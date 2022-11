Alle donne piace lo smartphone pieghevole

Non è esclusiva delle donne ma è il telefono più gettonato dal gentil sesso perché piace, è comodo e si può personalizzare secondo i propri gusti. Quanto basta per rendere il Galaxy Z Flip 4 lo smartphone più femminile che c'è. Oltre al parere delle dirette interessate, del resto, a dirlo è la stessa Samsung, che nell'analisi delle differenze tra Z Fold e Z Flip - i due pieghevoli con cui i coreani hanno inventato una nuova categoria di prodotto - ha chiarito come il modello meno ingombrante sia il preferito dalle donne, attirate dalle diverse colorazioni disponibili e dalla funzionalità Flex, che permette di sfruttare la fotocamera del telefono in modi creativi.

Compatto e tascabile

Secondo i dati diffusi da Samsung durante il lancio degli ultimi modelli, il rapporto di vendite tra Z Flip e Z Fold è di 7 a 3 in favore del primo, che costa meno, è meno potente e votato più allo stile che al multitasking, aspetto in cui eccelle lo Z Fold 4. Guardando ai vantaggi pratici, però, le dimensioni del Flip 4 rappresentano uno dei motivi per cui le donne lo gradiscono: 71,9 x 165,2 x 6,9 millimetri da aperto, che diventano 71,9 x 84,9 x 15,9/17,1 millimetri quando si chiude. Numeri che si traducono in un dispositivo tascabile, da infilare comodamente nelle tasche di jeans, pantaloni e giacche senza formare rigonfiamenti, né appesantire troppo (con i suoi 187 grammi) e senza l'obbligo di portarsi dietro una borsa o uno zaino per metterlo al sicuro.





Non sarà la prerogativa principale quando si deve decidere di acquistare un nuovo smartphone, ma attirare lo sguardo altrui resta un obiettivo per molti vanitosi. In quest'ottica il Galaxy Z Flip 4 ha pochi eguali, perché gli smartphone pieghevoli sono ancora poco diffusi e spesso argomento di dibattito, senza contare che i modelli a conchiglia aprono ricordi indelebili per i nostalgici della prima era dei cellulari e al contempo creano stupore in chi non ne ha ancora visto uno da vicino. Tornando alle dimensioni, invece, la compattezza del piccolo di casa Samsung diventa un vantaggio per il gentil sesso, perché semplifica i movimenti per chi ha mani tendenzialmente più piccole degli uomini. Questo spiega anche perché scarseggia il feeling tra donne e Z Fold 4, più grosso e ‘scomodo’ rispetto all'ultimo Flip.

Un telefono da personalizzare

Altro aspetto vincente è il design, con Samsung che ha avuto il merito di aprire una strada presto replicata da Huawei e Motorola con i rispettivi Pocket e Razr, delineando forme, linee e stile di uno smartphone prettamente femminile. I coreani hanno spinto su questo fattore, portando anche sul modello più piccolo della casa la versioneBespoke, introdotta in passato su alcuni elettrodomestici. Poter personalizzare il telefono scegliendo tra 75 combinazioni diverse di colori tra fronte, cornice e retro, oltre alle quattro colorazioni standard (Bora Purple, Graphite, Blue e Pink Gold) è una carta vincente per soddisfare le molteplici sfumature del gusto femminile.

Se a tutto ciò si aggiunge la modalità Flex, che consente di sfruttare lo smartphone come mini treppiede su ogni piano per ottenere selfie creativi e scatti fuori dall'ordinario con la camera principale, in maniera istantanea, si può capire perché lo Z Flip 4 sia il preferito delle donne. Il più piccolo dei foldable Samsung è disponibile in tre tagli di memoria (128/256/512 GB), tutti con 8 GB di Ram, e sui più noti store di elettronica online si trova a partire da 900 euro, mentre la Bespoke Edition è disponibile sul sito di Samsung solo nella versione da 256 GB al prezzo di 1.249 euro.