Tanker italiani, rinnovato il contratto con Boeing

Boeing e la Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità (Armaereo) hanno firmato un accordo grazie al quale l’azienda americana continuerà a fornire supporto logistico ai quattro velivoli rifornitori Kc-767A dell’Aeronautica Militare fino al dicembre 2025. In base all’accordo Boeing continuerà a offrire un’assistenza completa per i quattro aeromobili in forza all’Italia, che hanno complessivamente superato 36.000 ore di volo. L’attività, in gergo definita Mro, continuerà a comprendere la manutenzione, le riparazioni e la gestione della catena di approvvigionamento, il supporto ingegneristico, le revisioni delle pubblicazioni tecniche e l’addestramento al volo e alla manutenzione. Il generale ispettore capo Giuseppe Lupoli, che guida Armaereo, ha dichiarato: “Questi velivoli sono davvero un asset strategico e di grande visibilità per l’Italia, grazie alla partnership con Boeing l’Aeronautica Militare punta a mantenere un elevato grado di prontezza e successo di missione per tutto il periodo di 41 mesi di estensione dell’accordo”.



Boeing fornisce un supporto integrato alla flotta di velivoli da rifornimento dal 2011 e ciò ha consentito di svolgere circa 9.000 missioni durante le quali sono stati riforniti i nostri velivoli militari con più di 55.000 tonnellate. Indra Duivenvoorde, direttore di Boeing Government Services per l’Europa e Israele, ha dichiarato: “Boeing è impegnata a rafforzare una partnership che dura da oltre 70 anni con le Forze Armate italiane e con tutto il comparto industriale del Paese, abbiamo superato i requisiti della nostra partnership strategica per il KC-767 e, grazie a questo nuovo contratto, continueremo a sostenere l’industria italiana. Boeing si impegnerà per rafforzare le sue già eccellenti relazioni con le forze di difesa e l’industria italiana”.

Negli ultimi anni, il supporto e l’addestramento forniti da Boeing hanno assicurato un indispensabile sostegno durante diverse missioni critiche, come l’Operazione Inherent Resolve in Kuwait, le missioni di evacuazione da Kabul e la campagna di lotta al Covid. L’Italia è un player chiave nella rete globale di clienti, partner e fornitori di Boeing ed è uno dei Paesi con maggiori fornitori in Europa. Boeing, in Italia, ha quasi 40 fornitori diretti e numerosi altri indiretti.