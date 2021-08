In ospedale i medicinali li consegna il drone

Oggi, l'industria della logistica sta affrontando sfide inedite rispetto al modello operativo tradizionale. Emergono nuove esigenze: da un lato, la necessità di modelli di consegna multimodali e ibridi e, dall'altro lato, nuovi requisiti per i veicoli di consegna, in termini di sicurezza fisica (ad esempio soluzioni contactless per evitare il contatto umano) e sicurezza dei dati personali (ad esempio privacy o tracciamento).

In questo scenario, la soluzione messa in campo da e-Novia presso gli Spedali Civili di Brescia è in grado di soddisfare i requisiti più complessi e può contribuire a definire i nuovi standard della consegna dell'ultimo miglio.

La società specializzata in soluzioni tecnologiche innovative, fondata da alcuni ricercatori del Politecnico di Milano, si è infatti aggiudicata il bando promosso dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la realizzazione di un sistema autonomo di consegne basata su un drone di terra dalle caratteristiche uniche, in grado di muoversi senza problemi sia in ambiente indoor che outdoor.

Il suo braccio robotico garantisce un servizio no-contact al 100%, dalla fase di carico alla ricezione del materiale sanitario. La consegna effettuata dal drone rispetta i rigorosi standard di sicurezza richiesti in ambito ospedaliero: la consegna può essere finalizzata esclusivamente dal destinatario della spedizione, l'unico autorizzato a sbloccare il veicolo e attivare il braccio robotico per il rilascio del pacco.

l drone di terra si affida a diversi sistemi per mantenere il contatto con la control room e per eseguire la corretta guida e indirizzamento nei percorsi necessari, tra questi due elementi essenziali: il sistema interno di intelligenza artificiale per la guida autonoma e il sistema di posizionamento satellitare per spazi aperti (GNSS) fornito dall'Agenzia Spaziale Europea.

Il progetto chiamato CO.DE 19 è al momento una sperimentazione che ha l'obiettivo di rispondere a diverse problematiche evidenziate dal COVID-19 come quelle di minimizzare i contatti personali e di mantenere la distanza sociale per ridurre la diffusione da virus.

Il test operativo si sta svolgendo all'interno del campus ospedaliero degli Spedali Civili di Brescia che comprende sia ambienti interni che esterni. Attualmente il drone effettua due tipologie di consegne, quella dalla farmacia interna ai laboratori di analisi e il delivery di medicinali dalla farmacia interna agli ingressi dei padiglioni B, C, D.