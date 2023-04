Google arricchisce YouTube Premium

Google ha annunciato alcune interessanti novità per YouTube Premium, che vanno a potenziare il servizio e a renderlo più appetibile. Stiamo parlando di una qualità video migliorata, di miglioramenti nell’integrazione con le app di videochiamate e di una manciata di altri perfezionamenti: scopriamo insieme tutti i cambiamenti previsti per le app Android e iOS e non solo.



Bitrate migliorato con YouTube Premium

Partiamo da quella che è forse la novità più interessante, che sarà disponibile a partire da iOS nelle prossime settimane. In questi mesi gli utenti hanno temuto la possibile introduzione di limiti per la risoluzione dei video, che avrebbero potuto rendere le risoluzioni dal 1080p in su a pagamento, e quindi parte dell'abbonamento YouTube Premium. In realtà Google sta introducendo la qualità video 1080p Premium, che sarà disponibile per alcuni video e che metterà a disposizione filmati più nitidi e di qualità grazie a un bitrate migliorato.

Il bitrate è un qualcosa di diverso dalla frequenza dei fotogrammi, dalla risoluzione e dal formato dei video. Ogni secondo di un filmato contiene una grande quantità di informazioni digitali, e il volume di informazioni per secondo è proprio il bitrate: questo significa che, a parità di risoluzione, un bitrate più elevato permette di visualizzare filmati di maggiore qualità. La differenza si potrà notare soprattutto nei video con tanti dettagli o nelle scene con movimenti rapidi.

Le altre novità YouTube Premium

La qualità video 1080p Premium non è l'unica novità pensata da Google per YouTube Premium. La casa di Mountain View sta introducendo la possibilità di guardare video con altre persone, paganti o non paganti, anche su iOS tramite FaceTime e SharePlay. La stessa possibilità viene proposta da qualche tempo su Android grazie alla funzione Google Meet Live Sharing, con la quale un abbonato Premium può creare una stanza nella quale poter guardare video insieme ad altri utenti.

Su Android, iOS e web, gli abbonati Premium potranno inoltre riprendere la visione di un video dal punto dove lo avevano lasciato sull'altra piattaforma, senza perdere il filo. Google va poi a migliorare la gestione della Coda di riproduzione dei video, con la possibilità di creare una lista di filmati da guardare successivamente o in un secondo momento (prima era disponibile solo su desktop). Altra novità è costituita dagli Smart Downloads, che andranno ad aggiungere automaticamente i video consigliati alla libreria, scaricandoli nella memoria interna del dispositivo e permettendone la visualizzazione anche offline.

Insomma, in questi giorni e nelle prossime settimane sono previste diverse interessanti novità per YouTube Premium, che andranno ad aggiungersi ai vantaggi già disponibili. Vi ricordiamo, infatti, che l'abbonamento consente di visualizzare video sulla piattaforma streaming senza pubblicità, anche in background, di scaricare video per visualizzarli offline, di guardare tramite la funzione picture-in-picture e di avere accesso al catalogo musicale di YouTube Music Premium.

Quanto costa YouTube Premium

L'abbonamento YouTube Premium ha un costo mensile di 11,99 euro e comprende i vantaggi elencati qui sopra, compreso il servizio YouTube Music Premium, che offre l'accesso a milioni di brani musicali senza annunci, da ascoltare anche offline e con lo schermo spento. Se siete interessati solo a quest'ultimo, potete optare per l'abbonamento da 9,99 euro al mese. Per attivare YouTube Premium potete aprire l'app sul vostro smartphone, premere sull'immagine del profilo in alto a destra e selezionare "Passa a YouTube Premium": normalmente è previsto un periodo di prova di un mese, ma alcuni dispositivi si spingono più in là.

Info: tuttoandroid.net