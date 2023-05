Pronto il nuovo sistema di difesa antiaereo italiano

Con un lancio avvenuto perfettamente, Mbda ha qualificato il sistema missilistico di nuova generazione Maads (Medium Advanced Air Defence System) con prestazioni di media portata, basato sull’impiego del missile Camm-Er. Il nuovo sistema Maads sarà utilizzato dall’Aeronautica Militare italiana per la difesa aerea e sostituirà i missili Spada che potevano soddisfare soltanto il corto raggio (capacità Shorad, da Short Range Air Defence). Il lancio effettuato ha anche stabilito un primato: è la prima volta che viene collaudato e qualificato il modulo Detection Center Bmc-4I Sirius con software evoluto, integrato con il missile Camm- Er.

La prova si è svolta utilizzando un radio bersaglio che ha simulato l’attacco di un velivolo nemico sul lanciatore, così da confermare le capacità e le prestazioni di difesa sia della munizione, sia dell’intero sistema in modalità integrata. La multinazionale Mbda (proprietà di Airbus e Bae Systems con il 37,5%, e di Leonardo con il restante 25%), è la detentrice del progetto (design authority) e dell’intero sistema che funziona unitamente con il radar Kronos di Leonardo. Durante il test il “Detection Center” del sistema ha intercettato il radio bersaglio in assetto di attacco, procedendo alla sua identificazione e classificazione, e riconosciuta come minaccia, ha valutato il tipo di difesa da mettere in atto e comandato il lancio del missile Camm-Er - perfettamente riuscito - che ha consentito di neutralizzare l’aggressore. Durante la prova è stato verificato anche il corretto funzionamento delle comunicazioni bidirezionali tra il missile e il sistema Maads.

Il successo del lancio di qualifica è il frutto del lavoro congiunto delle squadre italiana e inglese di Mbda, con il supporto del Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti (Segredifesa). Il Camm-Er è il missile a portata più estesa della famiglia di sistemi di difesa aerea Camm di nuova generazione, sviluppato da Regno Unito e Italia, andrà a sostituire gli Aspide nei sistemi di difesa aerea dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito. Il Camm-Er è integrato anche nel sistema navale Albatros-ng, già venduto all’estero, per ottimizzare le capacità di difesa aerea delle flotte. Entrambe le versioni sono equipaggiate con seeker attivo all'avanguardia e con un sistema di lancio detto “a freddo” (Soft Vertical Launch, ovvero il missile esce dall’involucro con il motore ancora spento); il Camm-Er è dotato di differente profilo aerodinamico e di un motore di dimensioni maggiori e più potente progettato da AVIO, per poter fornire una portata estesa della sua gittata.