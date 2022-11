Mercato verso la stabilità, l'universo moto a Milano

Aprirà a operatori e pubblico dal 10 al 13 novembre l'edizione 2022 di Eicma, la numero 79, dell’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano (Fiera Milano Rho), il più importante evento espositivo al mondo per l’industria di riferimento e gli appassionati. salone, che per quest'anno mantiene invariato sia il costo del biglietto (intero 20,50 euro, ridotto 13,50 per età da 4 a 13 anni, scuole e associazioni), sia quello per gli espositori, nonostante inflazione e caro energia.

Il comparto sembra reagire bene al momento negativo dell'economia, seppure secondo Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), l'andamento generale sia altalenante, come dicono i dati sulle immatricolazioni di settembre, con i ciclomotori a +7,3% sull'anno, le moto a +5,3% ma gli scooter a -11,3%. Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma, commentando questi dati ha commentato: “Ci confrontiamo con un 2021 molto positivo e con un contesto attuale ancora condizionato da residuali problemi di approvvigionamento, a cui si aggiungono le incertezze provocate dalla situazione economica e da quella geopolitica. Malgrado questo, non si affievolisce il desiderio di due ruote, soprattutto negli ambiti di mercato tradizionalmente più caratterizzati dalla passione. Una tendenza che, insieme al nuovo protagonismo che le due ruote hanno conquistato nella mobilità urbana, siamo pronti a incanalare e valorizzare in Eicma 2022, dove l’industria motociclistica il presente e il futuro del settore”.

A settembre il mercato era tornato in negativo dopo la parentesi di agosto, con 22.425 veicoli venduti, corrispondenti a un calo del 3,6% su settembre 2021. Buona la performance dei ciclomotori, che immettono sul mercato 1.748 veicoli e registrano una crescita del 7,3%. Nell'immatricolato, invece, continua il disallineamento tra gli scooter, che subiscono una flessione dell'11,3% pari a 11.292 veicoli venduti, e le moto che crescono del 5,3% e immatricolano 9.385 mezzi. Rimane contenuta la perdita sull'anno, con una flessione del 2,5% e 244.306 veicoli immessi sul mercato. Molto positivo l'andamento dei ciclomotori, che crescono del 16,5% e registrano 17.370 unità; anche le moto fanno segnare un incremento del 4,6% corrispondente a 108.620 veicoli immatricolati. Gli scooter, anche sui 12 mesi, segnano il passo facendo registrare una perdita del 10,3% e 118.316 mezzi targati.

Secondo Ancma l’assenza di incentivi frena il mercato degli elettrici, ma, diciamo noi, anche la bolletta dell'energia e comunque la difficoltà di ricaricare a livello domestico nelle città, che fanno registrare il segno meno con una flessione dell'8,4% con sole 920 unità vendute. Rimane comunque vigorosa la crescita sull'anno, con un incremento del 59,6% pari a 12.873 veicoli (nel dettaglio, scooter +63,8%; ciclomotori + 59,7%; moto +18,2%). Primo appuntamento per i professionisti domani, 8 novembre, con il convegno “Geopolitica e sfide economiche, quale direzione per l’industria motociclistica? Scenari, prospettive e nuovi paradigmi”, la conferenza promossa da Eicma, Ancma e Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), che si terrà sempre a Fiera Milano Rho.

L’incontro prevede il discorso introduttivo di Paolo Magri, vice presidente esecutivo e direttore Ispi (Istituto per gli Studi di politica internazionale), al termine del quale seguirà una tavola rotonda con i vertici dell’industria delle due ruote, tra cui Michele Colaninno (Piaggio), Claudio Domenicali (Ducati), Mariano Roman (Fantic Motor), Eric De Seynes (Yamaha Europe) Roberto Vavassori (Brembo) e Wiliam Armuzzi (Honda). In agenda anche gli interventi di Patrizia Toia, europarlamentare, vice presidente della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Cosa vedremo a Eicma 2022

Dai nuovi monopattini fatti in Italia, cercate lo Elisa della trentina Linkable, fino alle grandi moto e al ritorno nel segmento enduro di Suzuki, che in occasione il 20° anniversario della famiglia V-Strom propone la “1050”, quarta generazione di una moto apprezzatissima, ora modello di punta di una gamma che possiamo considerare quasi un marchio a sé nella produzione Suzuki. Due le versioni, una per il (gran) turismo, l’altra per chi vuole affrontare raid anche impegnativi.

Il segmento protagonista sarà quello delle Crossover, con Honda che pare svelerà la Transalp 750, con motore bicilindrico parallelo che i centauri hanno apprezzato sulla Hornet, mentre Yamaha ha confermato la versione aggiornata della Ténéré 700. Kawasaki arriva con la supersport ZX-10R, le Ninja 400 e 650, le nude Z H2, Z900, Z125 e Z400, e con le Versys 650 e 1000. Ma soprattutto, con la possibilità di vedere l'esordio di un proto elettrico. Lasciamo il Giappone per restare comunque in Asia: occhio a Voge, che dalla Cina promette di stupire, mentre dall'Italia appariranno la Benelli Trk 800 e la Ducati con la Multistrada V4 in variante Rally e la Diavel V4, mentre per la strada vedremo la Streetfighter V4 SP2 e la Monster SP.

Per i più cittadini: si rinnova lo scooter Honda Vision 110cc e Pcx 125 con nuove colorazioni Pearl Jupiter Gray e Mat Suit Blue Metallic, e gli accessori introdotti negli ultimi anni come la Smart-key, una presa Usb-C e un vano sottosella più ampio. Invece, per gli amanti delle pieghe, Aprilia non anticipa nulla, ma gli appassionati sperano nella presenza della Rsv4 Xtrenta e della Rs v4 Factory Ultra Black, mai vista dal vivo fino a oggi. Da Mandello Lario, Guzzi porterà la V7 Stone Special Edition, e forse la V850X, uno scrambler inedito. FB Mondial affronta il 2023 con novità attese per i giovani, tra le quali la nuda sportiva Piega 125, un nome, una garanzia. Moto Morini porterà la X-Cape e la Seiemezzo nelle varianti Str ed Scr.

Ultima per annunci (pochi finora, preceduti da una fine estate dedicata alla versione rinnovata del Vespone Gts), Piaggio la presenterà ufficialmente con aggiornamenti elettronici e strumentali, quindi display sempre più grandi e sistema keyless. Sempre presente il suo tre ruote MP3, ma che volete, da sempre gli amanti della casa di Pontedera si dividono in due: chi ama – e accetta - la modernità e chi dice che una Vespa senza marce sia soltanto uno scooter. Ma poi viene sedotto dallo stile.