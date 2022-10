Microsoft rinnova la gamma Surface e presenta diverse novità tra accessori e Windows 11

Microsoft ha presentato nuovi dispositivi che vanno ad arricchire e rinnovare la gamma Surface. Non stiamo parlando di prodotti inediti, ma di nuove generazioni di dispositivi già in commercio in questi anni: si tratta per la precisione di Microsoft Surface Pro 9, per la prima volta con connettività 5G, di Surface Laptop 5 e di Surface Studio 2+. In più la casa di Redmond ha svelato alcuni nuovi accessori per il lavoro ibrido, Microsoft Presenter+ e Audio Dock, e delle novità in arrivo su Windows 11. Procediamo con ordine.



Microsoft Surface Pro 9, Surface Laptop 5 e Surface Studio 2+

Partiamo dai nuovi dispositivi della gamma Surface: i PC presentati sono tre e prendono il nome di Surface Pro 9, Surface Laptop 5 e Surface Studio 2+. In comune, queste novità hanno la presenza di Windows 11 e di processori Intel Core di dodicesima generazione (Pro 9 è disponibile anche con una soluzione basata su Arm e realizzata in collaborazione con Qualcomm).

Microsoft Surface Pro 9 unisce il meglio delle gamme Pro X e Pro e dà agli utenti la possibilità di scegliere tra una soluzione con supporto al 5G (Arm) e una più classica con processori Intel. Lato design, per la prima volta la colorazione non è limitata alla cover con tastiera, ma si allarga all'intera scocca esterna in alluminio: le versioni tra cui scegliere, al lancio, sono quattro e prendono il nome Platino, Zaffiro, Foresta e Grafite.

Lo schermo è un PixelSense da 13 pollici con refresh rate di 120 Hz e supporto alla penna, e può fare affidamento sul chip G6 per dare la sensazione di scrivere su un vero foglio di carta. Sotto questo punto di vista sono a disposizione anche Ink Focus di OneNote e la nuova app GoodNotes, che però arriverà all'inizio del 2023.

A muovere il sistema ci pensano i processori Intel Core di dodicesima generazione (i5 o i7, con certificazione Intel Evo) o il processore Microsoft SQ3 basato su una soluzione Snapdragon con connettività di quinta generazione. Optando per la prima versione è possibile avere porte Thunderbolt 4 per il collegamento di più display 4K, mentre la seconda offre un utilizzo più agile in mobilità grazie al 5G.

Queste le specifiche tecniche di Microsoft Surface Pro 9:

schermo PixelSense Flow da 13 pollici con risoluzione 2880 x 1920 (in 3:2) con colori sRGB e Vivid, frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz, contrasto di 1200:1, touchscreen, gestione automatica dei colori, supporto al Dolby Vision, vetro Corning Gorilla Glass 5

processori disponibili: Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U Microsoft SQ3 con NPU

memoria RAM: 8, 16 o 32 GB LPDDR5 (Surface Pro 9), 8 o 16 GB LPDDR4x (Surface Pro 9 con 5G)

archiviazione: SSD removibile da 128, 256, 512 GB o 1 TB (Surface Pro 9, certificato Intel Evo da 256 GB), SSD removibile da 128, 256 o 512 GB (Surface Pro 9 con 5G)

scheda grafica: Intel Iris Xe (Surface Pro 9) o Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 (Surface Pro 9 con 5G)

sicurezza: chip TPM 2.0 (Surface Pro 9), Microsoft Pluton (Surface Pro 9 con 5G), accesso con riconoscimento del volto tramite Windows Hello

fotocamera anteriore 1080p (Full HD) con supporto a Windows Hello, fotocamera posteriore da 10 MP con messa a fuoco automatica e supporto alla registrazione video fino al 4K

altoparlanti: stereo da 2W con supporto al Dolby Atmos

porte: 2x USB-C 4.0/Thunderbolt 4 (Surface Pro 9) 2x USB-C 3.2 (Surface Pro 9 con 5G) 1x porta Surface Connect 1x porta per Cover con tastiera 1x porta per nano SIM (Surface Pro 9 con 5G)

connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Galileo e Beidou (Surface Pro 9 con 5G), supporto eSIM e reti mobili 5G/4G/3G

Sensori: accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore ambientale

batteria da 47,7 Wh

sistema operativo: Windows 11 Home

dimensioni: 287 x 209 x 9,3 mm, peso di 879 g (Surface Pro 9), 878 g (Surface Pro 9 con 5G)

Microsoft Surface Pro 9 sarà disponibile all'acquisto dall'8 novembre 2022 (il preordine sul Microsoft Store offre Surface Slim Pen 2 in omaggio) nelle suddette quattro colorazioni a prezzi che partono da 1329 euro (Intel Evo Core i5 12a gen con 8-256 GB e senza cover con tastiera, che parte da 159,99 euro).

Surface Laptop 5 è più simile a un computer di tipo convenzionale. Certificato Intel Evo in tutte le configurazioni, offre CPU Intel Core di dodicesima generazione (i5 o i7), almeno 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Il dispositivo è realizzato in alluminio anodizzato e può essere acquistato in due dimensioni (13,5 o 15 pollici): la più compatta offre un poggia polsi in alcantara, quella da 15 pollici uno in metallo. Ecco la scheda tecnica completa:

schermo PixelSense da 13,5 pollici o da 15 pollici, da 201 ppi in 3:2, risoluzione 2256 x 1504 pixel (13,5") o 2496 x 1664 pixel (15"), colori sRGB e Vivid, contrasto di 1300:1, touchscreen, supporto Dolby Vision IQ, vetro Corning Gorilla Glass 3 di Corning (versione con finitura in alcantara) o Gorilla Glass 5 (versione con finitura in metallo)

processori Intel Evo Intel Core i5-1235U (solo 13,5") o Intel Core i7-1255U

scheda grafica Intel Iris Xe

8, 16 o 32 GB di RAM LPDDR5x, SSD removibile da 256, 512 GB o 1 TB

sicurezza: chip TPM 2.0 e accesso con riconoscimento del volto tramite Windows Hello

fotocamera HD 720p con supporto a Windows Hello

audio: altoparlanti Omnisonic con supporto al Dolby Atmos e due microfoni Studio

tastiera retroilluminata con tasti removibili

supporto alla penna con protocollo Microsoft Pen Protocol (MPP)

porte: 1x USB-C 4.0/Thunderbolt 4 1x USB-A 3.1 1x jack audio da 3,5 mm (ibrido, in+out) 1x porta Surface Connect

connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1

autonomia: 18 ore (13,5") o 17 ore (15")

sistema operativo: Windows 11 Home

dimensioni: 308 x 223 x 14,5 mm (versione da 13,5 pollici) 340 x 244 x 14,7 mm (versione da 15 pollici)

peso: 1,272 kg (13,5" con finitura in alcantara) 1,297 kg (13,5” con finitura in metallo) 1,560 kg (versione da 15")



Microsoft Surface Laptop 5 arriverà sul mercato il 25 ottobre 2022 nelle versioni Platino (con poggia-polsi in Alcantara), Platino e Nero (con poggia-polsi in metallo), con prezzi di partenza di 1209 euro (13,5" con alcantara, i5 di 12a gen e 8-256 GB di memoria). Può essere già preordinato sul Microsoft Store con Surface Earbuds in omaggio.

Chiudiamo le novità della gamma con Microsoft Surface Studio 2+, un prodotto pensato soprattutto per i creatori di contenuti che prova a unire la potenza di un PC desktop alla versatilità di un “laptop”. Offre un ampio display da 28 pollici con supporto alla penna, un processore Intel Core i7-11370H con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 e una cerniera dinamica Dynamic Woven Hinge ultraresistente. Con la nuova generazione, che aggiunge il "+", il produttore ha anche migliorato la fotocamera, i microfoni e le porte. Ecco la scheda tecnica completa:

schermo PixelSense da 28 pollici a risoluzione 4500 x 3000 pixel (192 ppi, in 3:2), colori sRGB e Vivid, contrasto di 1200:1, touchscreen, Supporto al Dolby Vision Protezione con Gorilla Glass 3 di Corning

processore Intel Core i7-11370H

scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6

32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di SSD

sicurezza: chip TPM 2.0 e accesso con riconoscimento del volto tramite Windows Hello

fotocamera 1080p con supporto a Windows Hello

audio: altoparlanti stereo con supporto al Dolby Atmos e due microfoni Studio

tastiera con tasti removibili

supporto alla penna con protocollo Microsoft Pen Protocol (MPP)

porte: 3x USB-C 4.0/Thunderbolt 4 (fino a tre display 4K a 60 Hz) 2x USB-A 3.1 1x jack audio da 3,5 mm (ibrido, in+out) 1x porta Gigabit Ethernet

connettività Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1

sistema operativo: Windows 11 Pro

dimensioni base: 250 x 220 x 31,45 mm; dimensioni schermo: 637,35 x 438,90 x 12,5 mm, peso di 9,56 kg

Microsoft Surface Studio 2+ sarà disponibile all'acquisto dal 1° novembre 2022 nell'unica configurazione descritta qui sopra al prezzo di 5389 euro. Il preordine è già a disposizione sullo store ufficiale.

I nuovi accessori per il lavoro ibrido: ecco Presenter+ e Audio Dock

Microsoft ha anche svelato due nuovi accessori pensati per migliorare l'esperienza durante le riunioni ibride: parliamo del puntatore smart Presenter+ e del dock con altoparlanti Audio Dock.

Microsoft Presenter+ è un puntatore intelligente perfetto per le riunioni a distanza con Teams: offre pulsanti per gestire l'audio, far avanzare le presentazioni e le immagini e attivare il puntatore a schermo. Si può collegare al PC con il Bluetooth 5.1, ha una batteria da 195 mAh (la ricarica avviene in un paio d'ore) che garantisce fino a 6 ore di autonomia e risulta compatibile con Windows 10, Windows 11 e macOS 12 (e versioni successive).

Microsoft Audio Dock è pensato per le riunioni a distanza: mette a disposizione quattro porte (HDMI 2.0 con supporto a display 4K a 60 Hz, USB-C 3.1 Gen 2 fino a 7,5 W, USB-C 3.1 Gen 2 solo dati fino a 7,5 W e una USB-A 3.2), l'integrazione di un pass-through per PC, uno speaker con altoparlanti Omnisonic e due array di microfoni omni-direzionali. Non mancano pulsanti fisici per controllare microfoni, volume e gestire i contenuti audio.

Purtroppo, entrambi i prodotti non arriveranno in Italia, almeno inizialmente. I prezzi statunitensi sono di 79,99 dollari (Presenter+) e 249,99 dollari (Audio Dock).

Le novità in arrivo su Windows 11

Microsoft ha parlato anche di qualche novità in arrivo su Windows 11. La casa di Redmond dà il benvenuto sul suo sistema operativo ad alcuni dei servizi Apple, come Apple TV ed Apple Music, e annuncia l'integrazione delle foto di iCloud nell'app Foto. Apple Music, già disponibile su Xbox da qualche tempo, arriverà su Windows e sul Microsoft Store entro la fine dell'anno, apparentemente anche su Windows 10.

Microsoft ha infine presentato nuovi strumenti per creatori di contenuti (e non solo) per Windows 11: parliamo di Microsoft Designer per la progettazione grafica in Microsoft 365, alimentata dalla migliore tecnologia di Intelligenza Artificiale del settore (DALL-E 2 e Stable Diffusion), Image creator su Bing (sfrutta DALL-E 2 per creare immagini originali, Microsoft Create (sito web gratuito per creare video, progetti grafici, documenti e altro), Clipchamp (nuova app per il video editing della famiglia Microsoft 365) e una nuova barra laterale del browser Edge che arricchisce la funzionalità Shopping.

