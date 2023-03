Motorola ThinkPhone, lo smartphone supersicuro riservato alla clientela business

Motorola lancia il ThinkPhone. Il marchio statunitense acquisito, come del resto i pc di Ibm, dalla cinese Lenovo tenta il salto verso il mercato degli smartphone dedicati alla clientela business. Lenovo crede alla crescita di questo segmento tanto da aver creato in area Emea, ossia Europa e dintorni, una branch dedicata (Motorola Emea B2b) che vede a capo, con doppio incarico, il direttore generale delle attività in Italia Carlo Barlocco. “Il ThinkPhone by Motorola è il nostro primo smartphone pensato esclusivamente per il segmento business ed è frutto della sinergia con i pc di Lenovo- ha spiegato Barlocco- e rappresenta anche il primo passo nel percorso di crescita di Motorola nel mercato B2B in Europa e in Italia. La strategia di crescita sul mercato è pensata con il supporto di Lenovo che ha nel B2B la sua forza e il cui ecosistema di prodotti, pensati per la produttività aziendale, si integra con il nuovo ThinkPhone”.



Al centro del nuovo smartphone c’è la sicurezza, un fattore a cui le aziende, a cui il prodotto è rivolto, sono sempre più sensibili. Motorola ritiene che i dati aziendali e le piattaforme mobili possano essere al sicuro grazie a ThinkShield che garantisce sistemi di difesa basati su IA e certificati di livello governativo. Inoltre c’è anche un team dedicato in caso di incidenti che risponde prontamente per offrire una protezione a 360 gradi. Si tratta dunque di una suite completa di funzionalità di sicurezza e assistenza supportata per l’appunto da ThinkShield che è una piattaforma di security proprietaria di livello superiore rispetto a quelle installate di default con hardware e software e processi specifici che garantiscono la massima sicurezza del dispositivo. Il nuovo smartphone è anche dotato di Moto Secure, una applicazione che funge da hub per gli elementi relativi alla sicurezza e alla privacy e di Moto KeySafe, un processore separato che gira su Android e aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per proteggere al meglio i dati più sensibili.

Oltre alla sicurezza c’è anche la produttività. Il ThinkPhone infatti si collega con facilità ai pc ThinkPad di Lenovo ma anche a una normale smart tv che può essere trasformata in schermo da pc. Inoltre offre una serie di app preinstallate quali Microsoft 365, Outlook e Teams per lavorare in mobilità. Funzionalità avanzate dunque tanto da poter anche essere l’unico strumento di lavoro di cui l’azienda dota i dipendenti.

Si tratta di un prodotto di fascia alta ed è dunque alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, che permette di svolgere anche le funzioni più complesse. Dispone di un display da 6,6 pollici, una batteria da 5000 mAh che garantisce fino a 36 ore di autonomia e una fotocamera Ultra Pixel da 50MP con un’ottima qualità di scatto indipendentemente dalle condizioni di luce. Unico handicap il prezzo, 999 euro. Verrà venduto tramite i partner e dagli operatori di tlc (Tim, Vodafone e WindTre) ma solo per il canale business. Inoltre, assicura Barlocco, sono previsti sconti anche importanti secondo le quantità richieste.