Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, le nuove curve di Samsung

Squadra che vince non si cambia ma si aggiorna. Per questo i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung mantengono il design grazie al quale si sono rivelati i modelli più gettonati sul mercato delle pieghe, che nell'ultimo periodo si è arricchito con i nuovi modelli lanciati da Oppo, Honor, Google e Motorola, in attesa dell'arrivo di nuovi produttori. Partita prima degli altri, Samsung guarda tutti dall'alto non fosse altro per il vantaggio di una serie giunta alla quinta generazione, che migliora in termini di potenza e aggiunge funzionalità specifiche per sfruttare telefoni costosi e in parte acerbi se paragonati alla forza d'urto dei più tradizionali terminali con schermo piatto. Della doppietta dei coreani, cui si deve la differenziazione tra il poderoso Fold e il tascabile Flip, quest'ultimo è quello che accende di più la curiosità degli appassionati. Del resto il fratello maggiore è destinato a una platea più ristretta, orientata al business e al multitasking, mentre il piccolo della casa acchiappa consensi per la compattezza e un prezzo più avvicinabile.



Smartphone: Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5

Rispetto ai lanci di San Francisco e New York degli anni scorsi, Samsung stavolta ha voluto giocare in casa per l'Unpacked 2023 e ha tolto i veli a smartphone, tablet e smartwatch al Coex Convention Center di Seul, forse chissà proprio per mostrare i muscoli da primo produttore al mondo. La ribalta è per Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, che però si mostrano molto simili ai modelli dello scorso anno. All'atto pratico il cambiamento più evidente del primo è la chiusura allo sporco, con il dispositivo che quando si piega non lascia più spazi in cui si infila la polvere, mentre il secondo guadagna un display esterno più ampio, che passa da 1,9 a 3,4 pollici seguendo quanto mostrato da Oppo Find N2 Flip e Motorola Razr 40 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip 5





In entrambi i casi, identici restano le fotocamere posteriori (tripla sul Fold, doppia sul Flip), il display (7,6'' il Fold da aperto, 6,2'' da chiuso, mentre il Flip conta su uno schermo da 6,7'') e la batteria (4400 mAh per il Fold, 3700 mAh per il Flip) e al di là della nuova cerniera Flex Hinge, le migliorie per sfruttare la fotocamera piegando il telefono con la Flex Window e quelle della S Pen disponibile sul Fold (ma solo via cover), l'aggiornamento potrebbe raffreddare l'entusiasmo di chi si appettava novità sostanziali. Il concetto vale in parte, però, perché Samsung è diventata il riferimento nel mondo Android investendo nell'ecosistema, offrendo funzionalità ad hoc per sfruttare i dispositivi e offrire continuità d'utilizzo a chi passa dallo smartphone al computer e viceversa (Samsung DeX è il simbolo). L'espansione importante per giustificare certe cifre concerne anche il lungo periodo di supporto, nella fattispecie cinque anni per gli aggiornamenti di sicurezza e quattro anni per il sistema operativo. Anche e soprattutto così la multinazionale coreana è diventata l'alternativa ad Apple, della quale ricalca l'operato in chiave sostenibilità. Ecco quindi vetro, alluminio e plastica riciclati utilizzati nella produzione degli smartphone di punta, così come la carta delle confezioni.

Smartwatch e tablet

Come sempre, con gli smartphone pieghevoli arrivano pure gli orologi, cioè Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, molto orientati all'ambito sanitario con il monitoraggio dei parametri vitali (pressione sanguigna e elettrocardiogramma) e con un'analisi approfondita del sonno, tra durata, cicli e grado di recupero fisico/mentale. Nell'esperienza d'uso, da lodare la velocità di ricarica, che in otto minuti assicura otto ore di autonomia. Nel ventaglio di proposte made in Korea c'è spazio anche per il Galaxy Tab S9, che è uno ma si fa trino, con le versioni S9+ e S9 Ultra. Molto belli da vedere e toccare (abbiamo avuto la possibilità di farlo ma non ancora di provarli), uniscono potenza e versatilità grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e alla S Pen inclusa, inoltre sono i primi tablet Galaxy con certificazione IP68 per resistere a polvere e acqua. A diversificarli sono le dimensioni dello schermo di 11, 12,4 e 14,6 pollici.

In preordine da oggi e disponibili dall'11 agosto, Z Flip 5 sarà acquistabile nei colori Mint, Graphite, Cream e Lavender nella versione da 256GB e 512GB, al prezzo di 1249 e 1369 euro. Tre le versioni disponibili per Z Fold 5, che arriverà nelle colorazioni Icy Blue, Phantom Black e Cream al prezzo di 1999 euro (256GB di storage), 2199 euro (512GB) e 2359 euro (1TB).

Quanto agli smartwatch, le quattro opzioni (Bluetooth/LTE da 43 e 47 mm) di Galaxy Watch6 Classic sono incluse in una fascia di prezzo che va da 419 a 499 euro. Gli stessi modelli costano 100 euro in meno nel caso di Watch6, che va da 319 a 399 euro. Ben dieci sono le versioni complessive di Galaxy Tab S9, disponibili nelle colorazioni Graphite e Beige, con il modello base da 11 pollici che parte da 929 euro (8GB+128GB) e l'Ultra più potente (12GB+512GB) in vendita a 1519 euro.