Nautica elettrica, al via il primo salone nel “Mare di Milano”

Vi piacciono le tavole galleggianti motorizzate? Oppure i piccoli catamarani e ancora barche da pesca o piccoli gommoni con motore elettrico, silenziosi e adatti per i brevi spostamenti? Da venerdì 13 a domenica 15 maggio, dalle 9 alle 18, all’Idroscalo di Milano si terrà una tre giorni fieristica con dimostrazioni e convegni sulla scia della transizione ecologica applicata alla nautica da diporto. Si chiama EBS - Electric Boat Show 2022 – e oltre a testimoniare l’attenzione della



Città metropolitana di Milano ai temi dell’ambiente, vuole invitare i lombardi a scoprire che la tecnologia dell’elettrificazione in campo nautico è più avanzata di quella per la mobilità. Non a caso il rapporto peso/potenza dei natanti da diporto è inferiore a quello degli automezzi e degli aeromobili. E ridurre le emissioni inquinanti in acqua significa innanzi tutto rispettare flora e fauna naturali immerse nella risorsa più importante per la vita.

Se solitamente si pensa alla mobilità elettrica come una modalità di propulsione collegata alle grandi imbarcazioni, in questa tre giorni si potranno scoprire soluzioni a basso impatto ambientale adatte alla navigazione su fiumi, navigli e laghi, oltre che alle aree portuali e a tutti

quei contesti in cui l'acqua può agevolare la mobilità. Sarà possibile provare le imbarcazioni

elettriche direttamente in acqua, accedendo dalla zona tribune e palco, registrandosi a questo link:

(https://eboat.show/registrazione/), per ottenere un pass gratuito. In prova ci saranno bici elettriche acquatiche, tavole e piattaforme elettriche per il tempo libero e tutta la gamma

dei foil elettrici. Un’occasione di divertimento e svago ma anche di approfondimento e riflessione sulle prospettive di questo tipo di motorizzazioni, con un focus sulle tematiche legate alle imbarcazioni di oggi e di domani e alle infrastrutture necessarie allo sviluppo del settore specifico. Insomma, una tre giorni che vuole coinvolgere e divertire il grande pubblico, sollecitare l’interesse e l’impegno delle istituzioni, ma anche raggiungere il mondo del business. Per questo è stato organizzato anche un programma di convegni di alto profilo declinato in seminari. Dall'Europa sarà anche presente la mascotte della manifestazione: una bicicletta - barca - camper 100% elettrica.