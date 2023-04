La rete ultraveloce di Windtre raggiunge anche i piccoli comuni

La connettività in banda ultralarga raggiunge i piccoli comuni e le aree più remote d’Italia grazie a Windtre.

L’azienda di telecomunicazioni ha infatti reso disponibile a famiglie e imprese la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) outdoor 5G, che consente di usufruire di elevate prestazioni di navigazione anche nelle zone non raggiunte dalla Fibra.

«La connettività ultraveloce è un elemento sempre più centrale nella vita quotidiana delle persone e delle imprese, per questo è importante che anche i cittadini, i professionisti e le aziende che si trovano nei centri più piccoli abbiano la possibilità di beneficiare di tutte le opportunità abilitate dalla trasformazione digitale» ha dichiarato Maurizio Sedita, chief commercial officer di Windtre.

«Con il lancio delle soluzioni in FWA 5G, Windtre porta avanti il proprio impegno per il superamento del digital divide, investendo in una rete sempre più accessibile e aperta a tutti».

Già attiva in Piemonte, Sicilia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana, la tecnologia FWA outdoor 5G verrà progressivamente estesa in tutta Italia.