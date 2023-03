Ecco finalmente la serie Xiaomi 13 al completo, tutta firmata Qualcomm

A qualche settimana di distanza dal debutto cinese, Xiaomi ha presentato ufficialmente due attesissimi smartphone Android di fascia alta: si tratta di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, che sono stati svelati nelle loro versioni dedicate al mercato globale durante il Mobile World Congress di Barcellona. Insieme a questi due è stato presentato anche Xiaomi 13 Lite, un prodotto di fascia media che porta in Europa il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.



Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro finalmente in versione globale

Partiamo proprio da Xiaomi 13 e 13 Pro, ossia i modelli probabilmente più attesi dagli utenti europei. I due smartphone arrivano nel Vecchio Continente e in Italia sostanzialmente con le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso design delle versioni lanciate in Cina a dicembre. Le poche differenze si possono riscontrare nelle colorazioni e nei tagli di memoria, che offrono meno scelte agli utenti. Per entrambi c'è stata una collaborazione con Leica per quanto concerne il comparto fotografico.

Xiaomi 13 offre uno schermo AMOLED da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d'impronte integrato. Il suo cuore è costituito dal chipset di punta di casa Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, che in questo caso risulta affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Da noi non arrivano la versione da 128 GB con memorie UFS 3.1 e nemmeno quella "top" da 512 GB.

Le fotocamere a bordo sono in tutto quattro: sul retro abbiamo un sensore principale Sony IMX800 da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore tele da 10 MP con OIS e zoom ottico 3.2x; frontalmente prende posto una fotocamera da 32 MP integrata nello schermo tramite un piccolo foro centrale (in alto). A livello di connettività troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C per la ricarica. A tal proposito, lo smartphone dispone di una batteria da 4500 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 67 W, ricarica wireless da 50 W e inversa da 10 W.

Ecco la scheda tecnica di Xiaomi 13:

display AMOLED 20:9 E6 da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con Adreno 740

8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP (apertura f/1.8, PDAF, OIS e lenti Leica da 23 mm), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 120°) e sensore tele da 10 MP (f/2.0, OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.0)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

doppio speaker stereo con Dolby Atmos

batteria da 4500 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 67 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W

MIUI 14 con Android 13

dimensioni: 152,8 x 71,5 x 7,98 mm, peso di 189 g

Xiaomi 13 Pro alza un po' l'asticella, pur condividendo alcune delle caratteristiche viste qui sopra. Lo schermo è in questo caso un AMOLED LTPO da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, che garantisce una maggiore efficienza energetica. Il SoC è sempre il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato stavolta da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (in Italia è disponibile solo in questa configurazione).

Qualche altro cambiamento rispetto al modello "base" lo vediamo nel comparto fotografico: a bordo trova sempre posto una tripla fotocamera posteriore, ma questa volta composta da un sensore principale Sony IMX989 da 50 MP (con Hyper OIS), da un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e da un sensore tele da 50 MP con OIS e zoom ottico 3,2x. La fotocamera anteriore è anche qui da 32 MP.

La batteria sale a 4820 mAh e spinge maggiormente sull'acceleratore per quanto riguarda la tecnologia di ricarica: risulta infatti compatibile con la ricarica cablata da 120 W (solo 19 minuti per tornare al 100%), oltre a quella wireless da 50 W e a quella inversa da 10 W.

Questa è la scheda tecnica di Xiaomi 13 Pro (in grassetto le principali differenze con Xiaomi 13):

display AMOLED 20:9 E6 LTPO da 6,73 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate tra 1 e 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con Adreno 740

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX989 da 50 MP (apertura f/1.9, Dual Pixel PDAF, AF laser, Hyper OIS e lenti Leica), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2, 115°) e sensore tele da 50 MP (f/2.0, OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.5)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

doppio speaker stereo con Dolby Atmos

batteria da 4820 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 120 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W

MIUI 14 con Android 13

dimensioni: 162,9 x 74,6 x 8,38 mm, peso di 229 g

Entrambi gli smartphone arrivano sul mercato con Android 13 e la MIUI 14, ossia la versione più recente del sistema operativo. Xiaomi 13 e 13 Pro sono disponibili all'acquisto in Italia presso il sito ufficiale, Amazon, i principali operatori telefonici e le principali catene di elettronica di consumo. I prezzi consigliati sono i seguenti:

Xiaomi 13 8-256 GB a 1099,90 euro

Xiaomi 13 12-256 GB a 1199,90 euro

Xiaomi 13 Pro 12-256 GB a 1399,90 euro

Fino al 12 marzo 2023 è possibile approfittare di uno sconto di 100 euro per Xiaomi 13 8-256 GB e per Xiaomi 13 Pro, e di 120 euro per Xiaomi 13 12-256 GB, sia sul sito ufficiale sia su Amazon. Gli acquirenti possono contare su altri vantaggi, che includono 6 mesi di prova del piano da 2 TB di Google One, fino a 6 mesi di YouTube Premium e una riparazione per danni accidentali (senza costi di manodopera) entro i primi 12 mesi.

Arriva anche Xiaomi 13 Lite con Snapdragon 7 Gen 1

Chi non vuole spendere troppo può trovare più interessante Xiaomi 13 Lite, anche se le specifiche e il listino lo rendono meno "lite" di quanto si possa pensare. Lo smartphone in sé è inedito sul mercato, ma come possiamo vedere sia dal design sia dalle caratteristiche tecniche, si tratta di un rebrand di Xiaomi CIVI 2, un prodotto uscito in Cina in autunno.

Xiaomi 13 Lite offre uno schermo AMOLED da 6,55 pollici (una sorta di via di mezzo rispetto agli altri due qui sopra) a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz e un foro ovale che integra le fotocamere (sensore principale da 32 MP e per la profondità da 8 MP): parliamo di una "pillola" in stile Dynamic Island di iPhone 14 Pro, che speriamo venga sfruttata con qualche funzionalità specifica. Il dispositivo è il primo a portare in Europa il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a 4 nm, un chipset di fascia medio-alta caratterizzato da una CPU octa-core e dalla GPU Adreno 644: al suo fianco 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, anche se potrebbe arrivare in futuro una versione da 256 GB.

A bordo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. La connettività comprende 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C 2.0. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W (0-100% in 40 minuti secondo i dati diffusi dal produttore).

Ecco la scheda tecnica completa di Xiaomi 13 Lite:

display AMOLED 20:9 da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con GPU Adreno 662

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (apertura f/1.8), ultra-grandangolare da 8 MP (FoV di 119° e apertura f/2.2) e macro da 2 MP (apertura f/2.4)

doppia fotocamera anteriore con sensore da 32 MP (f/2.0 con AF) e per la profondità da 8 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C

doppio speaker stereo con Dolby Atmos

batteria da 4500 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 67 W

dimensioni: 159,2 x 72,7 x 7,23 mm, peso di 171 g

Anche questo modello arriva sul mercato con la MIUI 14, ma stavolta risulta basata su Android 12. Confidiamo che il passaggio ad Android 13 possa avvenire nel breve periodo. Xiaomi 13 Lite è ovviamente venduto a un prezzo più contenuto rispetto ai due flagship. In Italia può essere acquistato nella versione 8-128 GB al prezzo consigliato di 499,90 euro nelle colorazioni nero, blu e rosa, sia sul sito ufficiale sia su Amazon.

