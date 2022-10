Motorola Razr 2022 sbarca in Italia e costa 400 euro meno del predecessore

A distanza di qualche mese dal lancio cinese, Motorola propone a livello globale e in Italia il suo nuovo smartphone pieghevole. Motorola Razr 2022 è un dispositivo con formato a conchiglia che costituisce un diretto concorrente del Galaxy Z Flip4 di Samsung: andiamo a scoprire tutti i dettagli, compresi il prezzo e la disponibilità.



Motorola Razr 2022 arriva in Italia e migliora su tutta la linea

Motorola Razr 2022 è stato rinnovato sia a livello di design sia per quanto riguarda le specifiche tecniche. Il nuovo pieghevole presenta un design minimalista, compatto e tascabile, con un'elegante finitura opaca: rispetto alla precedente generazione, lo smartphone offre cornici più contenute su tutti i fronti, anche grazie all'integrazione della fotocamera interna in un piccolo foro, posizionato al centro (nella parte superiore, naturalmente), che prende il posto del più vistoso e meno discreto notch. La scocca è in metallo e accompagnata da Velvet AG glass e Gorilla Glass 5.

A bordo abbiamo due schermi AMOLED: uno interno, principale, P-OLED, da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ (394 ppi), refresh rate fino a 144 Hz e HDR10+, e uno esterno da 2,7 pollici a risoluzione HD+ (372 ppi), con refresh rate di tipo tradizionale (60 Hz). Quello secondario è utile soprattutto per visualizzare e leggere rapidamente le notifiche, ma anche per effettuare pagamenti senza aprire il dispositivo, visualizzare le anteprime con la fotocamera esterna e non solo.

La cerniera è stata riprogettata per consentire di tenere il dispositivo nella modalità Flex View, che gli permette di rimanere aperto in più angolazioni senza la necessità di supporti, mantenendo le mani libere. Utile per videochiamate, autoscatti e tanto altro, ma anche per sfruttare lo smartphone come "sveglia da comodino" con orario notturno. Lo schermo può essere diviso in due con la funzione split-screen, che consente di tenere aperte più app (per guardare un video mentre si chatta, ma non solo).

Il cuore del nuovo smartphone pieghevole della casa alata è il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, l'attuale flagship del produttore californiano: al suo fianco prendono posto 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il chipset è compatibile con la connettività di quinta generazione (il dispositivo è dual SIM grazie al supporto alle eSIM) e con le funzionalità Snapdragon Elite Gaming.

Motorola ha scelto di curare anche il comparto fotografico del suo nuovo flip phone. A bordo abbiamo una doppia fotocamera esterna e una singola interna, integrata in un piccolo foro: la prima vede un sensore principale Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e uno ultra-grandangolare e macro da 13 MP per gli scatti "allargati" e ravvicinati; per i selfie (anche se può essere utilizzata la fotocamera principale grazie allo schermo esterno) e per le videochiamate c'è invece un sensore da 32 MP. La registrazione video può spingersi fino alla risoluzione massima 8K, con più di un miliardo di sfumature di colore che soddisfano gli standard HDR10+ per quanto riguarda accuratezza, gamma cromatica, luminosità e contrasto

La batteria è da 3500 mAh ed è dunque il 25% più grande rispetto a quella della precedente generazione. Migliora pure la ricarica rapida, che ora risulta il doppio più veloce grazie alla tecnologia TurboPower da 30 W (con cavo). L'audio spaziale Dolby Atmos assicura un intrattenimento coinvolgente, sia con l'uso degli altoparlanti stereo del telefono, sia (soprattutto) con le cuffie. Per le registrazioni e le chiamate vocali è presente il primo microfono a triplo array disponibile su un pieghevole, studiato per un suono più chiaro e uniforme.

Lo smartphone Motorola arriva sul mercato con Android 12 e Ready For, che amplifica le funzionalità del dispositivo permettendo il collegamento a monitor o display esterni per una visualizzazione più ampia per il lavoro e l'intrattenimento. Si può utilizzare il Razr come mouse o trackpad wireless durante il gioco su uno schermo più grande, oppure piegarlo e sfruttarlo come webcam.

Ecco le specifiche tecniche complete di Motorola Razr 2022:

display principale P-OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1800 pixel, 394 ppi) con refresh rate fino a 144 Hz

display esterno AMOLED da 2,7 pollici a risoluzione HD+ (800 x 573 pixel, 372 ppi) con refresh rate di 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP con OIS e sensore ultra-grandangolare e macro da 13 MP con FoV di 120°

fotocamera anteriore (interna) da 32 MP

connettività 5G dual SIM (con eSIM), LTE Cat. 4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6E (2,4, 5 e 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, porta USB Type-C 3.1

certificazione IP52, lettore d'impronte digitali

dual speaker con supporto Dolby Atmos e tre microfoni

batteria da 3500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W

Android 12

peso di 200 g, dimensioni: aperto: 79,79 x 166,99 x 7,62 mm chiuso: 79,79 x 86,45 x 16,99 mm



Prezzo e disponibilità per l'Italia

Motorola Razr 2022 è disponibile all'acquisto in Italia sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori nella sola colorazione Satin Black al prezzo consigliato di 1199,90 euro (versione 8-256 GB). Si tratta di una cifra decisamente più interessante rispetto a quella proposta con il predecessore Razr 5G: quest'ultimo venne lanciato nel 2020 a 1599,99 euro (esattamente 400 euro in più).

