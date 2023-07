Keyword: Maltempo

Stiamo vivendo un’estate di improvvisi e violenti rovesci climatici. Dal sole e dall’afa della mattina si passa in un amen alla pioggia e alle grandinate del pomeriggio, e sempre più spesso con chicchi più grossi delle uova di struzzo che fanno danni enormi. Però, senza farci centrifugare nelle discussioni sulle cause e le conseguenze del cambiamento climatico, è interessante mettere l’orecchio sul selciato digitale delle discussioni sviluppatesi in rete dopo gli ultimi eventi che hanno flagellato in modo particolare le regioni del Nord Italia.

Maltempo è la keyword che in questi ultimi giorni ha puntellato molte delle discussioni che abbiamo seguito online, collezionando ben 12.650 menzioni e raggiungendo il picco massimo di parlato nei giorni a cavallo dal 24 al 26 luglio, quando cioè diversi comuni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della Lombardia hanno subito la forza devastatrice di trombe d’aria e grandinate.

Le menzioni poi, a loro volta, sfruttando la viralità della rete che è stata “inondata” di video e foto dei temporali che imperversavano hanno generato un coinvolgimento molto più ampio che ha raccolto un volume di reazioni che ha superato agilmente il muro dei 4 milioni, raccogliendo in totale 4.660.000 reazioni, portando il sentiment negativo manifestato dagli utenti che hanno scelto di esprimere in modo chiaro un’opinione sulla keyword, a toccare la soglia del 77%.

Una fetta importante di discussioni sul “maltempo” si è sviluppato questa settimana su Twitter, dove il confronto e scontro tra apocalittici e integrati è stato più serrato rispetto a quello consumatosi sulle altre piattaforme.

La nuvola delle emoji utilizzate dai follower è un auto-ritratto, quasi perfetto per molti aspetti, della contrapposizione tra le diverse posizioni e che racconta plasticamente i nostri comportamenti in rete rispetto ai diversi fenomeni atmosferici. Infine, se diamo uno sguardo alla tagcloud degli hashtag è possibile invece localizzare con precisione le aree geografiche maggiormente colpite dai temporali: #Milano è dominante, ma a fagli compagnia ci sono anche gli altri hashtag #Lombardia, #Veneto, #Monza, #Catania e #Bologna.