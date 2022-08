La presenza della settima flotta Usa vicino a Taiwan

Taiwan non combatterebbe da sola. Gli Stati Uniti hanno promesso aiuto attraverso le flotte del Pacifico, la base di Okinawa, in Giappone. Gli squadroni di caccia dell'aeronautica americana sarebbero in grado di raggiungere Taiwan in meno di un'ora, dando ai cinesi pochissimo tempo per infliggere all’isola i loro colpi.

Okinawa ospita 32 basi Usa tra le quali quella di Kadena, dove sono schierati caccia a lungo raggio F-15, squadroni di velivoli di preallarme, petroliere per il rifornimento e aerei da trasporto inclusi Hercules e convertiplani Ospreys, preparati per attaccare qualsiasi forza che tenti di invadere Taiwan. L'isola ospita anche 20.000 marines. Inoltre, nella probabilità di un aumento della tensione, la marina statunitense avrebbe almeno un gruppo d'attacco di portaerei nel raggio d'azione, come avvenuto nel 1996, l'ultima volta che la tensione tra Cina e Taiwan diventò alta: la Us Navy inviò due gruppi d'attacco di portaerei e una nave d'assalto anfibia. Sottomarini come l'USS Ohio o l'USS Michigan sarebbero in grado di emergere vicino ai bersagli con a bordo oltre 300 missili da crociera, ciascuno in grado di distruggere obiettivi a centinaia di chilometri nell'entroterra con poco o nessun preavviso. I loro obiettivi sarebbero strutture portuali cinesi, centri di comando e controllo, basi aeree, depositi di carburante e altri luoghi chiave.

La settima flotta statunitense ha sede presso la base navale statunitense di Yokosuka. Con un massimo di 70 navi e sottomarini al suo comando, combinati con 150 aerei, è la più grande al di fuori degli Usa continentali. Questa potenza di fuoco combinata degli Stati Uniti, così vicina a Taiwan, funge da vero deterrente. Affinché la Cina prevalga, dovrebbe ingaggiare più obiettivi statunitensi, e contemporaneamente tentare di far sbarcare una grande forza d'assalto sull'isola principale di Taiwan.