve l'imprevista popolarità al caso Djokovic, arrivato nel paese dei canguri e poi fermato poiché non vaccinato prima dell'inizio del torneo, con tanto di battaglia legale che ha spaccato l'opinione pubblica mondiale tra favorevoli e contrari al vaccino contro il Covid-19. A metà classifica fa capolino la politica interna con le Elezioni dello scorso settembre, mentre l'unico rimando al calcio è la sfida Italia-Macedonia che ha sancito l'addio degli Azzurri al Mondiale in corso di svolgimento in Qatar.

Vladimir Putin primeggia nella categoria personaggi, con l'invasione russa che ha spinto tantissimi connazionali a cercare maggiori informazioni sull'uomo che tiene in mano la Russia da oltre venti anni. L'influenza di Sanremo sul costume italico è sintetizzato dal secondo posto di Drusilla, il personaggio inventato da Gianluca Gori (secondo pure nella classifica dedicata agli attori) che al Festival ha riscosso consensi, toccando l'apice del proprio successo. Discorso simile si può fare anche con il Grande Fratello, rappresentato dal nono posto di Marco Bellavia, il cui abbandono del programma ha innescato polemiche e un polverone mediatico attorno a Signorini e company. Al di là di Blanco che emerge forte in terza posizione, colpisce che tra i primi dieci personaggi dell'anno ci siano tre tennisti: Sinner, Djokovic e Berrettini, segnale che la crescita dei due italiani interessa da vicino tifosi e curiosi.

Detto della Regina Elisabetta, tra gli addii eccellenti spicca Piero Angela, seguito da Mino Raiola, David Sassoli e Monica Vitti. Tra i cantanti la vetta offre un mix perfetto tra giovani e veterani della scena, con Blanco e Mahmood ai primi due posti e l'accoppiata Gianni Morandi-Iva Zanicchi nelle immediate vicinanze. Tra gli attori vittoria a mani basse per Will Smith, che deve il primato proprio alle mani alzate contro Chris Rock nella notte degli Oscar. Molto chiacchierata pure Vanessa Incontrada che chiude il podio, mentre va citata l'exploit di Maria Chiara Giannetta (Don Matteo e Blanca), Lorena Cesarini (Suburra e una serata come conduttrice del Festival di Sanremo) e Giovanna Ralli, premiata quest'anno con un David di Donatello per la straordinaria carriera (primo film nel 1942).

Uno degli interrogativi più impellenti per gli italiani è stato perché Pioli is on fire, che rimanda al coro ideato dai tifosi milanisti sulle note di Freed form desire, vecchia hit molto diffusa negli stadi europei. Oltre all'immancabile domanda sul divorzio dell'anno (Totti-Blasi), il prezzo della benzina e l'incremento del diesel ha tenuto banco per gran parte dell'anno. Il Covid e i suoi rimedi hanno quasi monopolizzato le ricerche sul Come fare: primo è il tampone rapido, terzo il tampone a casa e settimo il tampone molecolare. Gli effetti della pandemia si rintracciano però anche nell'interesse verso le misure di sostegno, come la domanda del bonus da 200 euro, bissata con quella per l'assegno unico.

Quanti ai significati nascosti, dopo la Z dei carri armati russi, i termini più gettonati sono stati orranza e la parlata in corsivo. Quest'anno Google ha riservato uno spazio anche al cinema con le serie tv e i film che hanno catturato l'attenzione degli spettatori. Nel primo caso il podio è composto da Stranger Things, Dahmer e Manifest, mentre tra i lungometraggi in evidenza ci sono Doctor Strange, Thor love and thunder e Don't look up.





Qui di seguito le top 10 delle dodici categorie analizzate da Google

Parole dell'anno

Ucraina Regina Elisabetta Russia Ucraina Australian Open Elezioni 2022 Putin Piero Angela Drusilla Italia Macedonia Blanco

Personaggi Putin Drusilla Blanco Sinner Vlahovic Djokovic Berrettini Dybala Marco Bellavia Ornella Muti Addii Regina Elisabetta Piero Angela Mino Raiola David Sassoli Monica Vitti Manuel Vallicella Catherine Spaak Anne Heche Olivia Newton John Ray Liotta

Perché…?

La Russia vuole invadere l'Ucraina Pioli is on fire Aumenta la benzina Draghi si è dimesso Il diesel costa più della benzina Totti e Ilary si separano Mezza dose moderna Elettra e Ginevra hanno litigato Lilli Gruber non è a otto e mezzo Dybala lascia la Juve

Come fare…?

Il tampone rapido I sondaggi su Whatsapp Tampone a casa Il passaporto Domanda assegno unico Domanda bonus 200 euro Tampone molecolare Isee 2022 Aggiornamento iOS 16 Le pesche sciroppate

Cosa significa…? La Z sui carri armati russi Orranza Parlare in corsivo Una tantum No fly zone Baiulo Green pass rafforzato Paraclito Droppare Instagram NATO

Cantanti

Blanco Mahmood Gianni Morandi Iva Zanicchi Ana Mena Irama Massimo Ranieri La Rappresentante di Lista Gianluca Grignani Achille Lauro

Attori Will Smith Gianluca Gori Vanessa Incontrada Luca Marinelli Maria Chiara Giannetta Chris Rock Lorena Cesarini Michael J Fox Evan Peters Giovanna Ralli

Serie TV

Stranger Things Dahmer Manifest Lol 2 The Watcher Viola come il mare L'amica geniale House of the Dragon Sopravvissuti La Sposa

Film Doctor Strange Thor love and thunder Don't look up Uncharted The Batman Assassinio sul nilo Top Gun Black Adam Morbius Jurassic World

Cosa vedere a…

Bologna Barcellona Catania Parigi Mantova Parma Lisbona Malta Monaco di Baviera Ravenna