Torna sui cieli italiani il mitico dirigibile Goodyear

Arrivato dall’Austria nella giornata di giovedì 8 luglio, anche quest’anno l’iconico dirigibile Goodyear operato da Zeppelin NT è arrivato in Italia, dove sorvolerà Milano nella giornata del 9 luglio, per poi spostarsi su Monza nella giornata di domenica 10 per fornire la copertura aerea della gara italiana del FIA World Endurance Championship presso l’autodromo, ovvero la 6 ore di Monza.

Il termine dirigibile non deve ingannare, lo NT-10 è un’aeronave altamente tecnologica, con comandi fly-by-wire, esattamente come gli Airbus, e tre motori con eliche brandeggiabili che gli consentono grandissima manovrabilità. Per raggiungere l’Italia dalla base di Friedrichshafen (Germania) ha raggiunto St. Pölten, Hartberg, Celje, Lubiana, Gorizia, Venezia, Padova, Mantova per poi arrivare fino a Milano. Lungo 75 m – quasi tre quarti di un campo da calcio – e alto quasi 18 m, è lo stesso modello utilizzato dai 3 dirigibili Goodyear operativi negli Stati Uniti. Il sodalizio tra Goodyear e i dirigibili è ormai storico, essendo arrivato per la prima volta in Europa nel marzo del 1972, ha conquistato i cieli del Vecchio Continente nei 14 anni successivi, partecipando a numerosi eventi sportivi e culturali di rilievo, tra cui il Gran Premio di Germania del 1985 al Nürburgring, gli Open di Francia del 1986 al Roland Garros e persino due matrimoni reali britannici, prima di andare in pensione e tornare, poi, negli anni successivi per seguire il Giro d’Italia nel 2011.





Il dirigibile Goodyear Blimp ritorna in Europa www.youtube.com

E oggi continua a effettuare riprese aeree di eventi di grande richiamo come la 24 Ore di LeMans, funzionando al tempo stesso come importante ed efficacissimo mezzo di comunicazione. Elena Versari, manager consumer di Goodyear Italia, ha dichiarato: «Siamo felici di accogliere di nuovo il passaggio del dirigibile Goodyear in Italia - che ormai sta diventando un appuntamento fisso del mese di luglio! È bellissimo vedere la sorpresa e lo stupore di chi, alzando gli occhi, riesce a scorgere in cielo il dirigibile Goodyear: un vero e proprio ambasciatore dei valori del nostro marchio, ma anche degli eventi più importanti di motorsport, e non solo, al mondo”. Per gli appassionati di foto, è possibile seguire i voli sul portale Flightradar24.com cercando l’icona a forma di pallone.