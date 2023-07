Leonardo fornirà il nuovo radar per i Typhoon della Raf

L’italiana Leonardo ha firmato un contratto per completare lo sviluppo del nuovo radar per la flotta dei Typhoon della Royal Air Force (Raf), apparato che trasformerà la capacità del velivolo di pattugliare lo spazio aereo fornendo altre funzionalità avanzate per l’autoprotezione.

Il contratto, assegnato da Bae Systems, vedrà l'ulteriore sviluppo della tecnologia e del lavoro d’integrazione sul radar European Common Radar System (Ecrs) Mk2 fatto congiuntamente dalle due società. Bae System guiderà le attività complessive di progettazione, sviluppo, produzione e aggiornamento del velivolo per il Regno Unito, mentre Leonardo sarà responsabile dei principali sistemi di rilevamento e sopravvivenza, inclusi il radar, la suite per l’autoprotezione e il sistema di ricerca e tracciamento all’infrarosso dei bersagli.

Il contratto rientra nel più ampio annuncio fatto circa un anno fa dal Regno Unito relativo all’investimento di 2,35 miliardi di sterline nel continuo avanzamento tecnologico del Typhoon, velivolo al quale è stato assegnato il ruolo di Difesa aerea nel lungo periodo. Con il nuovo sensore i velivoli della Raf potranno rilevare, identificare e tracciare simultaneamente diversi bersagli posizionati a terra e in mare, consentendo un accrescimento delle capacità in termini di potere aereo.

Un prototipo del radar, sviluppato e prodotto da Leonardo negli stabilimenti di Edimburgo e Luton, è attualmente sottoposto a test specialistici in una struttura all’interno del sito di Bae Systems a Warton, nel Lancashire. Le prime prove in volo del sistema sono previste nel 2024. Mark Hamilton, direttore esecutivo di Electronics UK di Leonardo, ha commentato: “Il programma Ecrs Mk2 metterà a disposizione capacità chiave, sviluppate dai nostri ingegneri specializzati. Siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e alla protezione del Regno Unito, oltre a poter garantire che il Paese sia in grado di svolgere un ruolo centrale nei programmi aerei da combattimento di prossima generazione. Lo Ecrs Mk2, infatti, non solo fornirà funzionalità critiche al Typhoon, ma svilupperà e sosterrà anche quelle essenziali rilevanti per altri programmi fondamentali nell’ambito del dominio aereo”. Andrea Thompson, suo omologo di Bae Systems, ha dichiarato: “Il Typhoon è un velivolo straordinario che continua a fornire un supporto cruciale alle operazioni di difesa e sicurezza in tutto il mondo, anche a livello Nato e nell'Europa orientale. La sua continua evoluzione come piattaforma aerea da combattimento assicura alla Raf la possibilità di mantenere il suo vantaggio tecnologico e protegge l’ecosistema UK impegnato nel programma. Per questo motivo il sostegno e l’accrescimento delle competenze tecniche sono fondamentali per la futura strategia aerea di combattimento del Regno Unito”.