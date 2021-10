ho. mobile l'operatore semplice e per tutti

Spesso, quando si sente parlare di operatore mobile low cost la gente storce il naso. Nell'era della società iper connessa si teme di rimanere senza segnale voce ma, soprattutto, senza dati ed essere così tagliati fuori dai social, dalle mappe e dalla musica che arriva via etere nel nostro smartphone. Ma non è sempre così. In Italia, infatti, c'è un operatore mobile (low cost) che è diverso da tutti gli altri, in meglio. Si chiama ho. (si scrive proprio così) e si appoggia alla rete di Vodafone. Non solo utilizza le loro antenne, ho. è proprio un marchio di Vodafone che utilizza in tutto e per tutto le tecnologie di rete Vodafone. Una garanzia per copertura e prestazioni quindi.

Fatta questa premessa, il vero punto di forza della compagnia ho. è la semplicità. Una caratteristica che la società declina in molti ambiti, a partire dalle modalità di acquisto e di attivazione della SIM fino alla struttura dei piani tariffari. Chi vuole diventare cliente ho. Può scegliere se acquistare la SIM online o in uno dei punti vendita della compagnia. Si può anche prenotare online la SIM e poi andarla a ritirare e pagare in un'edicola.

L'acquisto online è il sistema più veloce per entrare in possesso di una SIM ho. Basta collegarsi al sito ho. e procedere con l'acquisto e la scelta del piano tariffario da attivare. Si può pagare con una carta ricaricabile, con una Postepay, usare il conto PayPal oppure pagare con una carta di credito/debito VISA o Mastercard. Entro 3 giorni lavorativi (5 giorni lavorativi per le zone più remote e per le isole) si riceve direttamente a casa la SIM, pronta per l'attivazione.

I meno tecnologici possono comunque utilizzare canali tradizionali e comprare e attivare la SIM direttamente in negozio. Nei punti vendita ho. personale altamente specializzato fornisce consigli personalizzati per scegliere l'offerta tariffaria migliore, tenuto conto delle tue abitudini di utilizzo. Chi invece decide di prenotarla online per poi ritirarla in edicola riceve un codice da mostrare all'edicolante al momento del ritiro. Il ritiro va effettuato entro due settimane dalla prenotazione online.

Qualunque sia il sistema scelto per l'acquisto, servono: documento di identità (carta d'identità, passaporto o patente) e codice fiscale. Chi ha optato per l'acquisto online, al ricevimento della SIM potrà attivarla in pochi minuti dall'app di ho., disponibile per i dispositivi Android e iOS. Il procedimento è semplicissimo, bastano pochi colpi di polpastrello. Una volta aperta la app, si deve cliccare la voce «Attiva la SIM» e seguire le istruzioni passo passo. Per l'attivazione è necessario procedere con il riconoscimento dell'identità: può avvenire tramite video selfie.

Entro 24 ore la richiesta di attivazione verrà analizzata e si riceverà un'email di conferma. Nel caso in cui la verifica avesse esito negativo si potrà ripetere la procedura, fino a quando non arriverà l'ok. In caso di acquisto in negozio o di ritiro in edicola, invece, la procedura è più rapida, dal momento che non si deve far altro che aspettare l'SMS di avvenuta attivazione della SIM.

Chi ha deciso di passare a ho. da un altro operatore durante il processo di attivazione potrà richiedere la portabilità del numero e il trasferimento del credito residuo. Per completare la portabilità saranno necessari fino a 3 giorni lavorativi, mentre per il trasferimento del credito residuo serviranno fino a 8 giorni. Quando la SIM è finalmente attiva, si può inserirla all'interno del telefono. L'ultima cosa da fare prima di usare la SIM è la configurazione per la navigazione su internet. Per configurare lo smartphone è sufficiente chiamare il numero 421113 e seguire le indicazioni della voce guida. In caso di dubbi o problemi, è sempre possibile rivolgersi alla ho.fficina, il servizio clienti di ho., raggiungibile dalla sezione Supporto dell'app e del sito.