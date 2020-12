Tutti pazzi per i podcast, anche in Italia

Tutti pazzi per i podcast, la nuova rivoluzione digitale nel mondo della comunicazione e dell'informazione. Uno strumento nato e sviluppatosi negli Usa dove conta già centinaia di milioni di download e che in Italia sta poco alla volta prendendo sempre più piede.

Non esistono regole, tematiche, i podcast sono uno diverso dall'altro per struttura e tipologia di contenuto. Questi quelli di economia, finanza, cronaca, che (lontano dai grandi gruppi editoriali) sono l'eccellenza per i veri appassionati italiani.

STORIE DI BRAND

Max Corona racconta i retroscena che si nascondono dietri e dentro la nascita di marchi e brand mondiali: da Levi's ad Adidas (con la lotta fratricida), da Melegatti a Red Bull. Mini narrazioni teatrali capaci di riportare l'ascoltatore indietro nel tempo. Ad un'economia che fu

https://open.spotify.com/show/1HeVZSRqmiKzpBYp7k8utS

INVESTIRE SEMPLICEMENTE

Lo slogan di questo post è molto ambizioso: «Trasformare investitori medi in esperti». La realtà è che Luigi Matarazzo ha la lucidità di fornire consigli utili per chi ha un «tesoretto» da investire senza la pretesa di vendere mai l'illusione di guadagni facili e sicuri.

https://www.spreaker.com/show/investire-semplicemente

FLOODLINES

Podcast de The Atlantic in 8 puntate su Spotify, racconta l'uragano Katrina in modo del tutto nuovo ricostruendo la storia e l'interpretazione a partire dai suoi protagonisti. L'dea è costruire una visione alternativa da quella "patinata" in unsenso o nell'altro che si è costruita in tutti questi anni.

https://open.spotify.com/show/595SdSgkD1Nrn90qx1hjc8?si=vVXEYoNkT1qrAOOMBPeh3w

VERIFIED



Podcast di indagine investigativa su un predatore sessuale seriale che agiva sfruttando chi per viaggiare usava il Couchsurfing.

Se ne è parlato molto nel 2020, candidato a molti premi, tra i suoi collaboratori anche diversi giornalisti italiani.

https://witness.verified-podcast.com/

https://dig-awards.org/inside-the-podcast-verified-vittime-di-un-predatore-seriale/

RADIOLAB

https://open.spotify.com/show/2hmkzUtix0qTqvtpPcMzEL

Tutt'altro genere, podcast di fatto programma radiofonico prodotto da WNYC ma la costruzione è un'evoluzione delle trasmissioni radiofoniche classiche secondo me, ha molta più post produzione e lavoro di sound-designer di un classico programma radiofonico.

PROBLEMI

Di Jonathan Zenti

http://www.jonathanzenti.it/blog/2019/10/31/problemi/

È il re dei podcast italiani, avendo cominciato forse per primo, 20 anni fa; ha lavorato per anni in Radio Rai (mi pare Radio Rai Tre) e inspiegabilmente se lo sono fatti sfuggire. Viciniore di diversi premi internazionali con diversi podcast (come MEAT); l'ultimo lavoro di successo è PROBLEMI dentro il qual parla proprio di podcast/serie ecc.

POLVERE

Podcast di cronaca nera (se ne esiste uno in Italia). Podcast che ha riaperto il caso Marta Russo, è stato per gli esperti del settore il podcast dell'estate. In 8 puntate

https://open.spotify.com/show/4zbcWbXZFKnJJt6b8jXqaE



DEMONI URBANI

Prodotto che unisce cronaca ad arte e storia. Racconta una città a ogni puntata attraverso un delitto che ci è ambientato.



https://open.spotify.com/show/36dX67Whak48QfCISNOQyO

CARLA - UNA RAGAZZA DEL NOVECENTO

Storia familiare che parte da un diario ritrovato, di una ragazza ai primi del '900. Un perfetto esempio di teatro da ascoltare

https://open.spotify.com/show/6qHRvXXYUFCq4OypGmYTR6