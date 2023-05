Huawei lancia in Italia due super flagship: sono arrivati Huawei P60 Pro e Mate X3

Huawei mantiene le promesse e lancia anche in Italia due dei suoi ultimi prodotti di punta: stiamo parlando di Huawei P60 Pro, l'unico della nuova gamma a fare capolino da noi (almeno per ora) e dello smartphone pieghevole Huawei Mate X3, che vuole lanciare il guanto di sfida a Samsung Galaxy Z Fold4. Scopriamoli insieme nel dettaglio.



Huawei P60 Pro arriva in Italia e punta sulle fotocamere

La famiglia P60 è stata presentata in Cina lo scorso mese di marzo ed è composta da tre modelli, Huawei P60, Huawei P60 Pro e Huawei P60 Art. Purtroppo da noi arriva soltanto il secondo, a distanza di circa un anno e mezzo dal predecessore Huawei P50 Pro: rispetto a quest'ultimo abbiamo diversi cambiamenti nel design e nella scheda tecnica, soprattutto per quanto riguarda il suo punto di forza, ossia il comparto fotografico.

Visto che lo abbiamo citato, tanto vale restare proprio su questo punto: Huawei P60 Pro offre una tripla fotocamera posteriore con tecnologia Huawei XMAGE, nata dopo il "divorzio" con Leica. A bordo una fotocamera principale Ultra Lightning con sensore RYYB Supersensing da 48 MP con apertura variabile a 10 step (da f/1.4 a f/4.0), stabilizzazione ottica (OIS), lenti ad alta trasmittanza e nuovo motore di texture AI Huawei XD Fusion Pro, capace di migliorare gli scatti in condizioni di poca luce. Al suo fianco troviamo un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un altro sensore RYYB Supersensing da 48 MP, questa volta utilizzato com teleobiettivo periscopico con apertura f/2.1, zoom ottico 3,5x e zoom digitale 100x.

Con le lenti scorrevoli Long Travel Slide Zoom, lo smartphone può controllare in modo flessibile la distanza di messa a fuoco per ottenere foto chiare sia negli scatti ravvicinati (macro fino a 10 cm) sia negli scatti a lunga distanza. Tra le modalità fotografiche spicca Super Moon, una modalità ottimizzata per restituire scatti della luna di alto livello con la possibilità per gli utenti di sperimentare l'astrofotografia. Tutto questo è valso un punteggio di 156 punti su DxOMark, che consente a P60 Pro di superare OPPO Find X6 Pro e di posizionarsi in vetta all'attuale classifica del sito.

Huawei P60 Pro non è solo fotocamera, ovviamente. Lo smartphone dispone di un display OLED LTPO curvo su tutti e quattro i lati, con risoluzione 2700 x 1200 pixel, refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, regolazione della luminosità ad alta frequenza (1440 Hz) e lettore d'impronte digitali integrato. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna a seconda della versione. A causa dell'ormai famoso ban, il produttore cinese non può offrire la connettività 5G. La batteria è da 4815 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 88 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa a 7,5 W. Secondo i dati forniti dall'azienda, la Huawei SuperCharge permette di tornare al 50% in 10 minuti.

Lo smartphone arriva in Italia con la EMUI 13.1 basata su Android, purtroppo priva dei servizi Google a causa del ban. Al posto di questi ultimi ci sono i Huawei Mobile Services, con App Gallery per il download delle app e la suite Petal per i principali servizi.

Ecco la scheda tecnica completa di Huawei P60 Pro:

display LTPO OLED da 6,67 pollici curvo a risoluzione 2700 x 1220 con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, touch sampling rate di 300 Hz e vetro Huawei Kunlun Glass

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm con CPU octa-core e GPU Adreno 730

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile con NM fino a 256 GB)

tripla fotocamera posteriore con flash LED e Huawei XMAGE, composta da un sensore principale "RYYB Supersensing" da 48 MP (apertura variabile da f/1.4 a f/4.0, PDAF, AF Laser e OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e da un sensore "RYYB Supersensing" come teleobiettivo periscopico da 48 MP (f/2.1, PDAF e OIS) con zoom ottico 3.5x (zoom digitale 100x); registrazione video fino a 4K a 60 fps

fotocamera anteriore con sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.4)

connettività 4G dual SIM (nano-SIM), Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, NFC, IR, GPS dual band e porta USB Type-C

doppio speaker, lettore d'impronte digitali integrato nel display

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria LiPo da 4815 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 88 W, alla ricarica wireless a 50 W e alla ricarica wireless inversa a 7,5 W

sistema operativo: EMUI 13.1 (no servizi Google)

dimensioni e peso: 161 x 74,5 x 8,3 mm, 200 g

Debutta anche il pieghevole Huawei Mate X3

A distanza di un paio di mesi dal lancio cinese, il produttore porta in Italia anche Huawei Mate X3, che costituisce la nuova generazione di smartphone pieghevoli. In questo momento si tratta del pieghevole a libro più sottile e leggero sul mercato (11 mm da chiuso e 240 g), anche se suo malgrado non può offrire la connettività 5G e i servizi Google per i motivi già ribaditi.

Il formato è simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold4, con un display esterno e un display interno pieghevole a libro: a bordo abbiamo infatti uno schermo esterno LTPO OLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile fino a 120 Hz e uno schermo interno, sempre OLED, da 7,85 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Il cuore di Mate X3 è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm, affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna (da noi arriva solo in questa configurazione).

Il comparto fotografico vede la presenza di cinque sensori in tutto: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 5x, mentre frontalmente c'è un sensore grandangolare da 8 MP integrato con un piccolo foro nello schermo esterno; una volta aperto, si può notare l'altra fotocamera, integrata con un foro nello schermo interno (nell'angolo), sempre da 8 MP. A bordo è disponibile una batteria a doppia cella che raggiunge una capacità complessiva di 4800 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66 W (con cavo), alla ricarica wireless da 50 W e alla ricarica inversa a 7,5 W.

Come il modello visto più su, anche Huawei Mate X3 arriva in Italia con la EMUI 13.1 (che sostituisce HarmonyOS 3.1, disponibile in Cina) e i Huawei Mobiles Services, conditi da App Gallery e i servizi Petal.

Ecco la scheda tecnica completa di Huawei Mate X3:

display esterno LTPO OLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2504 pixel) con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, touch sampling rate fino a 300 Hz, spazio colore 100% DCI-P3 e vetro Huawei Kunlun Glass

display interno pieghevole OLED da 7,85 pollici con risoluzione 2224 x 2496 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz e spazio colore 100% DCI-P3

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm con CPU octa-core e GPU Adreno 730

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con flash LED dual tone composta da sensore principale da 50 MP (f/1.8, PDAF, AF Laser e OIS), sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e teleobiettivo periscopico da 8 MP (f/3.4, PDAF e OIS) con zoom ottico 5x; registrazione video fino a 4K a 60 fps

fotocamera anteriore esterna e fotocamera interna con sensori grandangolari da 8 MP (f/2.4)

connettività 4G dual SIM (due Nano-SIM), Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, porta IR, NFC, GPS dual band, porta USB Type-C, connettività satellitare bidirezionale

doppio speaker con Huawei Histen, lettore delle impronte digitali laterale

certificazione IPX8 contro l'acqua

batteria a doppia cella ai polimeri di litio con capacità complessiva da 4800 mAh, supporto a ricarica rapida cablata a 66 W, ricarica wireless a 50 W e ricarica wireless inversa a 7,5 W

sistema operativo: EMUI 13.1 (no servizi Google)

dimensioni e peso: 156,9 x 141,5 x 5,3 mm (da aperto) e 156,9 x 72,4 x 11,08 mm (da chiuso), 239 grammi (eco-pelle), 241 grammi (vetro)

Prezzi e uscita di Huawei P60 Pro e Mate X3 in Italia

Huawei P60 Pro è disponibile all'acquisto in Italia nelle colorazioni Rococò Pearl e Feather Sand Black e nelle configurazioni da 8-256 GB e da 12-512 GB. I prezzi consigliati sono di rispettivamente 1199,90 euro e 1399,90 euro, con un omaggio per chi completa l'acquisto entro il 5 giugno 2023: a scelta è possibile avere Huawei Watch GT3 46 mm Active Black (valore commerciale di 249 euro) oppure Huawei Watch GT3 42 mm Elegant White (valore commerciale di 229 euro). Sempre fino al 5 giugno, sul sito ufficiale è possibile sfruttare un coupon da 100 euro per l'acquisto della versione da 12-512 GB. Per indecisioni c'è la nostra recensione.

Huawei Mate X3 è disponibile all'acquisto nel nostro Paese sul sito ufficiale nelle colorazioni Feather Sand Black (cover in vetro) e Dark Green (cover in eco-pelle) e nella sola configurazione 12-512 GB. Il prezzo consigliato è di 2199,90 euro, con lo stesso smartwatch omaggio visto qui sopra con acquisto entro il 5 giugno 2023.

