Regali di Natale, 11 idee utili per lo smart working

Per prima cosa, la comodità. D’altronde smart working significa trascorrere molte ore davanti a un computer. La sedia Homcom di Aosom, dal look per niente ordinario, oltre a essere confortevole è pure molto hi-tech: include funzioni come un sistema massaggiante per sciogliere i nervi (magari quelli di una riunione o di una deadline impossibile) e un cuscino lombare riscaldabile, sempre attraverso il telecomando integrato. Così oltre a sostenere la schiena, la mantiene pure alla temperatura preferita. Montarla è facilissimo, l’altezza regolabile contribuisce a mantenere la postura corretta. A 170 euro. Su Aosom.it.