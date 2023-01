Le novità principali del Ces 2023

Quante novità dal CES 2023 di Las Vegas: scopriamo le innovazioni più interessanti della fiera

Il CES 2023 di Las Vegas è stato teatro come ogni anno della presentazione di tanti prodotti tech, tra novità in arrivo in commercio nell'arco dei prossimi mesi e prodotti innovativi pensati per il futuro (più o meno prossimo). La fiera, che si tiene ogni anno a inizio gennaio (fatta eccezione per il 2021 con lo stop per il COVID), anticipa infatti le innovazioni tecnologiche che vedremo nel breve, nel medio e nel "lungo" periodo, e anche quest'anno, nonostante crisi dei chip, inflazione e un periodo non particolarmente favorevole, ha regalato tante interessanti novità.

Qui in basso abbiamo selezionato per voi alcune tra le novità più intriganti del CES 2023, tra prodotti più tradizionali (come notebook, smart TV, monitor, gaming, chipset, schede video, smartwatch e controller) e quelli un po’ meno, con l'incredibile iVision Dee di BMW, il concept di Volkswagen ID.7 e persino l’auto volante Aska A5.

Le migliori novità del CES 2023 di Las Vegas, la fiera tech più importante

Le novità del CES 2023 sono tantissime, ma abbiamo deciso di fare una bella selezione, in modo da non annoiarvi con un lunghissimo elenco di prodotti. La "lista" qui in basso include innovazioni dei principali marchi, come Samsung, Intel, AMD, NVIDIA, Sony, Acer, ASUS, LG, Dell, Lenovo, Philips e non solo, ma anche qualcosa di inaspettato.

Partiamo proprio da Samsung, che ha svelato e mostrato nuovi e incredibili prototipi di schermi pieghevoli e scorrevoli (come anticipato qualche giorno prima della fiera), come Flex Note, Flex Hybrid (parte del pannello pieghevole e parte scorrevole), Flex Gaming e la gamma di prototipi Slidable (Vertical, Horizontal, Slidable Flex Duet che si estende da entrambi i lati o Slidable Flex Solo). C'è stato poi spazio per la SmartThings Station, un hub per smart home dal prezzo accessibile, ma anche per la nuova linea di smart TV Neo QLED, Micro LED e OLED, per i proiettori The Premiere 8K (uno dei primi a tiro ultra corto in grado di riprodurre immagini a risoluzione nativa 8K) e Freestyle, ora dotato di sorgente luminosa laser, e per i nuovi monitor delle linee Odyssey G9, ViewFinity S9 e Smart Monitor M8. C'è stata anche l'occasione per svelare la nuova line-up Bespoke per la cucina smart.

Passando ai notebook e ai PC, alla fiera sono state svelate le novità targate HP (con le linee Dragonfly, EliteBook, Elite x360, OMEN 17 e non solo), ma anche ASUS (coi nuovi ProArt Studiobook, Zenbook Pro, Vivobook Pro, ProArt Studiobook 16 3D OLED e diversi altri), LG Gram con Ultrabook, convertibili e non solo, Acer con i dispositivi Aspire, Swift, Nitro e Predator, e Lenovo (gamma Legion compresa). Non sono mancate, come avrete intuito, le novità gaming, con Alienware, MSI, ASUS ROG e Razer. Anche Dell era presente al CES con i nuovi monitor UltraSharp (a risoluzione 6K) e i futuristici prodotti Concept Nyx (come il controller di gioco con lettore d'impronte digitali e assistente AI e una tavoletta che può essere consultata in Realtà Mista e Realtà Virtuale).

Il CES di Las Vegas è stato scelto anche da Intel, AMD e NVIDIA per il debutto di tante novità. La prima ha presentato la 13a generazione di processori Intel Core per notebook (dalle serie HX da 55 W alla U da 15 W) e desktop (dove spicca l'Intel Core i9-13900), la nuova gamma entry level della serie N e la nuova generazione di Intel Evo. AMD ha presentato tre nuovi processori della serie Ryzen X3D (Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D e Ryzen 7 7800X3D), le serie AMD Ryzen 7045HX a 5 nm, RyzenHS, Ryzen 7035, Ryzen 7030, Ryzen PRO 7030 e le schede video AMD Radeon RX 7600M, 7600M XT, RX7700S e 7600S dedicate al mercato notebook. NVIDIA ha invece svelato le RTX 40 per laptop e la nuova 4070 Ti per desktop, oltre a un importante aggiornamento per il servizio GeForce NOW.

Lato TV, oltre ai prodotti già citati e svelati da Samsung, abbiamo LG con le sue TV OLED Z3, G3 e C3 dotate del processore α9 AI Gen6, ma anche OLED M (il primo wireless) e OLED T (che ha la capacità di diventare trasparente). In fiera sono state protagoniste anche TCL con le nuove smart TV con Google TV e JBL con la soundbar Bar 1300 (svelata insieme a cuffie true wireless e ai prodotti pensati per il gaming).

A Las Vegas c'è stato spazio pure per gli smartwatch Wear OS CZ Smart di Citizen, per le novità targate Philips Hue (che includono l'app Hue Sync per le smart TV Samsung) e per l'apprezzato controller Sony focalizzato sull'accessibilità, con nome in codice Project Leonardo. La casa nipponica ha approfittato della fiera per annunciare ufficialmente la fine del periodo di carenza di scorte di PlayStation 5: la console dovrebbe essere più facile da trovare da ora in poi.

Volgiamo infine lo sguardo al settore automotive, perché ci sono state novità davvero interessanti al CES di quest'anno. Da un lato abbiamo Volkswagen che ha mostrato il concept della ID.7, la berlina elettrica da 700 km di autonomia che nei prossimi anni vorrebbe insidiare il segmento di mercato presidiato da Tesla. C'è poi l'incredibile BMW iVision Dee, prototipo di auto futuristica e super tecnologica che integra esperienze virtuali e fisiche (Dee sta per "Digital Emotional Experience") grazie all'Head-up Display e al Mixed Reality Slider: la caratteristica che ruba di più l'occhio è legata a una pellicola di carta elettronica applicata alla carrozzeria, che permette di visualizzare fino a 32 colori e modificare di conseguenza la colorazione dell'auto. Il CES è stato l'occasione ideale anche per Peugeot con la sua Inception, un concept che anticipa le sue auto del futuro, Qualcomm con il SoC Snapdragon Ride Flex pensato appositamente per le auto connesse, e persino per le auto volanti come Aska A5: si tratta di un'auto ibrida capace di viaggiare su strada e in volo con un'autonomia di circa 400 km.

Info: tuttoandroid.net e tuttotech.net