Razr 40 Ultra e Razr 40, le curve giuste di Motorola

Doppia scelta per accontentare chi vuole il massimo e chi punta a spendere il minimo per provare il brivido di un foldable. Motorola gioca su due tavoli con una proposta astuta e convincente, perché la famiglia Razr 40 presenta due modelli a conchiglia simili in molti aspetti ma differenti negli elementi determinanti per chi deve scegliere se e come puntare su uno smartphone che incuriosisce ma rimane marginale, tanto che in Italia le vendite dei foldable non superano l'uno per cento. Piacciono la forma, soprattutto dei flip phone, le dimensioni compatte, la facilità d'utilizzo e l'effetto novità ancora fresco, ma costano tanto per l'utente medio. La soluzione di Motorola è lanciare Razr 40 a 899 euro, con le successive promozioni che alleggeriranno un cartellino che per la prima volta rende lo smartphone pieghevole abbordabile per un'ampia fetta di pubblico.

Razr 40 Ultra

L'operazione del brand, dal 2016 sotto il controllo di Lenovo, è un tentativo di ampliare il mercato, per questo sul piatto c'è anche un top di gamma che cambia le carte in tavola nel segmento delle curve. Con lo schermo esterno pOled da 3,6’’ Razr 40 Ultra consente di utilizzare bene qualsiasi applicazione, senza dover aprire lo smartphone. Dalle mappe alle email, passando per videogame, WhatsApp e Spotify, tutto fila liscio e in maniera fluida. E questo è una miglioria importante per un telefono di questo tipo, dove non è l'ultimo prodigio tecnologico in termini di potenza o fotografia a far la differenza, bensì la combinazione tra un form factor intrigante e un'efficace esperienza d'uso. Il display esterno ha risoluzione 1066 x 1056, quindi quasi perfettamente quadrato, ed è il più grande tra quelli in commercio al momento. Aprendo il telefono si snoda il display da 6,9’’ con frequenza di aggiornamento che sale a 165 Hz e una piega che non si vede, con la speranza che resti tale nel corso del tempo, supportando il quotidiano ciclo di aperture-chiusure (il produttore garantisce 400.000 pieghe).

La dotazione fotografica conta sul doppio obiettivo integrato all'interno del display esterno, con lente principale dotata di sensore da 12MP e stabilizzazione ottica e l'ultragrandangolo da 13MP utile anche per le macro, mentre la selfie camera è da 32MP e permette di utilizzare il telefono come un treppiede grazie alla tecnologia Flex View che agevola modalità di scatto più creative rispetto agli smartphone piatti. Non bisogna aspettarsi istantanee da capogiro perché i pieghevoli guardano più all'estetica e a soddisfare la vanità umana, nel caso specifico lo sfoggio di un oggetto bello che attira gli sguardi altrui. Un telefono concepito quasi come un orologio, quindi con un design accurato che (al primo tocco nell'evento di lancio a Madrid) lascia ottime sensazioni. Merito della pelle vegana sul posteriore di Razr 40 Ultra che piacerà, specialmente ai giovani e alle donne, anche per le colorazioni scelte da Motorola: Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta (li trovate nelle gallery sotto).

Motorola Razr 40 Ultra Motorola





Razr 40

Potrebbe sorprendere che l'Ultra ha una batteria (3800 mAh) inferiore per capacità a quella della versione standard (4200 mAh), ma in realtà il modello più quotato ha uno schermo esterno in grado di svolgere molte più operazioni e quindi bilanciare gli sforzi energetici del telefono. Razr 40 ha lo schermo esterno più piccolo del fratello, da 1,5’’, ma guardando lo scorrere delle notifiche la fluidità non manca neppure qui. Guadagna in termini di camera principale il sensore da 64MP ma assicura prestazioni minori poiché integra il processore Snadragon 7 Gen 1. Entrambi i modelli invece potranno contare su tre aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti lato sicurezza, anche se non è escluso la possibilità di allungare il periodo di update.

Prezzi e disponibilità

Razr 40 Ultra è già disponibile nel taglio 8GB di Ram e 256GB di memoria interna al prezzo di 1.199,99 euro, con la protezione gratuita di un anno dello schermo valida per chi lo acquisterà entro il 31 luglio. Disponibile nelle colorazioni Sage Green, Vacilla Cream e Summer Lilac, Razr 40 arriverà in Italia entro metà luglio al prezzo di 899 euro nella versione 8+128GB.