La serie Xiaomi 13 si prepara al debutto globale, sappiamo già (quasi) tutto

Ormai mancano poche ore alla presentazione ufficiale globale della serie Xiaomi 13, fissata per il 26 febbraio 2023 alle porte del Mobile World Congress di Barcellona. Il produttore cinese presenterà le versioni dedicate ai mercati globali di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, ma dovrebbe esserci spazio anche per la fascia media con Xiaomi 13 Lite 5G. Vediamo cosa sappiamo sui primi due, già ufficiali in Cina dallo scorso dicembre, e sul terzo, un modello "inedito" che dovrebbe riprendere Xiaomi CIVI 2, lanciato in patria qualche mesetto fa.



Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro stanno arrivando in versione globale

Se il produttore non deciderà di fare qualche modifica, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro arriveranno in Europa con le stesse caratteristiche delle controparti cinesi, sia per quanto riguarda le specifiche tecniche sia per quanto concerne il design e le funzionalità.

Xiaomi 13 mette a disposizione un display AMOLED 20:9 E6 da 6,36 pollici, con risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080), HDR10+, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit e lettore d’impronte digitali di tipo ottico integrato. Il SoC scelto dalla casa cinese è il meglio di casa Qualcomm attualmente disponibile sul mercato, ossia lo Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm con CPU octa-core e GPU Adreno 740, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e da 128, 256 o 512 di memoria interna UFS 4.0.

A livello fotografico troviamo quattro sensori in tutto: per selfie e videochiamate è disponibile la fotocamera anteriore da 32 MP integrata in un foro dello schermo, mentre sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 10 MP con zoom ottico 3.2x. Completa la connettività (ad eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm, sempre più difficile da trovare), con 5G dual SIM, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W.

Questa la scheda tecnica completa di Xiaomi 13:

display AMOLED 20:9 E6 da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con Adreno 740

8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 128, 256 o 512 GB di memoria interna (UFS 4.0 da 256 GB in su)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP (apertura f/1.8, PDAF, OIS e lenti Leica da 23 mm), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 120°) e sensore tele da 10 MP (f/2.0, OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.0)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

doppio speaker stereo con Dolby Atmos

batteria da 4500 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 67 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W

MIUI 14 con Android 13

dimensioni: 152,8 x 71,5 x 7,98 mm, peso di 189 g

Xiaomi 13 Pro condivide parte delle caratteristiche del fratello minore, ma alza ulteriormente l'asticella sotto alcuni aspetti: in questo caso abbiamo uno schermo AMOLED 20:9 E6 LTPO da 6,73 pollici, con risoluzione QHD+ (3200 x 1440) e refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz per una maggiore efficienza energetica. Cambia anche il comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX989 da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e sensore tele da 50 MP con zoom ottico 3.2x. La batteria sale fino a 4820 mAh ed è compatibile con ricarica rapida cablata da 120 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W.

Questa la scheda tecnica completa di Xiaomi 13 Pro:

display AMOLED 20:9 E6 LTPO da 6,73 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate tra 1 e 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con Adreno 740

8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 128, 256 o 512 GB di memoria interna (UFS 4.0 da 256 GB in su)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX989 da 50 MP (apertura f/1.9, Dual Pixel PDAF, AF laser, Hyper OIS e lenti Leica), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2, 115°) e sensore tele da 50 MP (f/2.0, OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.5)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

doppio speaker stereo con Dolby Atmos

batteria da 4820 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 120 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W

MIUI 14 con Android 13

dimensioni: 162,9 x 74,6 x 8,38 mm, peso di 229 g

Entrambi gli smartphone debutteranno in versione globale con la MIUI 14 basata su Android 13, ossia la release più recente del sistema operativo.

Ci sarà anche Xiaomi 13 Lite 5G, ma ci sembra di averlo già visto

Insieme ai due smartphone di fascia alta qui sopra, Xiaomi dovrebbe presentare un prodotto di fascia media: si tratterebbe di Xiaomi 13 Lite 5G, una sorta di rebrand (secondo i rumor e le informazioni trapelate in queste settimane) di Xiaomi CIVI 2. Sia le specifiche tecniche sia il design dovrebbero ricalcare quest'ultimo, ma potrebbe esserci qualche cambiamento pensato per il mercato globale ed europeo.

Lo smartphone dovrebbe offrire uno schermo AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, e disporre del SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico dovrebbe comprendere una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, ultra-grandangolare da 20 MP e macro da 2 MP, e una doppia fotocamera anteriore con sensore principale da 32 MP e ultra-grandangolare da 32 MP. La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W (con cavo).

Questa dovrebbe essere la scheda tecnica completa di Xiaomi 13 Lite 5G:

display AMOLED 20:9 da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con GPU Adreno 662

8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (apertura f/1.8), ultra-grandangolare da 20 MP (FoV di 115° e apertura f/2.2) e macro da 2 MP (apertura f/2.4)

doppia fotocamera anteriore con sensore da 32 MP (f/2.0 con AF) e ultra-grandangolare da 32 MP (FoV di 100°)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C

doppio speaker stereo con Dolby Atmos

batteria da 4500 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 67 W

dimensioni: 159,2 x 72,7 x 7,23 mm, peso di 171,8 g

Prezzi e uscita di Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Lite 5G

Se non ci saranno cambiamenti dell'ultimo momento, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Lite 5G saranno presentati ufficialmente in versione globale durante l'evento del 26 febbraio 2023, alla vigilia dell'apertura del Mobile World Congress 2023. I primi due hanno già fatto il loro debutto in Cina ai seguenti prezzi:

Xiaomi 13: 8-128 GB a 3999 yuan (circa 545 euro) 8-256 GB a 4299 yuan (circa 586 euro) 12-256 GB a 4599 yuan (circa 627 euro) 12-512 GB a 4999 yuan (circa 681 euro)

Xiaomi 13 Pro: 8-128 GB a 4999 yuan (circa 681 euro) 8-256 GB a 5399 yuan (circa 736 euro) 12-256 GB a 5799 yuan (circa 790 euro) 12-512 GB a 6299 yuan (circa 858 euro)



In base a ciò che sappiamo, Xiaomi 13 Lite 5G dovrebbe costituire un rebrand di Xiaomi CIVI 2, lanciato in Cina a settembre al prezzo di partenza compreso tra i 2399 e i 2799 yuan (circa 348-405 euro). Le indiscrezioni parlano di prezzi europei decisamente più alti, come spesso capita: Xiaomi 13 Lite 5G potrebbe partire da 499 euro, mentre per Xiaomi 13 potrebbe servire un raddoppio (999 euro); il più costoso, ovviamente, sarà Xiaomi 13 Pro, che i rumor piazzano a 1299 euro.

Per sapere tutti i dettagli ufficiali sulla serie Xiaomi 13 dedicata al mercato globale ed europeo non ci resta che attendere qualche ora: il 26 febbraio 2023 avremo tutte le indicazioni che ci servono.

