Maxi esercitazione per l’aviazione australiana, con Pechino che osserva

Ha preso il via oggi l’esercitazione Diamond Storm 22 della Royal Australian Air Force (Raaf), che vedrà l’aviazione di Canberra occupare i cieli della parte nord del Paese, inclusa parte del Pacifico, per una settimana. I decolli stanno avvenendo dalle basi di Darwin e Tindal, mentre i combattimenti simulati saranno svolti nei cieli sopra Timber Creek, nella regione di Douglas Daly. All'evento di quest’anno partecipano in totale più di 1.400 militari e 60 velivoli tra i quali, per la prima volta, gli F-35A Lightning II. L’evento comprende anche la fase finale dell’addestramento dei nuovi istruttori di combattimento aereo, l’equivalente dell’esame di abilitazione che si svolge negli Usa presso la base di Fallon, in Nevada, dove ha sede la Nfws americana, cioè la vera Top Gun. Per i piloti che vi partecipano, la Diamond Storm australiana è infatti il culmine di quasi due anni di apprendimento e addestramento intensivi; per arrivare a questa fase i candidati istruttori hanno dovuto superare con valutazioni positive sia l’esercitazione Diamond Seas nel febbraio scorso, sia la Diamond Shield a marzo, quando una squadriglia di F-16C dell'Usaf inviati nientemeno che dall’Alaska (precisamente dalla base di Eielson), ha svolto il ruolo di forza di aggressione per mettere a dura prova gli allievi istruttori australiani. “Diamond Seas e Diamond Shield hanno riunito elementi della Royal Australian Navy, dell'esercito australiano e della Royal Australian Air Force in complessi scenari marittimi e difensivi incentrati sulla reazione aerea, fornendo opportunità di addestramento per esercitarsi e consolidare tattiche integrate” ha dichiarato il comandante delle operazioni aeree, il commodoro Ross Bender, che spiega: “Come attività culminante, Diamond Storm offre ai nostri candidati l'opportunità di applicare le loro abilità in scenari di combattimento di fascia alta insieme a partner internazionali e al completamento del corso i nostri istruttori di guerra aerea saranno esperti in grado di gestire persone, sistemi d’arma e tattiche di combattimento nei cinque domini della guerra: aria, terra, mare, spazio e cyber. Il corso Fci (così è chiamato), è stato istituito nel 1954 dal generale Dick Creswell per addestrare istruttori di combattimento su caccia dopo le esperienze della Seconda guerra mondiale e dopo la guerra di Corea, quando fu chiaro che con l’arrivo sullo scenario aeronautico dei jet, anche il territorio australiano avrebbe potuto essere raggiunto e bombardato anche senza l’impiego di portaerei. Da allora la Raaf ha operato su caccia Gloster Meteor inglesi e nei quattro decenni successivi sui CA-27 Sabre (fabbricati su licenza Usa), con il Dassault Mirage III e con lo l'F/A-18A/B Hornet. Nel 1992 il corso fu ampliato per includere gli specialisti di guerra elettronica che operavano a bordo degli F-111C e quindi sui P-8 Poseidon. Ovviamente a osservare dalla lunga distanza e dallo spazio c’è la Cina, che dopo il vertice dell’alleanza Quad tenutosi in Giappone la scorsa settimana, nella giornata di ieri ha fatto sorvolare Taiwan da trenta velivoli tra caccia e bombardieri, continuando la sua azione di pressione militare sull’isola.