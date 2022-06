iPhone 14: cosa sappiamo sui prossimi smartphone Apple

iPhone 14 costituirà insieme agli altri modelli della serie la nuova gamma di smartphone Apple per il 2022, ma cosa sappiamo finora? Quando arriveranno e quanti saranno i vari modelli di iPhone 14? Quali saranno le caratteristiche e le novità rispetto ai dispositivi attualmente in commercio, come iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max? Cerchiamo di rispondere a queste (e ad altre) domande e andiamo a scoprire i dettagli trapelati fino a questo momento.



Quanti saranno gli iPhone 14?

Partiamo da una questione fondamentale: quanti e quali saranno i modelli di iPhone 14 che saranno lanciati sul mercato? Durante la WWDC 2022 Apple non ha sfortunatamente rivelato alcun dettaglio sui nuovi smartphone in arrivo, anche se sappiamo che saranno quasi certamente equipaggiati dell'ultimissima versione software, costituita da iOS 16.

Nel 2021 Apple ha lanciato iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 mini, e anche quest'anno i modelli potrebbero essere in tutto quattro. Potrebbe però esserci una "piccola" differenza: ad iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max potrebbe aggiungersi iPhone 14 Max e non iPhone 14 mini. Il modello più compatto non sembra aver avuto il successo sperato gli scorsi anni e dunque la casa di Cupertino avrebbe deciso di puntare su una versione Max anche del modello "base". Stiamo sempre parlando di indiscrezioni, ma sembra proprio che si vada in quella direzione.

Specifiche e funzionalità: cosa sappiamo finora

Gli iPhone 14 si distingueranno non solo per le dimensioni dei display e per i materiali impiegati, ma anche per alcune specifiche tecniche e funzionalità. Proprio a quest'ultimo punto è legata la questione dell'Always On Display, che potrebbe essere esclusiva dei modelli Pro. Pare infatti che questi ultimi saranno gli unici a disporre di un pannello OLED con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, una caratteristica fondamentale per ridurre al minimo l'impatto energetico con lo schermo sempre acceso.

A livello di display le indiscrezioni suggeriscono quanto segue:

iPhone 14 con schermo da 6,1 pollici con refresh rate di 60 Hz con notch

iPhone 14 Max con schermo da 6,7 pollici con refresh rate di 60 Hz con notch

iPhone 14 Pro con schermo da 6,1 pollici con refresh rate di 120 Hz (ProMotion) con doppio foro per fotocamere e sensori

iPhone 14 Pro Max con schermo da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz (ProMotion) con doppio foro per fotocamere e sensori

I nuovi smartphone Apple dovrebbero inoltre avere "cuori" diversi: sembra che iPhone 14 Pro e Pro Max saranno gli unici a disporre del chip Apple A16, che potrebbe essere a 4 o a 5 nm, mentre gli altri due dispositivi potrebbero restare all'Apple A15 Bionic. E le memorie? Le ultime suggeriscono un aumento a 6 GB di RAM (sempre LPDD4X) per 14 e 14 Max, e un passaggio alle memorie LPDDR5 (sempre da 6 GB) per Pro e Pro Max; i tagli di memoria potrebbero essere tre sia per i modelli "base" (128, 256 o 512 GB) sia per i Pro (256, 512 GB o 1 TB), sempre senza espansione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, iPhone 14 e 14 Max dovrebbero disporre di una doppia fotocamera posteriore (principale da 12 MP + ultra-grandangolare da 12 MP), mentre Pro e Pro Max dovrebbero accogliere un sensore in più (zoom) e disporre di un sensore principale da 48 MP. Diversi, secondo i rumor, anche i materiali: acciaio inossidabile per i Pro e alluminio per gli altri due. Tutti e quattro dovrebbero invece supportare la connettività 5G SA/NSA.

Uscita e prezzi degli iPhone 14

La presentazione della serie iPhone 14 si terrà quasi certamente nel mese di settembre, esattamente come accaduto gli scorsi anni con i predecessori. Una data ufficiale in questo momento non c'è, ma le indiscrezioni puntano al 13 settembre 2022. Il keynote Apple si tiene solitamente il martedì, dunque si tratta di una data perfettamente plausibile.

Per quanto riguarda l'uscita vera e propria, possiamo dirvi che di solito la casa di Cupertino apre i primi preordini il venerdì successivo all presentazione: le prenotazioni potrebbero dunque aprire già il 16 settembre 2022, anche se per alcuni modelli ci sarà da attendere qualche giorno in più in base alla disponibilità.

Capitolo prezzi: iPhone 13 venne lanciato al prezzo di partenza di 939 euro, dunque ci aspettiamo qualcosa di simile per il successore. Per gli Stati Uniti si parla di un costo di 799 dollari per iPhone 14 (stesso del predecessore), 899 dollari per iPhone 14 Max, 1099 dollari per iPhone 14 Pro (100 in più di iPhone 13 Pro) e 1199 dollari per iPhone 14 Pro Max (100 in più di iPhone 13 Pro Max). C'è dunque la possibilità di vedere aumentare i prezzi dei nuovi smartphone Apple nei modelli Pro, che dovrebbero essere gli unici a poter contare sui chip A16.

Info: tuttotech.net