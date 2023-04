Motorola presenta Edge 40 Pro, il nuovo flagship con Snapdragon 8 Gen 2 e ricarica da 125 W

Motorola ha presentato un nuovo smartphone Android che va subito a piazzarsi sulla fascia alta del mercato: stiamo parlando di Motorola Edge 40 Pro, flagship che unisce specifiche tecniche di alto profilo a un design all'avanguardia pensato anche per il comfort. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche del nuovo prodotto, insieme al prezzo di vendita per il nostro Paese.



Motorola Edge 40 Pro è il nuovo flagship della casa alata

Motorola Edge 40 Pro è ufficiale ed è stato presentato proprio in queste ore, anche se i più attenti non potranno non notare qualche somiglianza (lato tecnico e di design) con Motorola Moto X40, uno smartphone lanciato sul mercato cinese lo scorso dicembre. In ogni caso, il nuovo dispositivo del marchio è un vero e proprio flagship dotato di specifiche di fascia alta e di un design curato.

Nella scheda tecnica spiccano sembra ombra di dubbio il display e il SoC: lo schermo è un pOLED curvo da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 165 Hz, HDR10+, bordi molto sottili e foro per la fotocamera, mentre il chipset che muove il sistema è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, affiancato da generose memorie (12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage interno UFS 4.0). Secondo i dati, il SoC spinge forte e garantisce il 35% in più di prestazioni lato CPU, il 25% in più lato GPU e il 40% in più di efficienza energetica.

A livello fotografico Motorola ha integrato una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 50 MP con Macro Vision e sensore da 12 MP con teleobiettivo e zoom ottico 2x, e una fotocamera anteriore da 60 MP. La casa alata offre stabilizzazione ottica e instant all-pixel focus, capace di fornire un numero di pixel per la messa a fuoco 32 volte superiore rispetto al normale PDAF; il Cognitive Image Signal Processor di Snapdragon sfrutta l'Intelligenza Artificiale per dividere la scena in segmenti e riuscire a ottimizzarle in modo indipendente (ad esempio cielo, edifici e tonalità della pelle). Lato video troviamo funzioni come Video Night Vision, per acquisire filmati più luminosi negli ambienti più difficili, Horizon Lock Stabilisation per mantenere le inquadrature stabilizzate negli sport movimentati, Video Auto Focus Tracking per mantenere il soggetto a fuoco anche in movimento e Video Portrait per sfocare in modo automatico lo sfondo dei filmati grazie all'IA.

La batteria è da 4600 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata TurboPower da 125 W, capace di far tornare al 100% in 23 minuti o di fornire ciò che serve per una giornata in 6 minuti, con la ricarica wireless da 15 W e con quella inversa da 5 W, utile soprattutto per i dispositivi wearable (come le cuffie wireless) o per situazioni di emergenza degli amici.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Edge 40 Pro:

display pOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 165 Hz, HDR10+, Dolby Vision e lettore d'impronte digitali integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm octa-core con GPU Adreno 740

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) con Macro Vision, AF e FoV di 114° e sensore tele da 12 MP (f/1.6) con zoom ottico 2x

fotocamera anteriore da 60 MP (f/2.2)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

doppi altoparlanti stereo con Dolby Atmos e Moto Spatial Sound

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida TurboPower da 125 W (cablata), ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa da 5 W

Android 13 con My UX

dimensioni e peso: 161,2 x 74 x 8,59 mm, 197 g

Lo smartphone è protetto da Corning Gorilla Glass Victus per una protezione extra contro graffi e cadute, e ogni lato è integrato in un sottile telaio in alluminio. Offre un display "borderless", un rivestimento anti-impronte sulla parte anteriore e in vetro satinato antiriflesso sul retro.

A bordo Motorola offre l'ultima versione della sua My UX, basata su Android 13: il sistema è leggero e il più possibile privo di app preinstallate, ma è comunque impreziosito da alcune funzionalità aggiuntive, come le gesture o la piattaforma Ready For, pensata per sfruttare al massimo la potenza dello smartphone, sia per giocare su uno schermo più grande, sia per utilizzare le funzionalità della fotocamera come webcam, ma anche per collegare senza problemi lo smartphone al PC. Il produttore ha pensato alla sicurezza con ThinkShield, Moto Secure e Family Space: ThinkShield aiuta a proteggere lo smartphone da malware, phishing e altre minacce, Moto Secure funge da hub per la privacy, mentre Family Space offre uno spazio sicuro pensato per i più piccoli, con timer per l'utilizzo dello schermo, blocco per app specifiche e profili multipli.

Per ulteriori indicazioni è disponibile la nostra recensione completa.

Prezzo e disponibilità del nuovo smartphone Android

Motorola Edge 40 Pro è appena stato presentato, ma è già disponibile all'acquisto nelle colorazioni Interstellar Black e Lunar Blue al prezzo consigliato di 999,90 euro. Per i primi giorni, fino al 16 aprile 2023, risulta acquistabile in offerta lancio a 939,90 euro solo su Amazon.it o presso il Flagship Store di Spazio Lenovo, in Corso Matteotti 10 a Milano.

